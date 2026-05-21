El tramo más difícil del calendario 2026 de cada equipo de la NFL
Después de una semana de filtraciones y rumores, el calendario de la NFL para 2026 fue revelado oficialmente el jueves pasado.
Como demostró la temporada pasada, todavía es demasiado pronto para determinar qué equipos serán buenos o decepcionantes durante la campaña regular. Los equipos que ahora parecen fuertes podrían verse diezmados por lesiones o atravesar una mala racha, mientras que aquellos que parecían destinados al sótano divisional podrían sorprender hacia noviembre y diciembre. Aun así, vale la pena adelantarse y revisar qué partes del calendario podrían resultar más complicadas para cada equipo, tomando en cuenta la calidad del rival, el horario del partido, la localía y la importancia del enfrentamiento.
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Aquí un vistazo al tramo más difícil del calendario de los 32 equipos en 2026.
Arizona Cardinals
Parte más difícil del calendario: Semanas 5 a 11 (vs. Lions, en Rams, vs. Broncos, en Cowboys, en Seahawks, vs. Rams, vs. Chiefs)
Los Cardinals ya tienen el disgusto de disputar seis partidos contra la NFC West y, junto con eso, deberán enfrentar a varios rivales complicados, desde los Broncos hasta los Chiefs. Una vez superado este tramo de media temporada, Arizona podrá respirar tranquilo entre las Semanas 14 y 17, cuando tendrá semana de descanso antes de enfrentar a Jets, Raiders y Saints.
Atlanta Falcons
Parte más difícil del calendario: Semanas 4 a 7 (en Saints, vs. Ravens, vs. Bears, vs. 49ers)
Los Falcons juegan en la NFC South, así que sobre el papel, su calendario rara vez luce complicado durante demasiado tiempo. Sin embargo, tendrán una exigente seguidilla de partidos entre las Semanas 4 y 7. Aunque los Saints quizá no parezcan el rival más duro, son un equipo en ascenso y estarán motivados por el 20 aniversario del “Domecoming”. Afortunadamente para Atlanta, los siguientes tres encuentros contra Ravens, Bears y 49ers serán en casa.
Baltimore Ravens
Parte más difícil del calendario: Semanas 7 a 10 (vs. Bengals, en Bills, vs. Jaguars, vs. Chargers)
Las aspiraciones de playoffs de los Ravens podrían depender de cómo se desempeñen entre las Semanas 7 y 10, cuando se medirán a cuatro rivales de la AFC. Por fortuna para Baltimore, este tramo llega después de lo que quizá sea su parte más sencilla del calendario, entre las Semanas 4 y 6, cuando enfrentarán a Titans, Falcons y Browns.
Buffalo Bills
Parte más difícil del calendario: Semanas 1 a 5 (en Texans, vs. Lions, vs. Chargers, vs. Patriots, en Rams)
Los Bills han tenido la fortuna de comenzar las últimas tres temporadas con calendarios relativamente accesibles, pero en 2026 no tendrán ese respiro. Abrirán el año frente a su kryptonita, los Texans, antes de recibir a Lions, Chargers y Patriots en su nuevo estadio. Cerrarán este tramo en el SoFi Stadium frente a Rams en horario estelar.
También tendrán otra racha intimidante al enfrentar a Chiefs, Patriots, Packers, Bears y Broncos desde Thanksgiving hasta Navidad, aunque terminarán la temporada con enfrentamientos frente a Dolphins y Jets.
Carolina Panthers
Parte más difícil del calendario: Semanas 6 a 9 (en Eagles, vs. Buccaneers, en Packers, vs. Broncos)
Los campeones de la NFC South en 2025 tendrán un calendario más difícil en 2026, incluyendo duelos de media temporada ante Eagles, Buccaneers, Packers y Broncos. Si los Panthers quieren repetir como campeones divisionales, no podrán permitirse la inconsistencia que casi los perjudica la campaña pasada.
Chicago Bears
Parte más difícil del calendario: Semanas 15 a 18 (en Bills, vs. Packers, vs. Lions, en Vikings)
Las aspiraciones de playoffs de los Bears podrían definirse hasta el final en 2026, ya que cerrarán la temporada frente a Bills y luego contra cada uno de sus rivales divisionales en semanas consecutivas.
