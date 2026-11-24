Los Pittsburgh Steelers recibirán a los Denver Broncos en Black Friday después de sufrir dos derrotas consecutivas y con una advertencia directa de Ryan Fitzpatrick, exjugador de la NFL y analista en Amazon: una nueva caída podría mandar rápidamente su temporada a una “caída libre”. Andrew Whitworth, también exjugador de la NFL y analista, fue todavía más severo al describirlos como un equipo promedio, demasiado dependiente de Jaylen Warren y sin suficientes armas ofensivas cuando el corredor es contenido.

Pittsburgh posee marca de 6-4, pero llega al encuentro después de perder frente a Cincinnati y Philadelphia. El partido contra Denver se convirtió así en una prueba para determinar si los Steelers todavía pueden competir contra los mejores conjuntos de la Conferencia Americana o si su buen comienzo escondió varias de sus limitaciones.

Te puede interesar: Steelers están atascados con Mike McCarthy y Aaron Rodgers, les guste o no

“Durante todo el año he pensado que se han salido con la suya en algunos partidos. No sé qué tan buenos son realmente. Creo que son un equipo promedio de la NFL”, afirmó Whitworth durante la conferencia previa al encuentro.

El campeón del Super Bowl reconoció la gran temporada de Warren, pero también identificó esa dependencia como el principal problema de la ofensiva. Cuando el corredor encuentra espacios, Pittsburgh puede controlar el ritmo y producir jugadas importantes; cuando los rivales lo frenan, el equipo tiene dificultades para generar peligro por otras vías.

“Jaylen Warren ha tenido un año increíble, pero parece que, si consigues detenerlo, no sé qué otra cosa de este equipo realmente te puede preocupar”, agregó Whitworth.

Fitzpatrick respaldó ese análisis. Señaló que Pittsburgh posee marca de 4-1 frente a conjuntos con registro perdedor, pero sus limitaciones han quedado expuestas ante rivales de mayor nivel. Warren también ha sido contenido durante las últimas semanas y la ofensiva no ha encontrado otra fuente constante de jugadas explosivas.

“Es un partido muy importante para ellos porque la temporada podría entrar rápidamente en caída libre si pierden otro”, advirtió el exquarterback.

Las dudas también alcanzan a DK Metcalf. Fitzpatrick explicó que las defensivas conocen su temperamento y buscan provocarlo para llevarlo más allá del límite. Esa agresividad ha sido parte de su identidad, pero sus incidentes han resultado más costosos en una campaña en la que su producción no ha respondido a las expectativas.

Whitworth profundizó en la falta de madurez del receptor. Considera que, al llegar a cierto momento de una carrera, una estrella también debe convertirse en ejemplo y referente dentro del vestidor. Para el analista, Metcalf todavía no ha dado ese paso y corre el riesgo de que sus acciones negativas terminen por definir su etapa con los Steelers.

“Cuando pienso en él este año, no recuerdo primero las jugadas especiales que ha realizado con Pittsburgh. Pienso más en sus incidentes, y no creo que ese sea el legado que quiera dejar”, sentenció Whitworth.

El desafío no podría ser más exigente. Denver llegará con marca de 8-2, seis triunfos consecutivos, una defensiva capaz de cambiar partidos y un equipo acostumbrado a resolver finales cerrados. Pittsburgh, sin embargo, ha ganado los tres enfrentamientos más recientes de la serie y buscará apoyarse nuevamente en su defensa para contener a Bo Nix.

Los Steelers vestirán su uniforme Color Rush y contarán con el apoyo del Acrisure Stadium en su primer partido de Black Friday como locales. La cita también será su primer juego disputado en viernes desde septiembre de 1946, cuando vencieron a los Chicago Cardinals.

Pittsburgh necesitará mucho más que el ambiente especial. Warren deberá recuperar su impacto, la ofensiva tendrá que encontrar alternativas y Metcalf estará obligado a mantener el control. Para los Steelers, el partido ya no representa solamente otra oportunidad de ganar: puede marcar la diferencia entre reaccionar a tiempo o comenzar a perder la temporada.