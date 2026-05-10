Tres equipos mostraron interés en Jauan Jennings antes que los Vikings
Los Vikings aseguraron a su nuevo receptor número 3 al firmar a Jauan Jennings con un contrato de un año y un valor de hasta 13 millones de dólares.
Jennings era uno de los mejores jugadores todavía disponibles después del Draft, y resultó sorpresivo que no encontrara equipo sino hasta casi dos meses después del inicio de la agencia libre. Ahora llegará a Minnesota tras pasar las primeras seis temporadas de su carrera con los 49ers.
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Jennings, un receptor productivo, sólido bloqueador en el juego terrestre y además muy confiable en terceras oportunidades, naturalmente despertó interés de otros equipos antes de decidirse por los Vikings. Adam Schefter reveló en The Pat McAfee Show el viernes que hubo otras tres franquicias interesadas en él: Dolphins, Commanders y Chiefs. Aunque Schefter considera que Minnesota fue el único equipo que recibió a Jennings en visita, sí existió cierto nivel de interés de parte de esas tres organizaciones.
Los Dolphins tenían una necesidad evidente en la posición de receptor durante esta offseason, especialmente después de cambiar a Jaylen Waddle a los Broncos. Sin embargo, según Barry Jackson del Miami Herald, Miami estaba interesado en Jennings, pero no podía “competir financieramente” debido a su situación salarial. Aunque el contrato de Jennings no es particularmente costoso —con un salario base de 8 millones de dólares— los Dolphins se encuentran en plena reconstrucción y además cargan con una enorme cantidad de dinero muerto tras cortar a Tua Tagovailoa, Tyreek Hill y otros exjugadores. Miami firmó a dos receptores esta offseason, Tutu Atwell y Jalen Tolbert, ambos con acuerdos de un año y menos de 1.5 millones de dólares. Además, seleccionaron a tres receptores en el Draft de este año: Caleb Douglas, Chris Bell y Kevin Coleman Jr., apostando por reforzar la posición a un costo más bajo.
Los Commanders también son un equipo con necesidad de receptores, especialmente más allá de Terry McLaurin. El gerente general Adam Peters tiene vínculos con Jennings desde su etapa juntos en San Francisco, aunque Washington finalmente optó por otra dirección. El equipo seleccionó a Antonio Williams en la tercera ronda y además sigue apareciendo como posible destino de Brandon Aiyuk si eventualmente es liberado por los 49ers.
Los Chiefs, por su parte, pudieron ver de cerca el impacto de Jennings durante el Super Bowl LVIII, cuando lanzó un pase de touchdown y además atrapó cuatro envíos para 42 yardas y otra anotación. Tras campañas decepcionantes de Xavier Worthy y Rashee Rice, Kansas City también pudo haber utilizado más ayuda en la posición, sobre todo considerando que no eligieron a un receptor hasta la sexta ronda del Draft. Por ahora, el equipo seguirá apostando por su actual grupo de receptores y confía en que Worthy pueda dar un paso adelante ahora que ya no lidia con la lesión de hombro sufrida en la Semana 1 de la temporada pasada.
Aunque Jennings tenía otros posibles destinos, finalmente terminó en una situación muy favorable en Minnesota. Los Vikings utilizan un esquema ofensivo similar al de los 49ers, y Jennings podrá asumir el rol que dejó vacante Jalen Nailor tras su salida a los Raiders en esta offseason. Su capacidad para bloquear en el ataque terrestre y generar yardas después de la recepción serán muy valiosas para Minnesota, donde encaja perfectamente. Como añadido, los Vikings también son considerados contendientes de playoffs, lo que le permitirá a Jennings seguir jugando para un equipo competitivo, algo a lo que se acostumbró durante su etapa en San Francisco.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/05/2026, traducido al español para SI México.