Cincinnati Bengals
Parte más difícil del calendario: Semanas 1 a 4 (vs. Buccaneers, en Texans, en Steelers, vs. Jaguars)
El calendario de los Bengals luce bastante amigable. Sus primeros siete partidos serán a la 1 p.m. ET y solo enfrentarán a cuatro equipos que llegaron a playoffs en 2025. Dos de ellos —Panthers y Steelers— ganaron sus divisiones de manera poco convincente.
Podría decirse que el reto más grande llegará al inicio del año, cuando intentarán evitar los arranques lentos que les costaron caro en 2022, 2023 y 2024.
Cleveland Browns
Parte más difícil del calendario: Semanas 13 a 16 (vs. Bengals, vs. Falcons, en Giants, en Ravens)
Es posible que los Browns no ganen muchos partidos en 2026, pero al igual que los Bengals, su calendario no luce demasiado intimidante. Incluso su tramo de cierre de temporada contra los Bengals, Falcons, Giants y Ravens no parece tan formidable, aunque eso podría cambiar rápidamente si cualquiera de esos cuatro equipos emerge como contendiente a playoffs.
Dallas Cowboys
Parte más difícil del calendario: Semanas 12 a 16 (vs. Eagles, en Seahawks, en Rams, vs. Jaguars)
Los Cowboys tienen un tramo brutal a partir del Día de Acción de Gracias, enfrentando a cuatro equipos de playoffs de 2025: Eagles, Seahawks, Rams y Jaguars. Además, tres de esos enfrentamientos serán partidos estelares.
Denver Broncos
Parte más difícil del calendario: Semanas 1 a 6 (en Chiefs, vs. Jaguars, vs. Rams, en 49ers, en Chargers, vs. Seahawks)
Quizá ningún equipo tenga un arranque de temporada más complicado que los Broncos, quienes comienzan la campaña frente a sus rivales divisionales antes de medirse a equipos de playoffs durante cinco semanas consecutivas. Su calendario se aligera entre las Semanas 11 y 15, cuando enfrentarán dos veces a los Raiders, además de Steelers, Dolphins y Jets.
Detroit Lions
Parte más difícil del calendario: Semanas 15 a 18 (en Vikings, vs. Giants, en Bears, en Packers)
No es sencillo jugar en la NFC North hoy en día, especialmente al final de la temporada con tres partidos divisionales en el calendario.
Los Lions tienen un comienzo mucho más amigable, arrancando el año con enfrentamientos contra Saints, Bills, Jets, Panthers y Cardinals. Fácilmente podrían estar 4-1, o incluso mejor, para cuando llegue su duelo de la Semana 7 ante los Packers.
Green Bay Packers
Parte más difícil del calendario: Semanas 16 a 18 (en Bears, vs. Texans, vs. Lions)
A diferencia de Lions y Bears, los Packers solo tienen dos partidos divisionales en las semanas finales de la temporada. Eso no hace más sencillos sus compromisos de cierre, ya que enfrentarán a una extenuante defensiva de los Texans en la Semana 17, en medio de partidos contra Lions y Bears.
Houston Texans
Parte más difícil del calendario: Semanas 15 a 17 (vs. Jaguars, en Eagles, en Packers)
La mejor parte del calendario de los Texans es que no tienen que enfrentarse a la defensiva de los propios Texans. Sin embargo, al igual que los Packers, tienen un duro tramo de tres partidos al final del año, enfrentando a Jaguars y después a Packers y Eagles como visitantes.
Indianapolis Colts
Parte más difícil del calendario: Semanas 1 a 4 (vs. Ravens, en Chiefs, vs. Texans, en Commanders)
El regreso de Daniel Jones tras una rotura del tendón de Aquiles no será sencillo, ya que los Colts comienzan la temporada contra Ravens antes de medirse a Chiefs y Texans, seguidos por Commanders en el extranjero. La temporada pasada, los Colts no enfrentaron a ningún equipo de playoffs hasta el final del calendario. Este año, se medirán mucho antes a varios aspirantes a postemporada.
Jacksonville Jaguars
Parte más difícil del calendario: Semanas 2 a 6 (en Broncos, vs. Patriots, en Bengals, vs. Eagles, vs. Texans)
El camino de los Jaguars para defender su título de la NFC South será complicado, ya que disputarán apenas un partido en casa en su estadio entre las Semanas 2 y 6. No solo enfrentarán a cuatro equipos de playoffs, sino que también se medirán a Eagles y Texans en Londres. Tendrán un tramo más amigable entre las Semanas 10 y 12, cuando enfrenten dos veces a Titans y a Giants.
