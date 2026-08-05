Stefon Diggs firma con Washington por un año y 12 millones de dólares
Los Washington Commanders incorporaron a Stefon Diggs con un contrato de un año y 12 millones de dólares. El veterano receptor se une a Terry McLaurin y se convierte en una nueva arma para Jayden Daniels, dentro de una ofensiva que necesitaba mayor experiencia y profundidad después de una difícil temporada 2025.
Diggs llega a Washington después de un año productivo con los New England Patriots. El receptor disputó los 17 partidos de la temporada regular, atrapó 85 pases para 1,013 yardas y anotó cuatro touchdowns. También lideró al equipo en recepciones y yardas aéreas, además de ayudar a Nueva Inglaterra a llegar al Super Bowl LX, donde perdió ante los Seattle Seahawks.
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El jugador de 32 años acumula 942 recepciones, 11,504 yardas y 74 touchdowns en 11 temporadas. Minnesota lo seleccionó en la quinta ronda del Draft de 2015 y con los Vikings protagonizó el histórico “Milagro de Minneapolis”. Su mejor campaña llegó con Buffalo en 2020, cuando encabezó la NFL con 127 recepciones y 1,535 yardas. A lo largo de su carrera ha sido elegido cuatro veces al Pro Bowl y una vez al Primer Equipo All-Pro.
La contratación también representa un regreso a casa para Diggs, quien creció en Maryland y jugó para la universidad del estado. Washington apuesta por su experiencia para acompañar a McLaurin, recuperar la mejor versión de Daniels y levantar una ofensiva que perdió continuidad durante la campaña anterior.