Tom Brady ha explorado la idea de un regreso a la NFL
Tom Brady no está cerrando ninguna puerta mientras continúa explorando el capítulo de su vida posterior a ganar el Super Bowl.
Apenas días después de su aparición en el Fanatics Flag Football Classic—un torneo de flag football en formato round-robin en el que tanto exjugadores como jugadores actuales de la NFL fueron superados por el Team USA—el GOAT reveló que al menos ha preguntado sobre un posible regreso a la NFL.
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En una entrevista con Alex Sherman de CNBC, Brady explicó que ha preguntado a la liga sobre su política respecto a un posible regreso mientras también mantiene su participación del 5% en los Raiders.
“De hecho he preguntado, y no les gusta mucho la idea”, dijo el siete veces campeón del Super Bowl. “Así que lo voy a dejar ahí.”
Brady, de 48 años, usa tantos sombreros en este punto de su carrera que parece un empleado de Lids. No solo es propietario minoritario tanto de las Las Vegas Aces como de los Raiders, sino que también es el principal comentarista de color de la NFL para Fox Sports, socio en NOBULL y CardVault, y una fuerza impulsora en la promoción del flag football de cara a los Juegos Olímpicos de Verano de 2028—un proyecto que ha avivado la posibilidad de un regreso al emparrillado.
Aunque Brady pudo esquivar con elegancia a un defensor antes de lanzar el pase perfecto a Stefon Diggs para un touchdown la tarde del sábado, parece que, en última instancia, un regreso al football profesional no va a suceder.
“Exploramos muchas cosas diferentes”, continuó Brady. “Y estoy muy felizmente retirado, déjenme decir eso también. Me encantó estar ahí jugando en el juego de flag. Me encantó no recibir golpes. Tengo muchas cosas realmente divertidas en las que estoy involucrado. Nunca va a envejecer lanzar pases a atletas increíbles en el campo de football, pero si acaso, ese juego me reconfirmó que estoy muy feliz en mi retiro.”
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/03/2026, traducido al español para SI México.