"Será mi último mundial": Cristiano Ronaldo habla sobre su adiós al futbol
Cristiano Ronaldo confrontó las versiones que apuntan a su adiós del fútbol. El portugués, pentacampeón del Balón de Oro, aceptó que esta será su última Copa del Mundo; no obstante, dejó abierta la puerta para seguir haciendo historia.
“Tengo que disfrutar lo máximo posible, será mi último Mundial, pero ojalá que mañana no sea mi último partido, así me podrán matar un poco más”.
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Estas palabras las pronunció este domingo 5 de julio en conferencia de prensa, dentro de las actividades previas para el juego entre Portugal y España por los octavos de final. Asimismo, aseguró que esta ha sido la justa mundialista que más lo ha marcado: "Es el que más voy a recordar, el aspecto emocional está siendo extraordinario".
"No me quieren ver más aquí"
Sobre las preguntas acerca de su retiro, Cristiano Ronaldo encaró a la prensa diciendo: "Vosotros estáis con muchas ganas de que ya no venga más, ¿a que sí?". Aun así, el portugués se dijo consciente de que su retiro está cerca, pero prefirió restarle importancia ya que su mente está completamente enfocada en el juego contra España.
“Voy a ser yo el que decida cuándo irme, no vosotros. Siempre me hacéis la misma pregunta: si este es el último. Ya veremos. No quiero llamar la atención sobre eso, no es importante; lo importante es si pasamos de ronda”.
Un Mundial no define su carrera
A lo largo de su trayectoria, Ronaldo ha ganado cinco Balones de Oro, cinco títulos de la UEFA Champions League, una Eurocopa, además de múltiples campeonatos en Inglaterra, España, Italia y, más recientemente, en Arabia Saudita. Si bien su palmarés todavía no cuenta con una Copa del Mundo, el jugador de 41 años mencionó que ganarlo o no, no definirá su carrera.
“Independientemente de lo que pase mañana, Cristiano saldrá con la conciencia tranquila, no al 100, al 1,000 por ciento. Porque el fútbol y la vida me lo han dado todo (... ) Ni seré más Cristiano si gano el Mundial, ni seré menos si lo pierdo”.
Aun así, no ocultó su eterno espíritu competitivo. Reconoció el nivel de jugadores como Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes son los actuales líderes de la tabla de goleo, pero expresó que esto no le quita mérito a los tantos que ha anotado en esta edición y reveló su intención de seguir metiendo presión en el torneo.
“He hecho tres goles. Otros han hecho más porque están muy bien, pero yo tampoco estoy mal. A ver si mañana ganamos y marco un golito”.
El cruce ante España se celebrará este lunes 6 de julio, desde Dallas, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.