Von Miller firma con Dallas y vuelve a casa para reforzar a los Cowboys
Los Dallas Cowboys llegaron a un acuerdo por una temporada con Von Miller, uno de los mejores cazamariscales de su generación. Los detalles económicos del contrato todavía no se conocen, pero la llegada del veterano de 37 años añade experiencia, profundidad y capacidad para presionar al quarterback a una defensiva que necesitaba otra pieza antes del inicio de la campaña.
El movimiento también tiene un significado especial para Miller. El linebacker creció en DeSoto, Texas, estudió en Texas A&M y ahora jugará para el equipo de su ciudad. Dallas será la quinta franquicia de una trayectoria que comenzó hace 15 años y que ya tiene suficientes méritos para llevarlo al Salón de la Fama.
Te puede interesar: Por qué Dak Prescott cree que hablar abiertamente del Super Bowl es lo mejor para los Cowboys
Miller demostró durante la temporada pasada que todavía puede producir. En 2025 disputó los 17 partidos con los Washington Commanders, registró nueve capturas, 15 golpes al quarterback, 26 tackleadas y seis derribos detrás de la línea de golpeo. Sus nueve capturas representaron la cifra más alta del equipo y superaron las 8.5 que Jadeveon Clowney consiguió como líder de Dallas.
La comparación resulta importante porque Clowney abandonó a los Cowboys para regresar a los Houston Texans. Miller ocupará parte de ese espacio dentro de una defensiva que también incorporó a Rashan Gary mediante un intercambio y seleccionó a Malachi Lawrence en la primera ronda del Draft. Donovan Ezeiruaku completa un grupo que ahora cuenta con mayor variedad para atacar desde los extremos.
Dallas no necesita que Miller participe en todas las jugadas. Washington aprovechó su experiencia como especialista en situaciones de pase y el veterano respondió con su mejor temporada desde 2021. Su función con los Cowboys puede seguir el mismo modelo: reducir su carga, conservarlo fresco y utilizarlo en terceras oportunidades o dentro de la zona roja, donde una sola presión puede cambiar una serie ofensiva.
La historia de Miller comenzó cuando Denver lo seleccionó con la segunda elección global del Draft de 2011. En su primera temporada ganó el premio al Novato Defensivo del Año y pronto se convirtió en el rostro de los Broncos. Durante una década recibió ocho selecciones al Pro Bowl, apareció tres veces en el primer equipo All-Pro y formó parte del equipo ideal de la NFL de la década de 2010.
Su actuación más recordada llegó en el Super Bowl 50. Miller consiguió 2.5 capturas y provocó dos balones sueltos contra Carolina, una actuación que condujo a Denver al campeonato y le permitió obtener el premio al Jugador Más Valioso del partido. Pocos defensivos han controlado un Super Bowl con la autoridad que mostró aquella noche.
Denver lo envió a Los Angeles Rams durante la temporada 2021. Miller recuperó su mejor nivel en los playoffs y ayudó a la franquicia a conquistar el Super Bowl LVI. Ese campeonato lo colocó dentro de un grupo reducido de jugadores que levantaron el trofeo Vince Lombardi con dos organizaciones distintas.
Después pasó tres años con los Buffalo Bills. Una lesión en la rodilla frenó su primera etapa con el equipo y lo dejó sin capturas durante 2023, pero respondió con seis en 2024 antes de su salida. Washington confió en él para 2025 y Miller confirmó que aún podía marcar diferencias, pese a que sólo fue titular en tres encuentros.
El nuevo jugador de Dallas acumula 138.5 capturas en 203 partidos de temporada regular, la cifra más alta entre los defensivos activos. También suma 27 balones sueltos provocados, dos campeonatos, un premio al MVP del Super Bowl y uno de los historiales más completos para un jugador de su posición.
La unión entre ambas partes estuvo cerca de concretarse en 2022. Miller mostró interés en firmar con Dallas, pero eligió la oferta de seis años y 120 millones de dólares que recibió de Buffalo. Cuatro años después, el veterano finalmente vestirá el uniforme de los Cowboys y podrá terminar otra etapa de su carrera cerca de casa.
Dallas no contrató al Von Miller que dominó la NFL durante su mejor época, pero tampoco recibe a un jugador sin capacidad para producir. Sus nueve capturas de la campaña pasada demostraron que su velocidad, técnica y conocimiento todavía representan una amenaza. Los Cowboys suman a una leyenda que ya no necesita cargar con toda la defensiva, pero que conserva el talento para decidir un partido con una sola jugada.