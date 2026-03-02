Las bajas de la Selección Mexicana de Beisbol para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
A pocos días de que el Daikin Park de Houston abra sus puertas para el debut de la Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial 2026, el panorama para el conjunto dirigido por Benjamín Gil ha dado un giro drástico, marcado por una atrición de talento que pocos proyectaban tras el éxito de 2023.
La búsqueda por superar el histórico tercer lugar obtenido en la edición anterior se ha transformado en un ejercicio de gestión de crisis, donde las oficinas administrativas y los consultorios médicos han tenido tanto peso como el diamante mismo.
Trece de los jugadores que conformaron la nómina del podio anterior no estarán presentes en esta ocasión, una cifra que subraya la magnitud de la renovación forzada a la que se enfrenta el equipo nacional.
Este fenómeno responde a una compleja red de factores que van desde el endurecimiento de los criterios de las compañías aseguradoras hasta las prioridades contractuales de las organizaciones de la Major League Baseball (MLB).
El conflicto con las aseguradoras, específicamente con National Financial Partners, ha sido el principal obstáculo para la integración del roster ideal. Tras las costosas lesiones de figuras internacionales en 2023, los criterios de elegibilidad se volvieron extremadamente rigurosos, afectando de manera directa a peloteros como Isaac Paredes y Marcelo Mayer.
Paredes, una de las bujías ofensivas más importantes para los Houston Astros, fue vetado por el seguro médico debido a una ruptura muscular en el tendón de la corva sufrida a finales de 2025. A pesar de que el jugador manifestó su deseo de representar a México en la que ahora es su casa profesional en Houston, el dictamen administrativo fue contundente: el riesgo financiero de una recaída era inaceptable para los proveedores de la póliza.
En una situación similar se encuentra Marcelo Mayer, el prospecto número uno de los Boston Red Sox. Mayer había expresado públicamente su intención de vestir los colores de México desde marzo de 2025, pero una cirugía en la muñeca derecha realizada el 19 de agosto del año pasado se convirtió en el impedimento legal insalvable.
Al no contar con un respaldo que cubriera su participación tras la intervención quirúrgica, el campocorto quedó fuera de los planes de Benjamín Gil.
La rotación abridora, históricamente la fortaleza de México, ha sufrido las ausencias más notables y mediáticas. La renuncia de Taj Bradley, el lanzador estelar de los Minnesota Twins, sacudió el entorno nacional a solo semanas del torneo.
Bradley optó por priorizar su preparación para asegurar un rol protagónico en su organización durante el Spring Training, declinando la invitación de la Selección Mexicana.
Ante esta vacante, la Comisión de Selecciones Nacionales optó por un cambio de perfil radical, llamando al veterano de 37 años Manny Barreda. La incorporación de Barreda, apodado "Manny Day", no busca sustituir la velocidad de Bradley, sino aportar la estabilidad y el liderazgo de un brazo que ha dominado los circuitos invernales y de verano en México.
Con un WHIP de 1.17 registrado en 2022 y un historial que incluye un juego sin hits ni carreras con los Toros de Tijuana, Barreda llega en un momento de madurez competitiva, respaldado por un debut victorioso en la MLB con los Baltimore Orioles en 2021.
El mánager Gil apuesta a que la experiencia de Barreda sea el factor estabilizador en una rotación que ahora solo cuenta con Javier Assad y Taijuan Walker como piezas de Grandes Ligas confirmadas.
La estructura del pitcheo se vio aún más comprometida con la baja de José Urquidy.
Tras firmar un nuevo contrato con los Pittsburgh Pirates, el mazatleco no obtuvo el visto bueno de su organización ni de la aseguradora para participar en el torneo, dejando a México sin uno de sus brazos con mayor experiencia en postemporada.
En su lugar, el equipo ha integrado a Roel Ramírez, un lanzador de 30 años con experiencia previa en los St. Louis Cardinals.
Ramírez llega tras una sólida campaña en la Liga Mexicana de Beisbol con los Toros de Tijuana, donde registró una efectividad de 3.16 en 2025, demostrando que se encuentra en un ritmo de competencia activa que el cuerpo técnico considera vital para el formato corto del WBC.
Esta sustitución refuerza la tendencia de Gil de rodearse de jugadores que conocen su sistema y que han tenido éxito reciente en los circuitos nacionales, compensando la falta de estrellas de cartel con brazos probados en situaciones de alta presión local.
En el cuadro interior, la ausencia de Ramón Urías representa un desafío defensivo de primer orden. Urías, ganador del Guante de Oro en las Grandes Ligas, llegó a un acuerdo mutuo con los St. Louis Cardinals y la Comisión de Selecciones para ausentarse del torneo y concentrarse en la disputa por la titularidad en su nuevo club, bajo un contrato de 1.5 millones de dólares.
Para cubrir esta posición, México ha convocado a Nacho Álvarez Jr., un joven de 22 años que debutó en MLB con los Atlanta Braves en 2024. Álvarez Jr. introduce una dimensión de velocidad y atletismo que el equipo no tenía con Urías; con 50 bases robadas en su historial de ligas menores y un promedio de bateo de .281 en su etapa formativa, el prospecto de los Braves encaja en la nueva filosofía de juego agresivo que Benjamín Gil pretende implementar para fabricar carreras ante la ausencia de bateadores de poder puro como Paredes.
A estas bajas se suman nombres como Patrick Sandoval y Giovanny Gallegos, quienes por procesos de recuperación física no pudieron ser considerados para el roster final, así como la inhabilitación permanente de Julio Urías debido a su situación legal en Estados Unidos. Incluso jugadores como Alex Verdugo, Austin Barnes y Luis Cessa, piezas recurrentes en el pasado, quedaron fuera por decisiones técnicas que sugieren una búsqueda de mayor cohesión y dinamismo por parte del mánager.
Ante este escenario de múltiples ausencias, Benjamín Gil ha redirigido el enfoque táctico hacia la profundidad del bullpen. La incorporación de Andrés Muñoz, el cerrador estelar de los Seattle Mariners con rectas que superan habitualmente las 100 mph, se perfila como el as bajo la manga para acortar los juegos y asegurar las ventajas en las entradas finales.
Gil ha sido enfático en que, si bien la rotación abridora ha sufrido cambios, el cuerpo de relevistas es hoy más sólido que en 2023, contando con brazos como Gerardo Reyes y Jesús Cruz para transicionar desde los abridores hasta el candado que representa Muñoz.
El éxito de México en el Grupo B, donde enfrentará a Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia, dependerá de la capacidad de este grupo renovado para absorber la presión de un torneo donde no hay margen de error.
La presencia de Randy Arozarena como el motor emocional y de Jarren Durán como una nueva amenaza de velocidad en los jardines proporciona el equilibrio necesario para una ofensiva que tendrá que ser más estratégica que explosiva.