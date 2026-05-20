Los 11 mejores juegos de la temporada 2026 de la NFL
Supongo que podría decirse que he cambiado mi opinión con los años cuando se trata del lanzamiento del calendario. Hace apenas un año, lo comparé con una pizzería revelando su menú (sorpresa: pizza). Pero, con el tiempo, al hablar con muchos entrenadores y jugadores, he aprendido que el orden en el que se colocan los partidos ya conocidos, qué tan alejados están de una creciente lista de juegos internacionales y cuáles de esos partidos internacionales le son asignados a un equipo importa muchísimo. De hecho, puede ser en gran medida predictivo de cómo se desarrollará la temporada venidera, como escribí más ampliamente esta semana.
Lo que no ha cambiado es la manera en la que veo los “grandes” partidos. Podría simplemente escribir un texto sobre los “mejores” juegos de la próxima temporada y enlistar a los participantes de horario estelar en algún orden. Esto es, esencialmente, lo que hacen las cadenas televisivas mientras el clamor por programación televisiva exitosa y confiable alcanza un punto álgido. Pero mi definición de “grande” puede tener muchas connotaciones distintas. ¿Qué está en juego, tanto a nivel local como global? ¿En qué se resume realmente el éxito o fracaso de este enfrentamiento? Cubrir la NFL me ha dado una maravillosa oportunidad de ver incluso el peor futbol americano en sus apuestas más altas. Espero que, al revisar mis 11 mejores partidos de la temporada (enumerados aquí en orden cronológico), estén de acuerdo.
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Semana 2: Lions en Bills, jueves a las 7:15 p.m.
Normalmente no soy un tipo de estadios nuevos. El otro día, un sitio de agregación publicó una lista de los 10 estadios más “icónicos” de la NFL, y casi todos sonaban como el rebranding de algún socio corporativo de seguros, y uno de los estadios enlistados era MetLife: un gigantesco rallador de queso que engulle uno de los skylines más bellos del mundo. La mayoría fueron construidos después de 1990 y tenían todas las características de madera rústica falsa. Pero los Bills merecían un nuevo estadio. El Highmark original había abierto en 1973 (como Rich Stadium), durante aquella horrible era de construcción de estadios que hacía que todo pareciera una nave espacial insegura.
Ver a los Bills inaugurar su nueva casa en un juego de lunes por la noche, en solitario, contra los Lions será, como mínimo, increíblemente agradable desde el punto de vista estético. Este es el único lugar en esta lista donde permitiré que el enfrentamiento sea secundario (aunque en este caso se trata de un par de equipos contendientes que en años recientes no lograron dar el siguiente paso hacia el Super Bowl). El futbol americano es grandioso porque está perfectamente diseñado para la televisión, y algunos estadios más nuevos logran darle a la transmisión una sensación teatral. Esperaría algo similar para la inauguración del nuevo estadio, aunque probablemente planee silenciar un gran segmento de la transmisión en el que estoy seguro de que los comentaristas harán que todo parezca un regalo benevolente de la directiva, cuando una parte importante fue financiada por el estado de Nueva York.
Semana 3: Eagles en Bears, lunes a las 7:15 p.m.
Vencer a los Eagles en un partido de Black Friday, en solitario, fue una victoria que destacó entre el ruido para Chicago en 2025, después de haber derrotado a varios equipos menores. Este año será un duelo temprano de Monday Night Football que servirá como un termómetro crítico en lo referente a la salud de la relación entre Jalen Hurts y el nuevo coordinador ofensivo Sean Mannion, frente a la solidez de una defensa de los Bears que probablemente necesitaba más refuerzos de los que recibió en esta temporada baja. Obviamente, la mayor atención se centra en lo primero, con actuaciones anémicas en horario estelar que a menudo sirven como punto de partida para la histeria masiva alrededor de los Eagles relacionada con la vieja pregunta de si la ofensiva es inefectiva por las preferencias de Hurts o si eso ha sido una excusa conveniente para ciertos coordinadores que no han rendido bien. Sobre el papel, un duelo entre Ben Johnson y Vic Fangio es exquisito sin factores añadidos. Pero esto se siente como el primer partido de horario estelar de la temporada que alberga el peso de consecuencias reales para el equipo que pierda.
Semana 5: Texans en Titans, domingo a la 12:00 p.m.
Me sorprendería muchísimo que la unidad de DeMeco Ryans y Matt Burke en Houston no termine como la defensa número uno de la liga. Sobre el papel, esta es una de las defensas más talentosas rumbo a una temporada que hemos visto en la última década. Y vale la pena señalar qué tan bien se desempeña Cam Ward contra esa defensa aproximadamente un mes dentro de un crucial segundo año. Los Titans tuvieron que borrar prácticamente todo lo relacionado con la primera temporada de Ward, que es casi el peor escenario posible para una primera selección global. Aunque la profundidad de la disfunción no fue, digamos, al nivel de Trevor Lawrence y Urban Meyer, Ward fue dejado a arreglárselas por sí mismo en una ofensiva que rara vez le proporcionó respuestas sensatas.
