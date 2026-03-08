Victoria Chávez: vencerse a sí misma para triunfar
A pesar de llamarse Victoria ––la que vence y triunfa––no siempre se sintió así. De niña, Victoria Chávez, la seleccionada mexicana de flag football, era tímida, llena de miedos e incertidumbres. Para ella, su nombre se convirtió en un reto personal: debía vencerse a sí misma y triunfar sobre sus propias limitaciones para alcanzar sus metas.
Desde pequeña practicó diversos deportes como natación, baloncesto, futbol y ballet, donde se mantuvo por más tiempo. Su introducción al flag football ocurrió cuando un amigo de su madre la invitó. Dada su altura 1.78 metros, él vio potencial en ella. Aunque aceptó sin compromiso, el primer entrenamiento y el acto de atrapar el balón la transformaron.
"Creo que esa es mi mayor victoria haber descubierto que soy fuerte, que soy resiliente, que puedo enfrentarme a cualquier adversidad que que soy suficiente".- Victoria Chávez
Una de las dificultades iniciales que enfrentó fue que el flag football (conocido como Tochito) en México, era considerado un pasatiempo sin la seriedad y no tenía el apoyo necesario para su desarrollo profesional. Era necesario "pedir espacios para entrenar" y "tocar puertas" para organizar torneos. En el presente el deporte ha experimentado una gran transformación.
Victoria jugaba únicamente como receptora, posición que mantuvo incluso al recibir su beca en el Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, en 2023, realizó la transición a la defensa. Este cambio se debió a la naturaleza más dinámica del juego en la Ciudad de México, que requiere que las jugadoras dominen varias posiciones.
Fue durante la preselección nacional que se le pidió jugar como defensa, lo que representó un "shock" y un momento de "miedo e incertidumbre" para ella, pero lo aceptó con el fin de representar a su país. Actualmente, la jugadora disfruta de ambas posiciones.
A la Ciudad de México llegó a los 18 años desde Chihuahua, donde nació y vivió, para continuar con sus estudios universitarios y su carrera deportiva de alto rendimiento. Extraña de Chihuahua, su ciudad natal: a su familia, con la que siempre ha sido muy unida y con la que se reúne a ver partidos, y la comida del norte, como el queso y las tortillas, que asocia con la comida de su madre.
Su "victoria más difícil" fue superar una grave lesión de rodilla (ruptura del ligamento cruzado anterior, ligamento colateral y meniscos de la pierna derecha) en 2023. Esta lesión la obligó a someterse a cirugía y la mantuvo fuera de competencia por un año, impidiéndole representar a su país.
A pesar de la adversidad, considera este período como su mayor triunfo, ya que le permitió enfrentar sus miedos más profundos como atleta, descubrir su fortaleza, resiliencia y valía personal más allá de los logros deportivos, un proceso que atribuye en gran medida a su fe.
Su madre la despertó con la noticia, un instante muy significativo para Victoria, porque ella ha sido su principal apoyo desde el inicio.
Nunca imaginó que este año, fuera reconocida como la "Atleta del Año" por la organización de World Games. Un logro que considera que tendrá un impacto significativo en el flag football mexicano y mundial, con miras al año 2028, el año olímpico.
Explora sus sueños, que incluyen ganar medallas, especialmente una de oro olímpica para México. Desea inspirar a otras a perseguir sus sueños con claridad y esfuerzo, creyendo que los sueños son un don divino y que su historia puede motivar a otras a alcanzar metas aún mayores.
Conócela
Nombre: Victoria Chávez López.
Edad: 24 Años
Origen: Chihuahua, Chihuahua, México.
Posición en el campo: Principalmente defensiva como cornerback, aunque también destaca como receptora en jugadas clave.
Estudios: Estudiante de Licenciatura en Comunicación en el Tecnológico de Monterrey.
Logros:
2026 MVP del Campeonato Nacional de CONADEIP – Borregos Santa Fe
Oro – The World Games con México
Plata – Mundial IFAF con México
Mejor atleta del año -The World Games Athlete of the Year