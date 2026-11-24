Drew Stevens convirtió un gol de campo de 26 yardas en la última jugada y los Washington Commanders derrotaron 22-20 a los Cincinnati Bengals en un cierre dramático del Monday Night Football. Jayden Daniels encabezó la serie definitiva después de que Evan McPherson había puesto momentáneamente adelante a Cincinnati con una patada de 56 yardas.

El encuentro comenzó dominado por las defensivas y terminó el primer cuarto sin anotaciones. Boye Mafe encabezó la presión de los Bengals al conseguir tres capturas sobre Daniels durante la primera mitad, pero Washington resistió y evitó que una de las ofensivas más productivas de la NFL se despegara.

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Cincinnati abrió el marcador mediante un gol de campo de 38 yardas de McPherson. Joe Burrow amplió la ventaja con un pase de touchdown de 31 yardas para Tee Higgins y colocó el 10-0. Los Commanders reaccionaron antes del descanso con una serie de 79 yardas que Jacory Croskey-Merritt culminó mediante un acarreo de una yarda.

Washington empató 10-10 al comenzar la segunda mitad gracias a una patada de 36 yardas de Stevens. Los Bengals respondieron con una ofensiva de 76 yardas que Burrow terminó con un pase de cuatro yardas para Colbie Young, pero los locales se mantuvieron cerca mediante otro gol de campo de Stevens, ahora desde 40 yardas.

La ofensiva de Cincinnati perdió ritmo durante el cuarto periodo. Ja’Marr Chase fue contenido después de registrar 231 yardas ante Pittsburgh y el ataque terrestre de los Bengals prácticamente desapareció. Washington aprovechó para recortar la diferencia con una patada de 25 yardas y tomó la ventaja 19-17 mediante otro intento de Stevens desde 41.

Burrow recibió el balón con dos minutos y medio por jugar y parecía haber rescatado a Cincinnati. Después de que la defensiva de Washington dejó escapar una posible intercepción, el quarterback acercó a su equipo a territorio rival y McPherson acertó un complicado gol de campo de 56 yardas para colocar el 20-19.

El partido todavía no había terminado. Daniels respondió con la serenidad de un veterano, avanzó rápidamente ante la defensiva de los Bengals y dejó el balón dentro de la yarda 10. Con el reloj prácticamente agotado, Stevens convirtió desde 26 yardas y completó la remontada de Washington.

Burrow terminó con 28 pases completos en 40 intentos, 300 yardas, dos touchdowns y ninguna intercepción. Daniels completó 23 de 35 envíos para 289 yardas, además de aportar 55 por tierra. Antonio Williams fue su principal receptor con nueve atrapadas y 122 yardas.

Stevens resultó decisivo al acertar sus cinco intentos de gol de campo, incluidos tres durante el último cuarto. Washington consiguió solamente un touchdown, pero convirtió cada una de sus oportunidades de patada y encontró la manera de ganar un partido en el que nunca dejó de competir.

Los Commanders mejoraron su marca a 4-5-1 y mantuvieron vivas sus posibilidades dentro de la Conferencia Nacional. Cincinnati cayó a 7-3 y vio terminar una racha de cinco victorias consecutivas en una noche en la que llegó a tomar dos veces la ventaja, pero no pudo detener a Daniels en la posesión definitiva.