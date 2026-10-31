Barcelona golea 6-1 al Alavés y mantiene el liderato de LaLiga

El FC Barcelona frenó este sábado su mala racha con una contundente goleada 6-1 al Alavés para afianzar su liderato, mientras sigue perseguido de cerca por el Atlético de Madrid, que ganó 2-0 al Levante en la 11ª jornada de LaLiga.



El club catalán, que perdió la semana pasada sus dos primeros partidos de la temporada contra PSG en Champions y en el Clásico de Liga contra el Real Madrid, suma 30 puntos y recupera el liderato, que ocupó durante unas horas el Atlético, segundo con 28 unidades.



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Raphinha (8', 41'), Fermín López (23'), Lamine Yamal (45+1', 64') y Anthony Gordon (81') pasaron por encima del Alavés, que suma ya siete partidos seguidos sin victoria (2 empates y 5 derrotas).



Mariano Díaz anotó el gol del honor para los vascos (84').



El joven Yamal, que aspiraba el lunes a conseguir un Balón de Oro que finalmente fue para Harry Kane, se consoló con dos dianas que le afianzan en el podio de la tabla de goleadores, que sigue liderada por Raphinha (15 goles).



"La Liga es muy larga"

El resultado sirve además para ganar confianza antes de otros dos grandes duelos: en el Camp Nou el martes contra el Aston Villa en Champions y en el Metropolitano el próximo domingo contra el Atlético, un duelo en el que estará en juego el liderato de LaLiga.



Y es que los hombres entrenados por Diego Simeone, a tres días de recibir al potente Bayern Munich en Liga de Campeones, se impusieron 2-0 en su visita al Levante para asaltar durante unas horas lo alto de la tabla.



Fue la séptima victoria consecutiva en Liga para los hombres de Diego Simeone, que suman nueve en los once partidos que han disputado desde el inicio del campeonato.



"La liga es muy larga, nosotros sabemos cuál es el camino que debemos recorrer, el mismo plan que seguimos siempre: partido a partido", declaró en rueda de prensa Simeone sobre el liderato provisional.



"Con toda la ilusión pero siempre teniendo la humildad de saber en qué somos buenos y en qué necesitamos mejorar", insistió el técnico argentino.



Simeone iguala a Aragonés



Los colchoneros lograron un triunfo sólido en Valencia gracias a dos acciones colectivas culminadas por el campeón del mundo español Alejandro Grimaldo (36'), autor de su cuarto gol de la temporada, y por el argentino Giuliano Simeone (62'), hijo del entrenador rojiblanco.



Con la victoria, Simeone igualó a Luis Aragonés como técnico con más victorias en LaLiga, con 344, habiendo necesitado para ello 565 partidos del campeonato español.



"Estar quince años en un club no es fácil, construir lo que hemos construido no es simple", dijo el Cholo sobre ese logro, agradeciendo su trayectoria a la directiva, a sus asistentes presentes y pasados y a los jugadores.



Antes del inicio de todos los partidos de la jornada se guardó un minuto de silencio en memoria de las 69 víctimas del accidente de tren en la provincia de Toledo que ha conmocionado a España esta semana.



El domingo, el Real Madrid de José Mourinho, tercero, visita al Racing de Santander.



En el resto de partidos del sábado, el Betis (4º) venció 2-1 al colista Málaga y se mantiene al acecho del Real Madrid, mientras que el Rayo Vallecano (11º) ganó 3-0 al Celta de Vigo (9º). AFP