Los Vikings necesitan menos de Kyler Murray de lo que podrías pensar
Estamos haciendo eso otra vez. Soñando nuestros pequeños sueños de pretemporada sobre lo que podría suceder cuando un quarterback explosivo que alguna vez se desvió de su camino se une a un reconocido “susurrador de quarterbacks” (que normalmente significa un entrenador que tuvo la fortuna de trabajar con muchos quarterbacks realmente buenos), hambriento de su próximo proyecto. El resultado es un espectáculo de fuegos artificiales de hype, digno del tamaño de Texas, que casi siempre pierde el punto y, peor aún, en ocasiones termina decepcionando al nivel de True Detective, segunda temporada. No todas las parejas soñadas merecen múltiples partidos o episodios.
Los Vikings contrataron a Kyler Murray no porque esté por llegar una etapa final de su carrera al estilo de Warren Moon, llena de Pro Bowls, sino porque Minnesota estaba buscando el elemento más codiciado actualmente en la NFL: un juego confiable de quarterback sin los efectos secundarios desastrosos. Murray no necesita —y probablemente no terminará— convirtiéndose en la versión al máximo de sus capacidades del electrizante prospecto de Air Raid que vimos en Oklahoma y que ganó el Trofeo Heisman en 2018. Lo más probable es que sea una pieza funcional, incluso por obligación, dentro de una ofensiva completamente renovada que busca colocar al quarterback en situaciones más favorables, mientras apuesta por una mentalidad centrada en el juego terrestre que complemente la verdadera fortaleza del equipo: su defensiva.
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La idea de que Murray generará más jugadas explosivas porque es más atlético que Sam Darnold —la más reciente apuesta de O’Connell para recuperar la carrera de un quarterback— y que, por lo tanto, desbloqueará una dimensión adicional de talento de un grupo de receptores talentoso, no resiste demasiado cuando se observa la realidad. La tasa de scrambles de Murray fue de aproximadamente 5.3% en 2023 (dos puntos porcentuales menos que la de Joshua Dobbs, quien disputó poco más de 600 snaps con los Vikings ese año) y apenas estuvo alrededor de 2% por encima de la de Sam Darnold en 2024. Además, su EPA por pase en jugadas fuera de estructura, de acuerdo con SumerSports, ha estado por debajo del promedio de la liga desde 2020.
Otra razón por la que Murray es una elección interesante, aunque deberíamos mantener un saludable nivel de escepticismo: una ofensiva de “zona amplia vertical”, como la describió O’Connell, implicaría una conexión mucho más intensa entre el juego terrestre y el aéreo. Los números de Murray en play-action han disminuido prácticamente cada año en la NFL, con una correlación también entre el porcentaje de presión y las jugadas de play-action. Murray, según datos de Sharp Football, también fue uno de los peores quarterbacks de la NFL la temporada pasada a la hora de convertir situaciones de presión en capturas. ¿Puede Murray ser el quarterback que O’Connell quiere que sea? ¿Y qué dijo su rápida designación como titular sobre la incapacidad de J.J. McCarthy para conseguir ese puesto? Mi apuesta es que nombrar a un titular antes de llegar siquiera a la mitad de agosto significa aumentar las repeticiones de Murray y su nivel de comodidad dentro de este sistema.
Por supuesto, como señala Purple Insider, el rating de pasador de Murray en 2024 fue de 93.5. Los datos seleccionados que les he presentado hacen parecer que Murray ha sido terrible cuando, en realidad, de los 45 quarterbacks que han disputado al menos 1,000 snaps desde 2020, Murray se encuentra prácticamente en la mitad en cuanto a EPA por jugada; ligeramente por encima de Baker Mayfield, Bo Nix, C.J. Stroud y Trevor Lawrence. Los Vikings tienen marca de 31-9 desde 2022 cuando cuentan con un quarterback que registra un rating de 90 o superior. El problema la temporada pasada fue que eso ocurrió apenas seis veces (y Minnesota tuvo marca de 6-0 durante esos partidos). O’Connell pidió un juego “base” al potencial titular durante el Combine. Su magia como entrenador estará en conseguir eso de manera consistente del ex número uno global.
Como me dijo un coordinador ofensivo de la NFL durante conversaciones en la offseason, tendemos a preguntarnos por qué los quarterbacks no están jugando de acuerdo con determinado estándar estadístico establecido previamente, cuando deberíamos preguntarnos por qué más equipos no intentan utilizar a sus quarterbacks de acuerdo con la totalidad de su roster. El mejor ejemplo es Jalen Hurts, cuyos intentos de pase por partido pasaron de unos sorprendentes 538 en 2023 a apenas 361 durante la temporada en la que el equipo ganó el Super Bowl. No pareció importarnos porque Saquon Barkley estaba saltando sobre seres humanos como si fueran obstáculos de una carrera de steeplechase.
Los Vikings han tenido la segunda mejor defensiva —y el segundo mejor coordinador defensivo— de la NFL desde 2023, cuando Brian Flores llegó procedente de los Steelers. Y aunque tengo razones para dudar de que algunos de los trucos más innovadores de Flores sobrevivan a la gran ola de imitadores y a los posteriores ajustes ofensivos —como su repertorio de presiones en primeros downs, que sorprendió a equipos que intentaban seguir las tendencias analíticas y mantenerse por delante de las cadenas—, hay una razón por la que los Vikings le pagaron una enorme cantidad de dinero para quedarse. Hay una razón por la que la fortaleza física y la reinvención del juego terrestre han sido las verdaderas historias del campamento de Minnesota. Hay una razón por la que el equipo apostó fuerte por el tackle defensivo disruptivo Caleb Banks en la primera ronda y seleccionó al único fullback elegido en 2026 en la quinta ronda.
Eso no significa que no habrá momentos destacados. Y quizá llegue un momento en el que confundamos las jugadas extraordinarias con la idea de que Murray finalmente alcanzó todo su potencial. Pero mi apuesta es que O’Connell espera que la temporada 2026 no haga necesario hablar demasiado sobre la posición de quarterback. Esa es la verdadera prueba del “susurrador de quarterbacks”: hacer que la posición prácticamente desaparezca.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/08/2026, traducido al español para SI México.