Kansas City Chiefs
Parte más difícil del calendario: Semanas 12 a 15 (en Bills, en Rams, en Bengals, vs. Patriots)
Mientras los Chiefs buscan recuperarse y volver a playoffs, tendrán la difícil tarea de enfrentar a Bills, Rams, Bengals y Patriots al final del año, comenzando con un duelo en horario estelar ante Buffalo en el Día de Acción de Gracias. Los Chiefs han perdido sus últimos cinco enfrentamientos de temporada regular contra Bills y jugarán como visitantes en los primeros tres partidos de este tramo.
Las Vegas Raiders
Parte más difícil del calendario: Semanas 4 a 7 (vs. Chiefs, en Patriots, vs. Bills, vs. Rams)
Los Raiders comienzan la era Klint Kubiak–Fernando Mendoza con partidos favorables ante los Dolphins y Saints durante las primeras tres semanas. Sin embargo, el panorama solo se complicará después de su visita a New Orleans, cuando se preparen para enfrentar a su rival del Oeste de la AFC, los Chiefs, seguido de duelos ante Patriots, Bills y Rams.
Los Angeles Chargers
Parte más difícil del calendario: Semanas 3 a 9 (en Bills, en Seahawks, vs. Broncos, en Chiefs, descanso, en Rams, vs. Texans)
Los Chargers necesitarán arrancar la temporada con marca de 2–0, venciendo a Cardinals y Titans, porque a partir de la Semana 3 el calendario se vuelve brutal para Jim Harbaugh y compañía, enfrentando a Chiefs y a cinco equipos de playoffs durante ese lapso, con el único respiro de una semana de descanso en la Semana 7. Después de este tramo, serán recompensados con un duelo en la Semana 10 ante Ravens y su ex coordinador defensivo Jesse Minter.
Los Angeles Rams
Parte más difícil del calendario: Semanas 1 a 5 (vs. 49ers (Australia), vs. Giants, en Broncos, en Eagles, vs. Bills)
Las aspiraciones de Super Bowl de los Rams serán puestas a prueba desde temprano en la temporada. Inician la campaña en Australia ante 49ers antes de medirse a Giants, Broncos, Eagles y Bills. Cuatro de esos cinco partidos se jugarán en horario estelar, y cuatro serán contra equipos de playoffs.
El cierre de la temporada tampoco será sencillo, ya que enfrentarán dos veces a Seahawks en las últimas tres semanas, con un partido intermedio ante Buccaneers.
Miami Dolphins
Parte más difícil del calendario: Semanas 13 a 18 (en Broncos, vs. Bears, en Packers, vs. Chargers, vs. Bills, en Patriots)
Si los Dolphins en reconstrucción esperan asegurar una selección alta en el Draft de la NFL 2027, quizá no sea tan difícil lograrlo, ya que cerrarán la temporada enfrentando a seis equipos que estuvieron en playoffs en 2025.
Minnesota Vikings
Parte más difícil del calendario: Semanas 8 a 11 (en Lions, vs. Bills, en Packers, en 49ers (Mexico City))
A mitad de la temporada, Vikings saldrá de gira para enfrentar a Lions, Packers y 49ers (Mexico City). Entre esos compromisos, Minnesota tendrá un duelo en casa y en horario estelar ante Bills, buscando replicar la magia que le ayudó a derrotar a Buffalo en 2022.
New England Patriots
Parte más difícil del calendario: Semanas 1 a 4 (en Seahawks, vs. Steelers, en Jaguars, en Bills)
Los campeones reinantes de la AFC tendrán mucho trabajo desde el arranque de la temporada 2026, comenzando la campaña contra Seahawks, equipo que los aplastó en el Super Bowl LX. Después se medirán a Steelers, Jaguars y Bills —todos equipos de playoffs— para abrir las primeras cuatro semanas de la temporada.
New Orleans Saints
Parte más difícil del calendario: Semanas 11 a 15 (en Bears, en Bengals, vs. Packers, en Panthers, en Buccaneers)
El calendario de Saints se endurecerá a finales de noviembre y durante diciembre. Jugarán como visitantes en cuatro de esos cinco partidos, con los dos últimos enfrentando a rivales divisionales, lo que seguramente pondrá a prueba sus aspiraciones en la pelea por el Sur de la NFC.
