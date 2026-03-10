Chiefs: Con Kenneth Walker III, Mahomes no tendrá que jugar tanto “hero ball”
Desde 2022, Kenneth Walker III ha registrado temporadas con 29, 24, 13 y 33 acarreos explosivos. Si se elimina ese registro de 13 —que llegó en una ofensiva particularmente disfuncional en el primer año de Mike Macdonald como head coach (entonces el coordinador Ryan Grubb fue despedido para dar paso a Klint Kubiak y a un ataque terrestre de estilo Shanahan)— las cifras restantes son un argumento bastante sólido para sostener que la capacidad de Walker para generar yardas extra no depende del esquema.
Walker, quien firmó con los Kansas City Chiefs este lunes, fue cuarto en la liga el año pasado en tacleadas rotas y noveno en 2023. A pesar de su relativamente bajo número de yardas tras el primer contacto —una estadística que puede depender mucho de algunas jugadas largas que alteran el promedio— sus métricas y su estilo de juego reflejan a un corredor capaz de rendir en una gran variedad de condiciones.
Todo esto ocurría mientras la línea ofensiva de los Seattle Seahawks registraba pobres porcentajes de victoria en bloqueo terrestre. Durante la etapa de Walker con Seattle, el equipo terminó 24º, 30º y 28º en esa métrica, antes de finalmente meterse entre los 10 mejores por primera vez tras revitalizar la unidad a través del draft y desarrollar la posición bajo un nuevo coordinador ofensivo.
Si esto no fuera suficiente para justificar que Kansas City gastara “hasta”—citando la recurrente y dudosa frase de los insiders que refleja el valor máximo casi inalcanzable de un contrato— 45 millones de dólares para firmar a Walker al inicio de la agencia libre de la National Football League, basta con revisar el éxito individual de Kansas City en el juego terrestre fuera de Patrick Mahomes durante ese mismo periodo.
Si se combinan todos los corredores de Kansas City, el número de acarreos explosivos en las últimas cuatro temporadas fue de 20, 14, 21 y 20. En las últimas seis campañas, solo Clyde Edwards-Helaire, como novato en 2020, logró meterse entre los 20 primeros en tacleadas rotas. Y, aun así, la tasa de éxito en bloqueo terrestre de Kansas City durante ese periodo estuvo casi siempre entre las 10 mejores de la liga.
El mensaje de los Chiefs fue claro: después de años buscando y parchando la posición, la impaciencia por la falta de un corredor realmente diferencial llegó a su punto de ebullición. Esto es especialmente cierto tras una temporada en la que Mahomes fue con frecuencia la mejor opción terrestre de Kansas City y pasó la primera parte del año lanzando el hombro más valioso de la NFL contra defensores rivales mientras intentaba desesperadamente mover el balón sin Rashee Rice. El regreso de Eric Bieniemy, ex corredor, como coordinador ofensivo, probablemente también influyó mientras se debatía la contratación.
Esto también probablemente significa que, con la selección número 9 en el próximo draft, Kansas City se consideraba fuera de la carrera por Jeremiyah Love —lo que habría devuelto al ex talento de preparatoria de Missouri más cerca de casa— o que ciertos movimientos, como el canje de su cornerback titular a los Los Angeles Rams, obligaron al equipo a replantear prioridades con sus dos selecciones de primera ronda.
De cualquier manera, Walker fue una contratación inteligente porque ha demostrado la capacidad de castigar a los rivales tanto dentro de un sistema terrestre favorable como prácticamente sin uno. La ofensiva de Kansas City, que depende casi por completo de la capacidad de improvisación y las preferencias de Mahomes, encaja más en esta segunda categoría (algo que recuerda que, hasta que Peyton Manning jugó en una ofensiva de Gary Kubiak, sus corredores más exitosos eran aquellos capaces de generar ofensiva menos como parte del esquema y más como creadores de jugadas cuando la defensa mostraba la lectura ideal). Mi impresión es que los Chiefs valoraron más lo que Walker había hecho antes de las llegadas de Kubiak y Sam Darnold que lo ocurrido después, cuando las condiciones eran perfectas para allanar el camino hacia una temporada de MVP del Super Bowl.
Un llamativo total de 38 de los 64 acarreos de Mahomes la temporada pasada llegaron en las primeras seis semanas del calendario, y el quarterback viene de la primera lesión significativa de su carrera —una rotura de ligamento cruzado anterior en diciembre que podría o no hacerlo perderse partidos en 2026—. No reforzar el backfield en este contexto habría sido prácticamente una negligencia administrativa.
Los Chiefs nunca van a impedir que Mahomes recurra a su esencia. Es un creador desde el backfield y, aunque ha tomado lecciones de la escuela de longevidad de Tom Brady invirtiendo estratégicamente en un juego de pase intermedio que le permite soltar el balón más rápido que casi cualquier otro quarterback de la liga, solo un verdadero ataque terrestre autosuficiente podía evitar que Mahomes se comprometiera de por vida con el “hero ball”.
Walker se acerca más a ese arquetipo que cualquier otro corredor disponible en la agencia libre. Esta generación estaba llena de jugadores que encajan más en el molde de Jerick McKinnon, cuyo rol consiste más en ser una válvula de escape constante para Mahomes si no encuentra una mejor lectura o en ejecutar un bloqueo clave contra un pass rusher libre.
El año pasado, Kansas City vio a Mahomes en su versión más desesperada y temeraria. Y por eso, esta vez, apartarse de la norma era la única opción.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/03/2026, traducido al español para SI México.