Tua Tagovailoa, brutalmente honesto sobre dejar a los Dolphins y firmar con los Falcons
Los Falcons renovaron su sala de quarterbacks esta offseason al cortar a Kirk Cousins y firmar tanto a Tua Tagovailoa como a Trevor Siemian, quienes se unirán a Michael Penix Jr. en Atlanta.
Tagovailoa llega a los Falcons tras pasar las primeras seis temporadas de su carrera con los Dolphins. Campeón nacional en Alabama Crimson Tide football y selección número 5 del Draft de 2020, Tagovailoa lideró la liga en yardas por pase en 2023 y llevó a Miami a un par de apariciones en playoffs, pero durante su etapa con el equipo no terminó de cumplir completamente con las expectativas. Los Dolphins lo liberaron en esta offseason y ahora se une a Atlanta.
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“El año pasado no fue mi mejor temporada; estoy buscando un nuevo comienzo”, dijo Tagovailoa a los reporteros el martes, vía Maria Martin. “Creo que mi mejor fútbol todavía está por venir”.
Tagovailoa fue parte de una temporada turbulenta para los Dolphins en 2025. Tras un mal inicio, surgieron rápidamente llamados para que el equipo despidiera al head coach Mike McDaniel. Al mismo tiempo, Tagovailoa recibió fuertes críticas por su desempeño, algunos comentarios en conferencias de prensa y por señalar públicamente a compañeros por llegar tarde o faltar a reuniones exclusivas de jugadores. Incluso después de que Miami mejorara más adelante en la temporada, Tagovailoa siguió teniendo problemas y terminó siendo enviado a la banca por el novato Quinn Ewers.
“No quiero entrar demasiado en detalles sobre lo que estaba pasando. Más que nada era entre jugadores y coaches, más que entre jugadores”, dijo Tagovailoa sobre la temporada pasada con los Dolphins, según Martin. “Fue algo único”.
Tagovailoa también admitió, según Marc Raimondi de ESPN: “El año pasado mi nivel de juego no estuvo a la altura de cómo venía jugando los tres años anteriores. Tengo que jugar mejor. No hay forma de suavizarlo”.
Al explicar por qué eligió a los Falcons como su nuevo destino, señaló que el nuevo presidente de operaciones de fútbol americano del equipo, Matt Ryan, jugó un papel importante en la decisión.
“Hemos hablado incluso fuera del tema del football. Si tengo alguna pregunta, su oficina siempre está abierta para que pueda pasar y hablar”, comentó Tagovailoa.
En Atlanta, Tagovailoa tendrá otra oportunidad de ser titular. El gerente general Ian Cunningham dejó claro que el equipo aún no ha definido a su quarterback número uno, por lo que Tagovailoa competirá directamente con Penix.
“Para Tua, venir aquí significa competir, al igual que Michael sabe que viene a competir”, dijo Cunningham a principios de este mes. “No hay titulares en este momento”.
Tagovailoa está listo para asumir ese reto y también para ayudar a Penix en su tercera temporada en la NFL.
“O amas la competencia o no. Yo la abrazo”, dijo Tagovailoa. “Estoy emocionado de trabajar junto a Mike (Penix Jr.) y con el equipo. Creo que este año va a ser divertido”.
Tagovailoa viene de una temporada en la que completó 67.7% de sus pases para 2,660 yardas, 20 touchdowns y 15 intercepciones antes de perder la titularidad. Competirá con Penix, quien se está recuperando de su tercera rotura de ligamento cruzado anterior (ACL). Los Falcons nombraron a Penix titular la temporada pasada, pero tuvo problemas para encontrar consistencia antes de sufrir una lesión que terminó su campaña.
Penix sigue siendo un jugador con poca experiencia, aunque con un futuro prometedor. Pero con un roster preparado para competir por el título de la NFC South, los Falcons tendrán que apostar por el quarterback que esté listo para finalmente cumplir con las expectativas del equipo — ya sea Tagovailoa o Penix.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/04/2026, traducido al español para SI México.