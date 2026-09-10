Tres ‘revanchas’ del Super Bowl han abierto la temporada en 56 años y así acabaron
Seattle Seahawks comenzó la defensa de su campeonato frente al mismo rival que derrotó siete meses antes. El triunfo por 13-10 sobre New England Patriots no solo abrió la temporada 2026 de la NFL: también incorporó un tercer capítulo a una historia que apenas cuenta con tres casos en 56 años.
Solo tres veces los equipos que disputaron el Super Bowl volvieron a enfrentarse durante la primera semana de la temporada siguiente.
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Las tres 'revanchas' del Super Bowl en el primer juego de la siguiente campaña
Kansas City Chiefs y Minnesota Vikings inauguraron la lista en 1970, Denver Broncos y Carolina Panthers la ampliaron en 2016, y Seattle Seahawks - New England Patriots completaron el tercer encuentro este miércoles.
La expresión “partido inaugural” necesita una explicación. En 1970 todavía no existía un encuentro único elegido por la liga para abrir oficialmente la temporada. Chiefs y Vikings jugaron durante la Semana 1, como parte de una jornada con varios partidos.
La NFL creó el actual Kickoff Game en 2002: un encuentro especial en horario estelar que se disputa antes del resto de la primera semana. A partir de 2004, el campeón defensor comenzó a ocupar normalmente uno de sus lugares. Bajo este formato, Broncos vs. Panthers fue la primera revancha inmediata del Super Bowl en 2016 y Seahawks vs. Patriots se convirtió en la segunda. Si se considera toda la historia de la Semana 1, el partido de Seattle fue el tercer caso.
La revancha más reciente comenzó con una celebración. Los Seahawks presentaron en Lumen Field el estandarte de su segundo campeonato, conquistado con una victoria de 29-13 sobre los Patriots en el Super Bowl LX. New England tuvo que observar la ceremonia antes de recibir una oportunidad inmediata para responder.
El ambiente cambió después de solo cinco jugadas. Sam Darnold sufrió una lesión en la cadera durante la primera serie ofensiva y no regresó al partido. Los primeros estudios descartaron una fractura, pero su salida obligó a Seattle a colocar a Drew Lock al frente de la ofensiva.
New England aprovechó los problemas del campeón. Drake Maye conectó con el novato Eli Raridon para un touchdown de dos yardas y Andy Borregales añadió un gol de campo de 50. Los Patriots construyeron una ventaja de 10-0 y mantuvieron a Seattle sin anotaciones durante la primera mitad.
Los Seahawks redujeron la diferencia con un gol de campo en el tercer cuarto, pero la verdadera reacción llegó por medio de su defensiva. Nehemiah Pritchett interceptó a Maye al comienzo del último periodo y entregó a Seattle la posesión que produjo el empate. En cuarta oportunidad y una yarda por avanzar, Lock encontró a Jaxon Smith-Njigba, quien escapó de la cobertura y completó un touchdown de 45 yardas.
Maye sufrió una segunda intercepción en la siguiente serie, esta vez por parte de Julian Love. Seattle aprovechó el nuevo cambio de posesión y Jason Myers convirtió un gol de campo de 26 yardas para colocar el marcador 13-10.
Los Patriots tuvieron una última oportunidad para empatar o ganar, pero Josh Jobe interceptó a Maye dentro de la zona de anotación. El quarterback de New England perdió tres balones durante el cuarto periodo y la defensiva de Seattle volvió a decidir un enfrentamiento entre los dos equipos.
Lock completó 16 de 22 pases para 187 yardas y un touchdown después de sustituir a Darnold. Smith-Njigba acumuló 122 yardas por recepción, con 69 durante el último cuarto. Seattle encontró suficiente producción ofensiva para acompañar una defensiva que rescató la celebración del campeón.
El resultado prolongó lo sucedido en febrero. Durante el Super Bowl LX, Seattle limitó a New England a cero puntos en los primeros tres cuartos y conquistó el segundo Trofeo Vince Lombardi de su historia. Kenneth Walker III recibió el reconocimiento como el jugador más valioso tras correr para 135 yardas y sumar 161 desde la línea de golpeo. Myers estableció un récord del Super Bowl con cinco goles de campo.
La primera revancha inmediata tuvo un desenlace diferente. Kansas City derrotó 23-7 a Minnesota en el Super Bowl IV, disputado en enero de 1970. La defensiva de los Chiefs interceptó tres veces a Joe Kapp, recuperó dos balones sueltos y confirmó la fuerza de la antigua AFL antes de su fusión definitiva con la NFL.
Ocho meses después, los equipos volvieron a encontrarse durante la Semana 1. Minnesota provocó cuatro entregas de balón y venció 27-10 en el Metropolitan Stadium. Los Vikings consiguieron una medida de revancha y se convirtieron en el único perdedor del Super Bowl que ganó uno de estos tres encuentros inmediatos.
La liga tardó 46 años en repetir la situación. Denver superó 24-10 a Carolina en el Super Bowl 50 gracias a una defensiva que capturó siete veces a Cam Newton y provocó cuatro pérdidas. Von Miller recibió el premio como el jugador más valioso después de conseguir 2.5 capturas y provocar dos balones sueltos.
Panthers y Broncos abrieron la temporada de 2016 con un partido mucho más cerrado. Carolina tomó una ventaja de 17-7 antes del descanso, pero dos touchdowns de C.J. Anderson permitieron la remontada de Denver. Graham Gano tuvo la victoria en su pierna durante los últimos segundos, pero falló un intento de 50 yardas y los Broncos conservaron el triunfo por 21-20.
Los tres antecedentes produjeron una tendencia favorable para los campeones. Kansas City perdió la revancha de 1970, pero Denver y Seattle volvieron a vencer después de conquistar sus respectivos Super Bowls. Los monarcas poseen una marca de 2-1 en estos encuentros de Semana 1 y de 2-0 dentro del formato moderno del NFL Kickoff Game.
La oportunidad de enfrentar inmediatamente al campeón ofrece al derrotado una posibilidad de responder, aunque nunca puede modificar el resultado que entregó el trofeo. Minnesota consiguió esa satisfacción en 1970. Carolina quedó a un gol de campo en 2016. New England tuvo una ventaja de 10 puntos en 2026, pero volvió a caer ante la defensiva de Seattle.
Los Seahawks iniciaron la temporada con un quarterback suplente, tres cuartos sin touchdown y una desventaja que parecía suficiente para arruinar la ceremonia. Tres intercepciones cambiaron el partido y confirmaron que, aun frente al mismo rival, una revancha nunca repite exactamente la historia del Super Bowl.