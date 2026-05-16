Es tiempo de que el mundo de la NFL deje atrás la historia de Mike Vrabel y Diana Russini
Los Chargers, tras haberse autoproclamado extraoficialmente como la línea divisoria para la comedia de insultos en lo que respecta a los videos de lanzamiento del calendario de la NFL, se colocaron el jueves en una posición en la que habría sido una historia más grande si hubieran evitado las bromas relacionadas con Mike Vrabel que al realmente hacerlas. Los Chargers juegan contra los Patriots en la Semana 12.
Los Chargers, en el pasado, han abordado temas como las dos docenas de denuncias por agresión sexual y acoso presentadas contra Deshaun Watson. Así que decir que la aparente relación inapropiada de un entrenador con una reportera estaba fuera de los límites habría puesto al equipo en el centro de su propia contradicción mediática. Otros equipos en el calendario de New England, como los Chiefs y los Jets, optaron por tomar el camino alto.
Te puede interesar: Drake Maye hace sus primeros comentarios sobre el escándalo de Mike Vrabel y Dianna Russini
Dado que solo un equipo decidió que esto era material para entretenimiento, terminó —eso espero— la fase de humillación pública de una de las historias deportivas más extrañas que puedo recordar. Esto no significa que yo esté tomando el camino alto. Sin duda lancé mis propios comentarios a expensas de Vrabel durante las últimas semanas en varias apariciones en podcasts, y sigo creyendo que los hallazgos de una investigación formal sobre la relación entre Vrabel y una insider nacional que cubría la liga para The Athletic son relevantes. Aunque todos tenemos nuestros sesgos, ciertas relaciones tienen el poder de influir en eventos de la liga. Cuando llegue el momento de revisar esos hallazgos específicos y formular una opinión, el espectro de lo que es válido volverá a abrirse por completo.
La razón por la que todos deberíamos pedir un cese al fuego general en este punto, sin embargo, es porque la metralla se ha desviado mucho más allá de Vrabel y Dianna Russini. Perdido en nuestro consumo voraz de cada publicación basada en hipotéticos derivados de una fotografía borrosa de ambos juntos está el hecho de que Vrabel no es quien está recibiendo el golpe más significativo, aunque debería serlo.
Él sigue siendo el entrenador en jefe de los Patriots, un trabajo que, incluso en su peor día, coloca a un hombre estadounidense tan cerca como se puede de convertirse en una deidad andante en este país. Vrabel aún tiene poder. Aún tiene una vía de escape. Sigue siendo extraordinariamente rico y cuenta con el respaldo de una corporación multimillonaria.
No podemos decir lo mismo de los cónyuges e hijos de Vrabel y Russini, quienes, si uno se adentra en cualquier rincón oscuro de internet, son objeto de especulaciones desmedidas. La esposa de Vrabel y el esposo de Russini incluso fueron fotografiados por medios sensacionalistas conforme la sed por desarrollar la historia se hacía más profunda y extensa.
Es por eso que necesitamos pedir una pausa. Ellos específicamente han sido despojados de la posibilidad de tener normalidad en el futuro cercano. La historia de Watson fue considerada válida para bromas en el lanzamiento del calendario, pero mencionar su comportamiento reiterado y evitar que quedara enterrado bajo el bálsamo del futbol americano era una forma de reconocer el trauma de las víctimas de Watson. Para gran parte de nosotros que no cubrimos la NFL o no somos obsesivos del periodismo, la historia de Vrabel-Russini apenas se eleva por encima de las típicas historias de intriga suburbana que escuchas sobre vecinos en la parada del autobús. Y en esas situaciones, ¿no solemos pensar primero y ante todo en quienes fueron daño colateral?
Quizá la desaparición de esta historia simplemente ocurra por sí sola. Tendemos a cansarnos de estos fenómenos culturales después de cierto tiempo y, realmente, para cuando la NFL —cómicamente anticuada— llega a un chiste, sabes que ya casi terminó de pasar por el zeitgeist. Russini, además, aún no ha hablado sobre el tema desde que publicó públicamente su carta de renuncia de The Athletic. Su decisión de hablar, o no hacerlo, es realmente la única que queda y que podría darle nueva vida a esta historia fuera de los resultados de una investigación formal por parte de The New York Times, propietario de The Athletic.
De lo contrario, estamos tomando nuestra curiosidad colectiva, animadversión e indignación y dirigiéndolas hacia las mismas personas que no pidieron esto. Compañeros silenciosos de una vida pública que tuvieron poca o ninguna elección de estar aquí y soportar esto. Eso es difícil de negar cuando leemos innumerables reportes sobre Vrabel siendo su antiguo y efusivo yo en el campo de práctica. No estoy aquí para psicoanalizar si él está “bien”, ni realmente me importa. Es un adulto que tomó una serie de decisiones que llevaron a este momento. Pero sí me importa —y debería importarnos— lo que las partes inocentes están soportando en el mundo que no podemos ver. En el mundo donde toda esta regurgitación de internet aparece en la pantalla de su teléfono hoy, mañana o dentro de 15 años. ¿Qué dice eso sobre nosotros si seguimos adelante? ¿De quién estamos realmente arrancando una libra de carne?
De nuevo, esto no es para reclamar una superioridad moral. Lo prometo. Personalmente he abordado esta historia durante las últimas cinco semanas desde ángulos cómicos y dentro del contexto de cómo afecta a la NFL, al periodismo y a los Patriots. Esto es simplemente darse cuenta de que reaccionar a otra fotografía, reaccionar a otro chiste barato, reaccionar a otra actualización de última hora —que ni es de última hora ni es realmente una actualización— va más allá del acto de patear a alguien cuando está caído. Y por alguien, me refiero a las personas que ni siquiera aparecen habitualmente en las fotografías.
Los Chargers no incluyeron fotografías. No incluyeron referencias a cónyuges ni hijos. Al hacer referencia específicamente al New York Post, estaban recurriendo al entendimiento más básico del acontecimiento. Para mí, eso pareció el comportamiento de un equipo que sentía que no tenía otra opción.
Pero, a partir de hoy, nosotros sí la tenemos. No se trata de elegir ser un fanático parcial de los Patriots ni de cerrar filas para defender a periodistas del mismo gremio. Se trata de defender a quienes no tienen defensa, especialmente ahora que la historia ha pasado de ser pertinente a ser dañina de una manera que quizá no habíamos considerado, pero deberíamos hacerlo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/05/2026, traducido al español para SI México.