Apoteosis en el Daikin Park, las claves del histórico despliegue de México ante Brasil en el Clásico Mundial
México exhibió un dominio absoluto en el diamante del Daikin Park de Houston, donde apabulló a la selección de Brasil con pizarra de 16-0 en su segundo juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026.
El encuentro culminó de forma prematura en el sexto episodio debido a la implementación de la regla de misericordia y selló una actuación histórica que posiciona a la novena tricolor —hasta ahora— en la cima de su grupo.
Estos fueron los pilares que sustentaron este triunfo contundente.
La solvencia del pitcheo
El cuerpo de lanzadores mexicano ejecutó una labor impecable al limitar por completo el ímpetu ofensivo de los sudamericanos.
Solo tres brazos bastaron para someter a la escuadra brasileña, quienes lograron mantener el cero en la pizarra durante las seis entradas que duró el encuentro.
Taijuan Walker comandó el inicio con una apertura sólida de 3.1 episodios sin permitir imparables. Aunque tuvo un complicado primer episodio en el que necesitó 25 lanzamientos para retirar a la ofensiva verde amarela, pudo recomponer el camino en las 2.1 entradas siguientes.
A su actuación le siguió la eficacia de Roel Ramírez y Alexander Armenta. Ramírez lanzó 1.2 entradas de solo un hit y Armenta, el velocista cuyos lanzamientos alcanzaron las 98mph, fue el último pitcher en subir al montículo por parte de México, permitió dos hits y ponchó a 3 bateadores en una entrada.
Esta gestión le permitió a Benjamín Gil preservar a sus relevistas estelares para los compromisos venideros ante Estados Unidos e Italia.
Los tres lanzadores protagonizaron, además, la primera blanqueada en la historia de México dentro del Clásico Mundial de Beisbol.
Una ofensiva inspirada y profunda
La maquinaria mexicana demostró un lineup de mucha profundidad, donde incluso los peloteros que iniciaron en la banca terminaron por ser protagonistas en el marcador final.
La ofensiva cortó las aspiraciones brasileñas desde muy temprano, en la primera entrada, los batazos de Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jonathan Aranda, Nick Gonzáles y Nacho Álvarez Jr pusieron arriba a la novena tricolor con 4-0.
Después de agregar una carrera en el segundo episodio, la maquinaria mexicana volvió a demostrar su poderío defensivo en la 4ta entrada, en la que sumaron un racimo letal de 6 anotaciones. Esta holgada diferencia, con el marcador 11-0 le dio a Benjamín Gil la oportunidad de rotar el plantel, permitiendo que figuras como Mateo Gil, Alejandro Osuna y Jared Serna tomaran turnos en eljuego.
El punto lo puso Julián Ornelas. El bicampeón con los Diablos Rojos y monarca de la Serie del Caribe 2026 con los Charros de Jalisco —dirigidos por Benjamín Gil— rubricó la gesta con un cuadrangular ante los envíos de Bo Takahashi, estocada que dictó el final del duelo por la vía del nocaut y finalizó el suplicio brasileño con un estruendoso 16-0.
“Pongo este jonrón en los más importantes de mi carrera. Portar estos colores en este evento le dan toda la importancia”, dijo tras el encuentro Julián Ornelas.
El poder de los maderos
La fuerza en las muñecas de los bateadores mexicanos alcanzó un hito inédito en el torneo. En una demostración absoluta de poder, el equipo consiguió conectar cuatro cuadrangulares en un mismo partido por primera ocasión en su trayectoria dentro del Clásico Mundial de Beisbol.
Jarren Duran, Alek Thomas, Alejandro Kirk y el ya mencionado Ornelas fueron los artífices de la exhibición de poderío.