Los Texans están destinados a hacer que cualquier quarterback joven luzca mal, pero con Brian Daboll al mando de la ofensiva de Tennessee y los Titans invirtiendo en un receptor abierto número uno real en Carnell Tate con la selección número 4, la pregunta pasa a ser: ¿qué tan mal? El desempeño de Ward contra los Texans mejoró significativamente partido tras partido en 2025, con su primer juego ante Ryans resultando en una blanqueada y el peor rating de quarterback de su carrera con 35.4. El segundo partido vio a los Titans acercarse a tres puntos, a Ward lanzar un touchdown sin intercepciones y completar casi el 65% de sus pases.
Semana 6: Jaguars vs. Texans (Londres), domingo a las 8:30 a.m.
Sin querer sobrecargar este calendario con conversación sobre los Texans, o sobre la AFC South en general, aquí va una más. Texans y Jaguars encararon una offseason crucial de formas muy distintas. Jacksonville se apoyó en su proceso, dejó ir cómodamente a algunos contribuyentes clave y se enfocó en una estrategia de draft hiperespecífica que vio al gerente general James Gladstone seleccionar jugadores que, quizá, no necesariamente estaban alineados con el consenso nacional. Para ser justos con Gladstone, no es un caso aislado. Entrenadores provenientes de los árboles de Kyle Shanahan y Sean McVay, como el head coach de Jacksonville Liam Coen, han tenido la tendencia de buscar rasgos hiperespecíficos, lo que puede influir en su importancia dentro de la escala de evaluación particular de un equipo. Esta es una forma extensa de decir que los Texans necesitaban ayuda en la línea ofensiva, por ejemplo, y firmaron a varios jugadores que ya conocemos. Los Jaguars también necesitaban ayuda, pero optaron por refuerzos internos. Este partido es importante porque es un punto de referencia en una rivalidad emergente y una auténtica prueba de postemporada para dos equipos que deberían tener aspiraciones realistas y profundas en playoffs. También servirá como prueba de concepto para dos equipos que afrontan una división ganable y una conferencia totalmente abierta con distintos niveles de urgencia.
Semana 10: Lions vs. Patriots (Múnich), domingo a las 8:30 a.m.
Mi teoría de trabajo es que incluso la dificultad del calendario en pretemporada, que la gente suele calcular con base en los récords de la campaña anterior, importa hasta cierto punto. Los 49ers y Patriots tuvieron las dos dificultades de calendario más fáciles rumbo al año pasado, y San Francisco pudo soportar una terrible mala suerte en el frente de las lesiones, mientras que New England pudo deslizarse hacia una aparición totalmente inesperada en el Super Bowl en la primera temporada de Mike Vrabel.
Este año, son los Lions quienes poseen la mejor fortaleza de calendario teórica, mientras además cuentan con un nuevo coordinador ofensivo (Drew Petzing) y una línea ofensiva renovada. La temporada pasada, gran parte de las dificultades de Detroit fueron atribuidas a la fuga de cerebros, ya que Ben Johnson tomó un trabajo dentro de la división y Aaron Glenn se fue para convertirse en head coach de los Jets. Sin embargo, se habla menos del hecho de que Detroit inició la temporada con el tercer calendario más difícil de la liga en términos de porcentaje acumulado de victorias heredadas y enfrentó una lista de partidos que ofrecía muy poco respiro. Ver a los Lions frente a un equipo que representó a la AFC en el Super Bowl puede y debe ofrecer una especie de recalibración de percepciones, aunque el juego sea en Alemania, en lo que equivale a terreno neutral. Aquí tenemos a un equipo que probablemente se benefició demasiado de un calendario y fue sobrevalorado frente a un equipo cuya ventana teórica fue destruida por un calendario difícil, pero que quizá no sea tan malo como pensamos. Las Vegas parece estar de acuerdo, con el total de victorias proyectadas de los Lions fijado en 10.5 y el de los Patriots en 9.5.
Semana 10: Seahawks en Raiders, domingo a las 3:05 p.m.
