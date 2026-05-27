Veteranos de la NFL en la cuerda floja durante los entrenamientos voluntarios
Para la mayoría de los jugadores establecidos de la NFL, este es un momento para asentarse. Pero para otros selectos, es un momento de preocupación, un momento para mirar por encima del hombro y preguntarse si cierta llamada está por llegar.
Con la agencia libre prácticamente terminada y el draft completado, una gran mayoría de veteranos con historial probado conocen su lugar en sus respectivos equipos. Estarán en el depth chart, ya sea compitiendo por un puesto titular o tratando de conservarlo. Pero luego están las posibles bajas por tope salarial, esas estrellas veteranas que luchan por demostrar que su salario sigue correspondiendo a su valor.
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Alrededor de la liga existe otra categoría, un subconjunto de receptores que podrían ser cambiados o cortados. Más abajo entraremos en tres casos distintos, todos los cuales podrían —y en dos situaciones probablemente lo harán— seguir su camino pese a múltiples temporadas de 1,000 yardas por recepción.
Comenzamos en Philadelphia, donde Eagles y A.J. Brown parecen dirigirse hacia un divorcio.
A.J. Brown, WR, Eagles
Es el peor secreto guardado del futbol americano en este momento. Una vez que llegue el 1 de junio, Brown será cambiado. Las únicas preguntas son a dónde y por cuánto.
En sus cuatro años en Philadelphia, Brown ha sido tres veces All-Pro del Segundo Equipo y campeón del Super Bowl, apareciendo dos veces en el gran juego. Totalizó 5,034 yardas y 32 touchdowns en 339 recepciones. Sin embargo, Brown cumplirá 29 años el 30 de junio y viene de una segunda temporada consecutiva por debajo de las expectativas, quizás la peor con Eagles.
En 15 partidos, Brown fue buscado 8.1 veces por juego, una de las cifras más bajas de su carrera en Philadelphia. También sacó el menor provecho de esos envíos desde que atrapaba pases de Ryan Tannehill con Titans, registrando 8.3 yardas por objetivo. Un año antes, esa cifra fue de 11.1. Además, sus primeros downs (46), yardas por recepción (12.9), tasa de éxito (50.4%), yardas por juego (66.9) y recepciones por partido (5.2) fueron sus cifras más bajas o empataron como las más bajas con Eagles.
Con contrato hasta 2029, Brown solo tiene 4 millones de dólares garantizados restantes después de esta temporada. También tiene un salario base de 1.2 millones para 2026, que sería el impacto en el tope salarial para un equipo adquirente. Si ese equipo —ya sean Patriots u otro— cree que la caída en producción de Brown fue una anomalía, vale ese costo y mucho más, incluso asumiendo un contrato reestructurado en los próximos años.
El gran obstáculo será la compensación de draft. Equipos alrededor de la liga creen que la clase de novatos de 2027 tiene potencial de ser generacional. Así que Eagles podría codiciar esas selecciones en lugar de picks futuros, incluso si eso significa recibir un poco menos en total. Observando cambios recientes de receptores aún en plenitud, Dolphins enviaron al Pro Bowler Jaylen Waddle a Broncos a cambio de selecciones de primera y tercera ronda en abril, intercambiando además picks de cuarta ronda. Brown ha sido el jugador más productivo y representa una inversión financiera menor, aunque también es año y medio mayor.
Si el gerente general de Eagles, Howie Roseman, está decidido a recuperar selecciones de 2027, picks de primera y tercera ronda podrían ser el precio correcto para ambas partes.
Tyler Higbee, TE, Rams
Ningún equipo ama más utilizar formaciones con tres alas cerradas que el entrenador de Rams, Sean McVay. Después de estar prácticamente casado durante años con el personal 11 (un corredor, un ala cerrada y tres receptores), McVay utilizó personal 13 en más del 30% de las jugadas ofensivas de Los Ángeles la temporada pasada, más del doble que cualquier otro equipo.
