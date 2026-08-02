Training camp de los Cowboys: Dak Prescott vuelve a liderar lo que debería ser una ofensiva de primer nivel
OXNARD, Calif. — Aquí, en el campamento de los Cowboys, con el equipo entrando ahora en la segunda década de la era de Dak Prescott...
• Has escuchado a Brian Schottenheimer decir que busca construir la mejor cultura en el deporte, y ahora la conformación del roster refleja eso. Prescott no ha dudado en plantear sus objetivos para la temporada 2026 (llegó al campamento con una camiseta del Super Bowl). La diferencia esta vez es que no es el único que puede transmitir ese mensaje, con tantos de los jugadores importantes que el equipo incorporó en los últimos 12 meses —veteranos como Kenny Clark, Quinnen Williams y Jalen Thompson, y novatos como Caleb Downs— capaces de hacerlo. No es que el roster sea perfecto desde el punto de vista del carácter (el pasado de George Pickens es la razón por la que juega este año con la etiqueta de jugador franquicia en lugar de tener un nuevo contrato), pero el perfil de los jugadores que lo integran parece ser una fortaleza realmente evidente, al menos en esta etapa inicial.
Te puede interesar: Cowboys intercambian a Odighizuwa: Dallas parece no decidir qué rumbo tomar
• Las expectativas son altas para Pickens y CeeDee Lamb, por supuesto. Y Dallas es cautelosamente optimista respecto a que haya una segunda línea de talento que esté tomando forma a su alrededor. El receptor de tercer año Ryan Flournoy continúa ascendiendo y ha destacado por su ética de trabajo y por el nivel de detalle en sus rutas, dándole a Prescott otra opción de seguridad en la zona central del campo junto al tight end Jake Ferguson. Y el jugador de segundo año Jaydon Blue ha tenido un gran inicio de campamento después de una buena temporada baja, está corriendo con mayor disciplina y se perfila como un verdadero factor diferencial en espacios abiertos para aprovechar las defensivas que se estiren ante la amenaza que representan Lamb y Pickens.
• El tackle izquierdo es claramente la mayor interrogante de la ofensiva y podría ser lo que determine si Dallas es simplemente muy bueno o si es excelente de ese lado del balón, con la esperanza de que Nate Thomas presione a Tyler Guyton, seleccionado en la primera ronda de 2024, para que finalmente haga realidad su considerable potencial. El resto de la línea está definido, con el jugador de segundo año Tyler Booker perfilándose para convertirse en quien marque la pauta del grupo; ya forma parte del consejo de liderazgo después de apenas un año en la liga y a nadie le sorprendería que fuera elegido capitán más adelante en el verano.
• La necesidad de contar con mejores edge rushers ha sido ampliamente documentada en Dallas, y los Cowboys se sienten bien, hasta ahora, con Rashan Gary y Donovan Ezeiruaku de cara a la parte más exigente del campamento de entrenamiento. Gary es más grande y más físico que lo que Dallas ha tenido en esa posición, y la idea es que ayude a colapsar la bolsa de protección con su poder y empuje a los quarterbacks hacia los brazos de Williams y Clark. Ezeiruaku está regresando de una lesión, pero ha hecho todo correctamente en su trabajo para volver al campo. Los novatos Malachi Lawrence y Jaishawn Barham (Barham jugará fuera del balón en los primeros downs) también deberían aportar energía al grupo.
• Finalmente, existe la sensación de que la secundaria es más agresiva que hace un año. Thompson es un jugador que impone respeto y un líder natural en la posición de safety, tras llegar desde Arizona, y Downs parece listo para jugar de inmediato, lo que le da al equipo dos piezas inteligentes y versátiles en esa posición para que el nuevo coordinador defensivo, Christian Parker, pueda moverlas por el campo. Y Cobie Durant, quien llegó desde los Rams, aporta una dureza, versatilidad e inteligencia similares en la posición de cornerback, y podría terminar convirtiéndose en una pieza realmente importante en una posición de necesidad. (Por cierto, Jerry Jones sí mencionó la posibilidad de hacer un cambio por un veterano durante su conferencia de prensa de apertura del campamento. Yo diría que todavía no hay nada en marcha, pero sí sirvió para decirle al resto de la NFL que estarían abiertos a hacer negocios para conseguir ayuda en defensa).
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/07/2026, traducido al español para SI México.