Lo bueno, lo malo y lo feo, Domingo de Campeonato: Seahawks y Patriots sellan su boleto al Super Bowl
Después de ocho años y cinco equipos, el quarterback de los Seahawks, Sam Darnold, jugará su primer Super Bowl tras liderar a Seattle a una victoria sobre los Rams en el Campeonato de la NFC el domingo.
El mejor partido de la temporada regular fue el de los Rams visitando a los Seahawks. Lo mismo ocurrió en la postemporada.
En el juego por el título de la NFC, Seattle derrotó a Los Ángeles 31–27, con Sam Darnold lanzando para 346 yardas y tres touchdowns, mientras que Jaxon Smith-Njigba atrapó 10 pases para 153 yardas y una anotación en 12 envíos dirigidos hacia él.
Matthew Stafford hizo todo lo posible, acumulando 374 yardas aéreas y tres touchdowns. Los Rams también corrieron para 112 yardas con un promedio de 5.2 yardas por acarreo, pero fueron condenados por una secundaria vulnerable y un costoso balón suelto en un despeje de Xavier Smith en el tercer cuarto, que terminó en touchdown.
Mientras tanto, en la AFC, lo viejo vuelve a ser nuevo. Los Patriots regresan al Super Bowl.
En un Empower Field at Mile High cubierto de nieve, Nueva Inglaterra ganó como visitante ante los Broncos 10–7, logrando su 12ª aparición en el Super Bowl y ampliando su propio récord.
Nueva Inglaterra ganó principalmente gracias a su defensa, que limitó a Denver y al quarterback suplente Jarrett Stidham a solo 181 yardas totales y 11 primeros downs. Los Patriots apenas consiguieron 206 yardas ofensivas, pero aun así avanzan al Super Bowl LX, probablemente como no favoritos, en Santa Clara, California.
Los Seahawks y los Patriots se enfrentaron en el Super Bowl XLIX en 2015, cuando Malcolm Butler interceptó a Russell Wilson con 20 segundos restantes para asegurar una victoria de 28–24 para Nueva Inglaterra.
Pero comenzamos con el juego por el título de la NFC, donde Seattle aseguró su pase al cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia.
Lo bueno: John Schneider hizo todos los movimientos correctos para llegar hasta aquí.
Schneider ha sido el gerente general de los Seahawks desde 2010. Construyó la Legion of Boom, seleccionó a Russell Wilson y traspasó por Marshawn Lynch. Ya había ganado un Super Bowl y llegado a otro.
Pero esta construcción podría ser su mejor obra hasta ahora.
Sin selecciones altas del draft ni una reconstrucción total, Schneider volvió a armar una máquina en Seattle. Contrató a Mike Macdonald como entrenador en jefe novato y firmó a Sam Darnold por tres años y 100.5 millones de dólares, tras traspasar a Geno Smith y DK Metcalf.
En los últimos años armó una secundaria joven con Nick Emmanwori, Devon Witherspoon, Riq Woolen y Coby Bryant. Reforzó la ofensiva con Rashid Shaheed y Cooper Kupp, complementando a la gran estrella del equipo: Jaxon Smith-Njigba, líder receptor de la liga.
El buen ojo en el draft también se refleja en la línea ofensiva y en el backfield, dando como resultado un equipo completo y probablemente favorito al Super Bowl.
Busca en la liga a gerentes generales que hayan construido un equipo campeón del Super Bowl. Ahora encuentra a uno que lo haya hecho dos veces. Solo Howie Roseman y Brett Veach son comparables. No es mala compañía para Schneider, que está a una victoria de un currículum digno del Salón de la Fama.
Lo malo: Una temporada de MVP de Matthew Stafford se desperdicia en Los Ángeles.
A los 37 años, ¿cuántos años le quedan a Stafford? Más aún, ¿cuántos a este nivel?
Stafford lanzó 4,707 yardas y 46 touchdowns, líder de la liga, con solo ocho intercepciones. Salvo sorpresa, ganará honores All-Pro y su primer MVP.
Aun así, los Rams no llegaron al Super Bowl. Terminaron como el quinto sembrado, lastrados por malos equipos especiales. El balón suelto en el Campeonato de la NFC fue el error más grave en otra derrota cerrada.
Lo feo: La secundaria de los Rams vuelve a quedar expuesta por Seattle.
Durante toda la temporada, los Rams sufrieron por equipos especiales, pero también por su defensiva profunda. Darnold promedió 9.6 yardas por intento y lanzó para 346 yardas, suficiente para mandar a los Rams de vacaciones.
Lo bueno: Playoffs bajo los elementos.
La nieve en Denver convirtió el campo en una alfombra blanca: caótico, estratégico y hermoso. Escenarios así serán cada vez más raros.
Lo malo: Sean Payton cometió un error clave al no asegurar tres puntos en una cuarta y una. Denver nunca se recuperó.
Lo feo: El arbitraje de la NFL vuelve a quedar a deber. Errores claros, decisiones contradictorias y una sensación persistente de que la liga no está a la altura del momento.