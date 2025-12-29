Steelers: Por qué la del domingo fue una de las derrotas más injustificables de la era Mike Tomlin
Puedes usar todos los atenuantes necesarios, incluido el hecho de que Aaron Rodgers estaba lanzando rutas al estilo DK Metcalf a, bueno, alguien que no era DK Metcalf, en los frenéticos y agonizantes minutos finales del partido. Que T.J. Watt se está recuperando de una cirugía por un pulmón colapsado. Que el receptor Calvin Austin III estuvo fuera, debilitando aún más al cuerpo de wide receivers. Que el enorme ala cerrada Darnell Washington se fracturó el brazo en la primera mitad. Que la mayor parte de la secundaria de los Steelers apareció en el reporte de lesionados.
Y aun así, la del domingo fue una de las derrotas más injustificables de la era Mike Tomlin. Pittsburgh cayó 13–6 ante unos Browns que antes del partido apenas tenían tres triunfos (y que técnicamente seguían con vida para obtener la primera selección global del draft), en un juego que podía asegurar el título de la AFC North y dejar fuera de la contienda a los Ravens. Ahora, Pittsburgh tendrá que recibir a ese mismo equipo de Ravens que el sábado le anotó 41 puntos a los Packers sin Lamar Jackson. Jackson, además, tendrá otra semana para recuperarse de una contusión en la espalda y potencialmente aparecer en este duelo de ganar o irse a casa.
Así terminó la breve luna de miel que Tomlin había disfrutado tras una racha de tres victorias, posterior a una caótica derrota por paliza ante los Bills en la Semana 13, lapso en el que pudo responder a quienes cuestionaban su intocable estatus como coach de largo plazo con triunfos sobre unos Ravens, Dolphins y Lions a la deriva; esa primera victoria sobre Baltimore, además, estuvo marcada por la controvertida anulación de un touchdown de Isaiah Likely, decisión que casi requirió el testimonio de un experto en metafísica del MIT para ser legitimada.
Después de aquel primer juego ante los Ravens, Aaron Rodgers pidió a los medios —pero en realidad al mundo entero y a cualquiera que se atreviera a cuestionar el plan— que “se callaran por una semana”. Al final, obtuvo un poco más de siete días gracias a un partido contra los Lions en el que Pittsburgh también se benefició de un touchdown anulado en los minutos finales.
En la práctica, Pittsburgh ahora está mostrando cómo se ve cuando se queda sin excusas razonables. Esta es una defensa construida para inclinar el balance de un partido, que permitió puntos en las dos primeras series ofensivas guionizadas de Cleveland. Esta es una ofensiva que —según nos dijeron— estaba a un quarterback de distancia de convertir esa ventaja defensiva en una auténtica carrera de postemporada, y que terminó con una serie de cuatro jugadas y fuera, sin ganar una sola yarda, en su penúltima posesión, antes de avanzar apenas tres yardas en sus últimas cuatro jugadas dentro de la zona roja con oportunidad de ganar el encuentro (en aras de la equidad, vale señalar que los oficiales omitieron una interferencia de pase clarísima sobre Marquez Valdes-Scantling en la última jugada del partido, cuando al receptor se le impidió levantar los brazos hacia el balón).
Esa misma ofensiva estuvo dolorosamente limitada el domingo debido al alto volumen de recursos adicionales destinados a frenar a Myles Garrett. Aunque la idea de que Pittsburgh perdió específicamente por tratar de entorpecer el camino de Garrett al quarterback es absurda, el plan de juego estuvo tan enfocado en neutralizarlo que la estrella de Cleveland sugirió que los Steelers estaban más preocupados por impedirle alcanzar el récord de capturas que por ganar el partido. Tomlin incluso tuvo que responder a ese comentario después del juego.
Y este es un coach que decidió despejar en cuarta y 5 desde la yarda 46 de Cleveland y en cuarta y 6 desde la 47 de Pittsburgh durante el último cuarto, estando abajo en el marcador. Si se cree en los modelos computacionales que calculan probabilidades al ir por ello en esas situaciones, Tomlin dejó aproximadamente un 10% de probabilidad de victoria sobre la mesa al optar por jugar un futbol familiar (es decir, esperar que su defensa provocara una entrega de balón atípica y volviera a rescatar a la ofensiva). Eso, solo en el último cuarto.
Ya que estamos en eso, hablemos de Metcalf. Cuanto más se conoce sobre el altercado que le costó la suspensión para este partido y el siguiente, más parece que los Steelers tenían algún indicio de que Metcalf podía tener un problema con este individuo en específico, tal como ocurrió hace un año cuando era miembro de los Seahawks. No voy a colocar esto bajo el paraguas de una “responsabilidad de coacheo”, pero tampoco se puede sostener al mismo tiempo el mito de los Steelers mientras se ve contrapesado por tantos errores no forzados. No lograr que un jugador se mantenga emocionalmente estable ante un provocador conocido no es solo un problema individual.
Investigaciones de CBS señalaron tras el partido que, en la era Tomlin, los Steelers tienen marca de 0-4-1 en sus últimos cinco juegos contra equipos que están al menos ocho partidos por debajo de .500. Que la más reciente de esas derrotas haya llegado en un encuentro en el que el rival fue comandado por un quarterback novato seleccionado en la quinta ronda, con una línea ofensiva hecha trizas, resulta imperdonable.
Independientemente de lo que ocurra a continuación, es importante notar qué tan poco de todo esto es realmente condicional —por más que se sigan desmenuzando atenuantes— y cuánto de ello representa ya el entorno habitual de Pittsburgh.