New York Giants
Parte más difícil del calendario: Semanas 16 a 18 (en Lions, en Cowboys, vs. Eagles)
Si Giants se convierte en contendiente de playoffs bajo el mando de John Harbaugh, tendrá que demostrarlo al final de la temporada contra Lions, Cowboys y Eagles. Si Eagles asegura un lugar en playoffs antes de la Semana 18, el duelo podría resultar favorable para Giants, dándoles potencialmente una victoria tardía en la campaña.
New York Jets
Parte más difícil del calendario: Semanas 16 a 18 (vs. Patriots, vs. Vikings, en Bills)
Al igual que Dolphins, Jets podría tener un cierre de temporada favorable cuando se trata del Draft de la NFL 2027 (o la March for Arch). Sin embargo, en términos de victorias, enfrentar a Patriots, Vikings y Bills podría traducirse en tres derrotas consecutivas para Jets.
Philadelphia Eagles
Parte más difícil del calendario: Semanas 15 a 18 (vs. Seahawks, vs. Texans, en 49ers, en Giants)
La parte más difícil del calendario de Eagles llega al final, enfrentando a Seahawks y Texans antes de cerrar la campaña como visitantes en San Francisco y New York. Eagles también tiene un complicado tramo de tres partidos entre las Semanas 3 y 5, cuando se mide a Rams, Bears y Jaguars (en London), pero los últimos cuatro juegos deberían representar el mayor reto de todos, especialmente de cara a la postemporada.
Pittsburgh Steelers
Parte más difícil del calendario: Semanas 10 a 15 (en Bengals, en Eagles, vs. Broncos, vs. Texans, en Jaguars, vs. Ravens)
Será mejor que Steelers llegue bien descansado tras su semana de descanso, porque regresará a un auténtico calvario, enfrentando a cuatro equipos de playoffs de 2025 y a dos rivales divisionales. Con Aaron Rodgers de regreso, un tramo de tres partidos ante Eagles, Broncos y Texans representará un gran castigo para un quarterback de 42 años.
San Francisco 49ers
Parte más difícil del calendario: Semanas 14 a 17 (vs. Rams, en Chargers, en Chiefs, vs. Eagles)
49ers pasará la parte final de la temporada enfrentando a tres equipos de playoffs de 2025 en Rams, Chargers y Eagles, además de Chiefs, que ha sido su kryptonita desde la llegada de Patrick Mahomes. Si las lesiones vuelven a afectar a 49ers, estos enfrentamientos serán aún más difíciles.
Seattle Seahawks
Parte más difícil del calendario: Semanas 15 a 18 (en Eagles, vs. Rams, en Panthers, en Rams)
El tramo de Seahawks entre las Semanas 4 y 8, con enfrentamientos ante Chargers, 49ers, Broncos, Chiefs y Bears —incluyendo tres partidos consecutivos en horario estelar— podría considerarse el más complicado. Sin embargo, el verdadero reto llegará más adelante en el año, cuando enfrenten dos veces a Rams en las últimas tres semanas de la temporada, en partidos que deberían definir la carrera por el Oeste de la NFC y la siembra para playoffs.
Tampa Bay Buccaneers
Parte más difícil del calendario: Semanas 11 a 14 (en Lions, vs. Panthers, vs. Chargers, en Ravens)
Después de enfrentar a Vikings, Packers y Cowboys entre las Semanas 3 y 5, la parte más difícil del calendario de Buccaneers llega entre las Semanas 11 y 14, cuando se medirán a Lions, Panthers, Chargers y Ravens, cuatro equipos que deberían estar metidos de lleno en la pelea por los playoffs.
Tennessee Titans
Parte más difícil del calendario: Semanas 2 a 5 (vs. Eagles, en Giants, en Ravens, vs. Texans)
El equipo de Robert Saleh será puesto a prueba temprano en su primera temporada en Nashville. Después de arrancar la campaña ante su exequipo, Jets, Tennessee enfrentará a Eagles, Giants, Ravens y Texans, cuatro partidos que revelarán mucho sobre lo que será este equipo de Titans bajo su mando.
Washington Commanders
Parte más difícil del calendario: Semanas 1 a 4 (en Eagles, en Cowboys, vs. Seahawks, vs. Colts (London))
Después de una complicada segunda temporada plagada de lesiones bajo Dan Quinn y Jayden Daniels, no será sencillo para Commanders recuperarse en 2026. Comenzarán el año como visitantes frente a dos rivales divisionales, y su único partido en casa durante las primeras cuatro semanas será ante Seahawks, equipo que los derrotó 38–14 el año pasado.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/05/2026, traducido al español para SI México.