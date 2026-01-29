Super Bowl: Cómo les fue a Seahawks y Patriots con estos oficiales en 2025
Los Seahawks y los Patriots se enfrentarán en el Super Bowl LX el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara. El equipo arbitral fue anunciado antes de los juegos de campeonato de conferencia, días antes de que quedara definido el esperado duelo por el Super Bowl.
Cada año, la NFL utiliza un conjunto muy específico de criterios para determinar quiénes trabajan el partido más importante de la temporada. Y resulta que, con dos equipos que terminaron 14-3, ambos tuvieron resultados bastante positivos en los pocos encuentros en los que se cruzaron con estos oficiales a lo largo del año.
Te puede interesar: Lo bueno, lo malo y lo feo: Seahawks y Patriots sellan su boleto al Super Bowl
Ahora que ya sabemos quiénes jugarán y quiénes impartirán justicia en el partido, vale la pena revisar cómo le fue a cada equipo con este grupo arbitral durante la temporada.
Currículums arbitrales del Super Bowl LX
El referee Shawn Smith tendrá el micrófono en el partido y hará su debut en un Super Bowl. Fue el referee en dos juegos de los Patriots esta temporada, con victorias de New England en ambos. Smith estuvo a cargo cuando los Patriots vencieron a los Giants en la Semana 13 y nuevamente cuando derrotaron a los Texans en la ronda divisional.
El umpire Roy Ellison trabajó en dos partidos de los Seahawks esta temporada: la victoria sobre los Colts en la Semana 15 y el triunfo en la ronda divisional ante los 49ers. También estuvo en el juego de la Semana 6 en el que los Patriots vencieron a los Saints. Este será el tercer Super Bowl de Ellison. Anteriormente participó en el Super Bowl XLIII entre Cardinals y Steelers, el Super Bowl LII entre Patriots y Eagles, y el Super Bowl LVII entre Eagles y Chiefs.
El down judge Dana McKenzie, curiosamente, también trabajó el Super Bowl anterior que involucró a Patriots y Seahawks. En esta temporada, McKenzie estuvo en la paliza de los Seahawks sobre los Saints en la Semana 3. Además, arbitró tres partidos de los Patriots: la victoria de la Semana 3 ante los Dolphins, el triunfo de la Semana 8 frente a los Browns y la victoria divisional contra los Texans.
El line judge Julian Mapp también estuvo en el juego de la Semana 15 de los Seahawks contra los Colts y en el partido de los Patriots ante los Saints en la Semana 6. A eso se suma que trabajó la victoria de los Patriots sobre los Texans en la ronda divisional. Este será el primer Super Bowl en la carrera de Mapp.
El field judge Jason Ledet también hará su debut en un Super Bowl. Ledet estuvo presente en la derrota de los Seahawks en el juego inaugural de la temporada frente a los 49ers, lo que lo convierte en el único oficial del Super Bowl que estuvo en persona cuando alguno de los dos equipos perdió un partido esta campaña. Además, trabajó la victoria de los Patriots en la Semana 5 ante los Bills y su triunfo divisional frente a los Texans.
El side judge Eugene Hall ha trabajado en tres de los últimos seis Super Bowls, comenzando con la victoria de los Patriots sobre los Rams en el Super Bowl LIII. También participó en el Super Bowl LV entre Buccaneers y Chiefs, y en el Super Bowl LVII entre Chiefs y Eagles.
Esta temporada, Hall estuvo en la victoria de los Seahawks sobre los Texans en la Semana 7 y en el triunfo de la Semana 17 ante los Panthers. Su juego más reciente fue la victoria de los Patriots sobre los Texans en la ronda divisional.
El back judge Greg Steed trabajó el triunfo de los Patriots sobre los Saints en la Semana 6 y la victoria de los Seahawks ante los Colts en la Semana 15. Steed arbitró el Super Bowl XLIV entre Saints y Colts y, más recientemente, el Super Bowl LIV entre Chiefs y 49ers.
El oficial de repetición Andrew Lambert hará su debut en un Super Bowl.
Récord de Patriots y Seahawks en juegos arbitrados por los oficiales del Super Bowl LX
Oficial
Récord de Seahawks
Record de Patriots
Shawn Smith
N/A
2-0
Roy Ellison
2-0
1-0
Dana McKenzie
1-0
3-0
Julian Mapp
1-0
2-0
Jason Ledet
0-1
2-0
Eugene Hall
2-0
1-0
Greg Steed
1-0
1-0
RÉCORD TOTAL
81
12-0
Con un récord combinado de 20-1 para ambos equipos en partidos que involucraron a este grupo arbitral, hay una buena probabilidad de que el domingo del Super Bowl no haya demasiadas quejas por castigos.