¿Cómo está Maxx Crosby? Es una pregunta justa, especialmente después de este enfrentamiento contra los Seahawks, que ocurrirá menos de 48 horas antes de la fecha límite de cambios. Obviamente, la preocupación con la rodilla de Crosby es a largo plazo y, al menos a ojos de la comunidad médica, más una cuestión de evaluación de riesgos. Si Crosby tiene ocho sacks al llegar la fecha límite y luego está apenas a un año y algo más de alcanzar un punto de corte en su contrato, ¿vale una selección de primera ronda y quizá algún incentivo adicional (el acuerdo abandonado de los Ravens con Las Vegas reflejaba un precio de salida de dos selecciones de primera ronda, lo que representaba un descenso respecto al acuerdo de Micah Parsons)? Si comienza lentamente y luego aplasta a Charles Cross en esta semana en particular, ¿revivirá eso el mercado? La responsabilidad recae, tristemente, en el jugador de mantenerse libre de lesiones en una liga con un índice de lesiones del 100%. Crosby podría sufrir una lesión que no esté relacionada principalmente con su rodilla reparada quirúrgicamente y aun así recibir un trato discriminatorio de equipos que no quieran desprenderse de valioso (por ahora) capital de draft de 2027. Este será un buen punto de evaluación. ¿Sigue Crosby recibiendo dobles coberturas de forma consistente? ¿Ha mantenido su efectividad, especialmente contra el juego terrestre? ¿Encaja dentro del nuevo ecosistema que se está instalando alrededor de Fernando Mendoza? Esta es la última oportunidad para mostrarse ante contendientes que buscan una mejora a mitad de temporada.
Semana 12: Commanders en Cardinals, domingo a las 3:25 p.m.
Esto es, en la superficie, una elección entre Sonny Styles y Jeremiyah Love, pero también se ramifica hacia pensamientos más amplios sobre el estado de ambas franquicias. El calendario de Arizona esta temporada es, según todos los parámetros, absolutamente brutal. Los Cardinals tienen una de las fortalezas de calendario de pretemporada más difíciles y prácticamente no había forma de que quienes elaboran el calendario pudieran protegerlos de tormentas que duran semanas y meses (esto es lo que ocurre cuando tres de los otros equipos de tu división son contendientes al Super Bowl y además enfrentas a una división como la AFC West, donde tres de esos equipos también son contendientes al Super Bowl).
Los Commanders fueron, al menos sobre el papel, una de las peores defensas de la NFL el año pasado y llegan a la temporada 2026 como tal (los Jets también fueron muy malos, pero ya hemos puesto demasiados juegos de Jets en esta lista). Así que estoy marcando este partido en mi calendario personal porque quiero ver cómo un linebacker versátil como Styles —quien es presentado como alguien que hace a la defensa de los Commanders mucho menos vulnerable contra corredores que pueden impactar el juego aéreo como Love— inclina la balanza contra… el propio Love. Love es presentado (por mí específicamente) como uno de los mejores corredores de corto yardaje que hemos visto salir del draft en los últimos cinco años. Uno de sus principales atractivos es su capacidad para generar yardas en circunstancias desfavorables, y los Cardinals son un equipo que necesita desesperadamente ayuda para generar ofensiva. Love fue la selección con el pick número 3 tras un periodo desesperado intentando intercambiar hacia abajo luego de varios prometedores prospectos de línea ofensiva.
Semana 14: Giants en Seahawks, domingo a las 3:25 p.m.
Brian Daboll nunca tuvo una línea ofensiva lo suficientemente buena para detener la embestida. Esto fue cierto para Daniel Jones, quien desarrolló nuevamente malos hábitos e intentó utilizar su movilidad hasta el punto de la autodestrucción. Esto fue cierto a pesar de los años en que el equipo presumió construir una identidad en esa posición. Retrocediendo hasta 2015, hemos visto a los Giants alinear a Ereck Flowers, Will Hernandez, Andrew Thomas, Matt Peart, Evan Neal, Joshua Ezeudu, John Michael-Schmitz y ahora a Francis Mauigoa, mientras el equipo continúa intentando un cambio radical en la fisicalidad (o simplemente en la capacidad) al frente. Jaxson Dart fue lo suficientemente móvil en su temporada de novato para reducir la marcha de la muerte del quarterback, terminando como uno de los siete evasores de sacks más prolíficos de la NFL.
Todo esto para decir que este partido contará con el nuevo head coach John Harbaugh, un nuevo coach de línea ofensiva, Mike Bloomgren, y Mauigoa enfrentando a la mejor defensa de la NFL y, muy posiblemente, uno de los fronts defensivos más desesperantes que hemos visto en el último lustro del futbol profesional. Los Seahawks están increíblemente bien preparados para desmenuzar una línea jugador por jugador y exponer debilidades enormes. Etiqueto este como uno de los mejores partidos de la temporada porque es un maravilloso enfrentamiento de prueba de concepto para el joven régimen de Harbaugh. ¿Valió la pena apostar todo por el entrenador de mayor renombre del ciclo para obtener lo que los Giants querían tan desesperadamente de inmediato, que era disputar juegos como este y mantener el interés de sus aficionados al menos hasta el final del tercer cuarto?