¿La razón? Rams no contaba con el receptor estrella y bloqueador de élite Cooper Kupp (quien se fue a Seahawks), y Los Ángeles reemplazó esa ayuda en la línea con alas cerradas. Cuando eso derivó en 35 puntos en una aplastante victoria sobre Jaguars, incluyendo tres touchdowns en zona roja para Davante Adams, McVay se mantuvo con la fórmula.
Dicho esto, Rams tiene cuatro alas cerradas que jugaron al menos el 31% de los snaps, incluidos los veteranos Colby Parkinson, Davis Allen y Tyler Higbee, además del novato Terrance Ferguson. Tras seleccionar en segunda ronda a Max Klare, de Ohio State, Los Ángeles potencialmente podría quedarse con cinco alas cerradas en el roster, una cifra absurda que supera a la mayoría de los depth charts estándar por uno o incluso dos jugadores.
Al revisar la estructura salarial, Ferguson y Klare tienen contrato por tres y cuatro años más, respectivamente. Parkinson y Allen serán agentes libres después de 2026, pero Allen es el mejor bloqueador del grupo y Parkinson registró 408 yardas y ocho touchdowns el año pasado, además de tener 27 años. En contraste, Higbee tiene 33 años y ha disputado 13 partidos en las últimas dos temporadas. Aunque recibió un contrato por dos años este invierno, Rams podría obtener una selección del Día 3 del draft por él mientras absorbe solo 2.1 millones de dólares en dinero muerto y ahorra 2.9 millones.
Keon Coleman, WR, Bills
Coleman es un nombre evidente en esta lista. Desde que fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024, Coleman ha sido una decepción. En enero, durante una conferencia de prensa, el dueño Terry Pegula utilizó la selección de Coleman para defender al cuestionado gerente general Brandon Beane, señalando que fue elegido a petición del despedido entrenador Sean McDermott.
En ocasiones, Coleman ha sido inactivo saludable debido a falta de producción y profesionalismo, lo que llevó a Buffalo a gastar una selección de segunda ronda para adquirir al veterano DJ Moore desde Bears en esta temporada baja. De cara al verano, Coleman aparece cuarto en el depth chart detrás de Moore, Joshua Palmer y el slot receiver Khalil Shakir. Si fuera cambiado después del 1 de junio, Buffalo liberaría 1.7 millones de dólares en espacio salarial.
Con apenas 23 años, el receptor de 6’4” tiene potencial. Como novato acumuló 556 yardas en 13 partidos con un promedio de 19.2 yardas por recepción, tercero entre jugadores con al menos 25 atrapadas. En 2025, su porcentaje de recepciones aumentó de 50.9% a 64.4%, mientras que su tasa de éxito creció de 43.9% a 61%. Aun así, si continúan los problemas de madurez, Coleman seguirá generando expectativas sin concretar su talento.
Taron Johnson, CB, Raiders
Durante años, Johnson fue el prototipo del defensivo slot en la NFL moderna. Con Johnson por dentro, el exentrenador de Bills, Sean McDermott, podía jugar su defensiva nickel casi sin interrupciones, ya que el versátil defensive back también funcionaba como un defensor contra el juego terrestre, casi como un linebacker externo.
Desafortunadamente, a los 29 años, esos snaps extra y golpes están cobrando factura en el jugador de 192 libras. En sus ocho años con Buffalo, Johnson jugó al menos el 84% de los snaps defensivos en cuatro ocasiones. All-Pro del Segundo Equipo en 2023, Johnson ha tenido problemas para mantenerse sano desde entonces, perdiéndose nueve partidos en las últimas dos temporadas (incluyendo lesiones en cuádriceps, ingle y antebrazo).
Liberado por Bills este invierno, una temporada después de firmar un contrato de tres años y 30 millones de dólares, Johnson se unió a Raiders. Sin embargo, Las Vegas volvió a firmar al cornerback Eric Stokes antes de seleccionar al corner slot Treydan Stukes en segunda ronda y a Jermod McCoy, de Tennessee, en cuarta. McCoy es un corner externo con talento de primera ronda, aunque arrastra una preocupante lesión de rodilla, mientras que Stukes comenzó las OTAs alineándose por dentro después de jugar seis temporadas universitarias en Arizona. ¿La traducción? El puesto titular de Johnson podría estar en peligro.