Semana 15: 49ers en Chargers, jueves a las 7:15 p.m.
En el tazón del hijo pródigo, Mike McDaniel recibirá a su exjefe y mentor Kyle Shanahan con una ofensiva que McDaniel quizá solo pudo haber conjurado en un sueño febril inducido por NyQuil. Los Chargers son casi tan profundos como los equipos de Dolphins de McDaniel en términos de velocidad en las posiciones generadoras de jugadas y son eras más profundos en cuanto a profundidad de línea ofensiva, fisicalidad y juego de quarterback. Este será el mejor conjunto de herramientas a disposición de McDaniel desde que coordinó el juego terrestre de… Shanahan y los 49ers.
De manera similar, los 49ers deberían presentar una ofensiva más evolucionada que quite presión a Christian McCaffrey. Mike Evans es el receptor más arquetípicamente estilo Shanahan que realmente ha jugado para él desde Julio Jones. Y aunque es importante moderar nuestro entusiasmo debido a la edad de Evans, los 49ers están haciendo en 2026 lo que yo esperaba que hicieran en 2025: invertir tantos recursos como sea posible en la posibilidad de que esta sea realmente la última oportunidad de ganar un Super Bowl con Trent Williams, George Kittle, McCaffrey y Kyle Juszczyk. Sé que hemos estado diciendo esto de cada versión de los Chargers desde 2017, pero este equipo tiene la oportunidad de ser espectacular y podría convertirse en la principal cita obligada para ver futbol americano dependiendo de qué tan bien funcione la relación entre McDaniel y Justin Herbert.
Semana 16: Rams en Seahawks, viernes (Navidad) a las 7:15 p.m.
Esta es sencilla. Así como la trilogía Rams-Seahawks fue, en efecto, el campeonato de la NFL de 2025, su primer enfrentamiento de la próxima temporada (el segundo será en la Semana 18) será un adelanto de un auténtico juego de playoffs, suponiendo que ambos equipos se mantengan saludables. Seattle atravesará algo así como un periodo de ajuste ofensivo bajo el nuevo coordinador Brian Fleury, y los Rams entrarán a la temporada como claros favoritos al Super Bowl después de retener a todo su staff de 2025 y realizar mejoras abismales en su secundaria. Pero asumir que los Seahawks se quedarán cruzados de brazos desde el punto de vista esquemático tras aplastar a New England en el Super Bowl sería un error.
Cada año en este ejercicio, elijo un partido que creo encapsulará la historia del futbol profesional en una sola y ordenada ventana de tres horas. Aunque, desafortunadamente, muy probablemente vea este partido en diferido (somos una familia de abrir regalos navideños cuando cae el sol, y Netflix hizo mucho más de lo esperado para salvar la agonizante serie de futbol americano en Navidad tras un decepcionante 2025 en el que las lesiones diezmaron ambos juegos), puedo garantizar que este es un enfrentamiento entre la ofensiva más copiada (Rams) y la defensa más copiada (Seahawks) de la NFL.
Semana 17: Ravens en Bengals, jueves a las 7:15 p.m.
Sé que aún falta mucho para proyectar a los Bengals como un equipo relevante, considerando la falta de fiabilidad del quarterback Joe Burrow, quien ha iniciado 10 partidos o menos en dos de las últimas tres temporadas. Dicho esto, Bengals y Ravens tienen las dos mejores probabilidades de ganar la AFC North. Aunque creo que los Browns superarán su total proyectado de 6.5 victorias, no pienso que eso sea suficiente para meterse en la conversación de playoffs. De manera similar, esperaría que Pittsburgh quedara por debajo de su proyección de 8.5 triunfos, dejando a Bengals y Ravens en un juego de víspera de Año Nuevo que podría convertirse esencialmente en un escenario de ganar y entrar, similar al enfrentamiento Ravens-Steelers del año pasado. Cincinnati fue uno de los equipos que más claramente mejoró para mí en esta offseason, y creo que su rotación de pass rush pondrá a prueba a una línea ofensiva de Ravens recién reconstruida. Además, siempre existe la posibilidad de que el nuevo Raven Trey Hendrickson castigue a un equipo hacia el que ha guardado cierto resentimiento durante mucho tiempo, dada la forma en que terminó su situación contractual con los Bengals. Baltimore será un equipo digno de seguir durante toda la temporada, tras cambiar de head coach por primera vez en casi dos décadas, pero esta será una prueba crucial al final de la campaña para delinear cómo marcha el experimento después de 16 partidos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/05/2026, traducido al español para SI México.