Si Johnson estuviera encaminado hacia un rol de mentor, podría pedir su salida. Raiders ahorraría todo excepto 1.175 millones de los 18.7 millones restantes de su contrato.
James Conner, RB, Cardinals
Conner podría convertirse en un nombre muy interesante en el mercado abierto en cuestión de semanas.
Este invierno, el gerente general Monti Ossenfort gastó 12 millones de dólares por dos años en el corredor Tyler Allgeier, trayéndolo vía agencia libre desde Falcons. Allgeier aporta profundidad de calidad, tras correr para 1,035 yardas con 4.9 yardas por acarreo como novato en 2022 antes de que Atlanta lo relegara en el depth chart detrás de la selección de primera ronda Bijan Robinson. Ahora, Allgeier se encuentra en una situación similar después de que Arizona seleccionó a Jeremiyah Love con el pick No. 3, creyendo que puede ser la pieza central del backfield del entrenador de primer año Mike LaFleur.
Con Love y Allgeier, Cardinals tiene poca utilidad para Conner, quien será agente libre y que, si es cortado, dejaría 4.3 millones de dólares en dinero muerto, algo que un equipo en reconstrucción podría absorber. El veterano corredor de 31 años también viene de jugar apenas tres partidos antes de sufrir una lesión de tobillo, lo que pone en duda su durabilidad mientras se acerca a territorio antiguo para la posición.
Para Cardinals, desprenderse de Conner tiene sentido en varios niveles. Aunque prácticamente no habría ahorro financiero (Arizona ganaría 480,000 dólares), le permite a LaFleur rejuvenecer el roster. Además, despeja el embotellamiento detrás de Love, permitiendo que Allgeier y el corredor de tercer año Trey Benson funcionen como sus principales relevos.
Finalmente, la salida también le daría a Conner la oportunidad de unirse a un contendiente después de pasar nueve años entre Steelers y Cardinals, disputando apenas dos partidos de playoffs.
Brandon Aiyuk, WR, 49ers
La situación de Aiyuk podría ser la más extraña de la NFL entrando en junio.
49ers firmó a Aiyuk por una extensión de cuatro años y 120 millones de dólares antes de la temporada 2024. En ese momento, venía de sumar 1,342 yardas y siete touchdowns, ganando honores All-Pro del Segundo Equipo. Desafortunadamente, Aiyuk se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el menisco en la Semana 7 ante Chiefs, quedando fuera el resto del año.
A pesar de todas las señales que apuntaban a que Aiyuk volvería en algún momento de 2025, eso no ocurrió. San Francisco anuló 27 millones de dólares en garantías debido a que Aiyuk faltó a citas de rehabilitación el verano pasado, ampliando aún más la desconexión entre ambas partes. Frustrado con el equipo, Aiyuk se ha mantenido alejado de 49ers, mientras el gerente general John Lynch ha sido abierto sobre su intención de cambiarlo en medio del caos.
Con contrato hasta 2028, Aiyuk cuenta apenas 1.2 millones de dólares contra el tope salarial para un equipo adquirente. Después de eso, básicamente estaría bajo un par de contratos de un año por 27.2 y 29.1 millones de dólares, respectivamente, sin dinero garantizado restante.
Con dos temporadas de 1,000 yardas y apenas 28 años, Aiyuk representa una incorporación intrigante para un contendiente si la evaluación médica resulta favorable. Dado lo tóxica que se ha vuelto la situación, 49ers tiene poca capacidad de negociación para conseguir algo más que una selección tardía del draft. Y para San Francisco, a estas alturas, librarse del dolor de cabeza que representa Aiyuk mientras obtiene un pick extra y 6.3 millones de dólares de ahorro salarial este año sería un resultado aceptable.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/05/2026, traducido al español para SI México.