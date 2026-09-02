10 cosas que LeBron James persigue en su temporada 24 en la NBA
LeBron James consiguió prácticamente todo lo que podía alcanzar durante sus primeras 23 temporadas en la NBA. En unas semanas, regresará para disputar la temporada 24, ahora con nuevos colores en Philadelphia.
James es el líder histórico de la NBA en partidos y minutos disputados, además de puntos anotados, tanto en temporada regular como en playoffs. Es cuatro veces campeón de la NBA y cuatro veces MVP, con un récord de 13 selecciones al Primer Equipo All-NBA. Y por si fuera poco, LeBron crió a tres hijos y ya le dio un alley-oop a uno de ellos en un partido de la NBA.
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Entonces, ¿qué más puede conseguir realmente el King? Resulta que todavía mucho. Esta es una lista de 10 estadísticas y logros que perseguirá esta temporada con los 76ers:
1. Superar a Kareem Abdul-Jabbar como el jugador con más victorias en temporada regular en la historia de la NBA
James ha celebrado 1,048 victorias en temporada regular a lo largo de su carrera. Está a solo 27 triunfos de arrebatarle el récord histórico de la NBA a Kareem Abdul-Jabbar, quien consiguió 1,074 victorias durante sus 20 temporadas con los Lakers y Bucks. A menos que esta temporada salga trágicamente mal en Philadelphia, LeBron alcanzará la marca con facilidad.
2. Enfrentarse a su jugador número 1,900 en la NBA
De acuerdo con Basketball Reference, James se ha enfrentado a 1,857 jugadores diferentes de la NBA durante sus primeras 23 temporadas. Considerando que aproximadamente 5,000 basquetbolistas han disputado al menos un partido en la NBA, esa cifra se acerca al 40% de todos los jugadores en la historia de la liga. Es una auténtica locura.
Más adelante este año, la lista de rivales de James incorporará a AJ Dybantsa, de 19 años, primera selección del Draft 2026, quien nació a mitad de la cuarta temporada de LeBron en la NBA. Dybantsa tenía alrededor de seis meses cuando James disputó su primera Final de la NBA. En el otro extremo de esa lista está el veterano Kevin Willis, quien tenía 42 años cuando LeBron debutó y ahora tiene 63.
Si tienes curiosidad, los jugadores contra los que James ha disputado más partidos en su carrera son Andre Iguodala y Al Horford, con 70 encuentros contra cada uno, incluyendo temporada regular y playoffs. Es prácticamente una temporada completa.
3. Superar a Chris Paul para ocupar el segundo lugar histórico en asistencias
La temporada pasada, James se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA en superar las 12,000 asistencias en su carrera. Está a solo 76 asistencias de superar al miembro del Salón de la Fama Jason Kidd y subir al tercer lugar de la clasificación histórica, algo que debería conseguir a mediados de noviembre.
James necesita una cifra considerable de 536 asistencias para superar a Chris Paul, quien suma 12,551 asistencias en su carrera y ocupa el segundo puesto. Sin embargo, LeBron consiguió más de esa cantidad tanto en las temporadas 2023-24 como 2024-25 con los Lakers.
4. Ganar el quinto campeonato de la NBA de su carrera
Como incluso los aficionados más casuales de la NBA saben, James ha conquistado cuatro campeonatos a lo largo de su carrera: 2012 y 2013 con el Heat, 2016 con los Cavs y 2020 con los Lakers. Otros 44 jugadores de la NBA pueden presumir de tener la misma cantidad.
Si gana su quinto título de la NBA este año con los 76ers, se unirá a una lista de 27 jugadores en la historia de la liga que han conseguido al menos cinco campeonatos.
Solo ocho jugadores que disputaron partidos en la NBA durante los años 2000 han ganado cinco o más títulos: Robert Horry (siete campeonatos), Michael Jordan (seis), Scottie Pippen (seis), Kobe Bryant (cinco), Tim Duncan (cinco), Derek Fisher (cinco), Ron Harper (cinco) y Steve Kerr (cinco).
5. Superar a Gary Payton para ocupar el quinto lugar histórico en robos
James suma 2,417 robos en su carrera, cifra que lo coloca en el sexto lugar histórico, detrás de John Stockton (3,265), Chris Paul (2,728), Jason Kidd (2,684), Michael Jordan (2,514) y Gary Payton (2,445).
James necesita 29 robos para superar a “The Glove”, una cifra que debería alcanzar con facilidad. Jordan está 97 robos por delante de LeBron. No es imposible que lo alcance, pero tampoco parece probable: James no ha conseguido 98 o más robos en una temporada desde que registró 116 con los Cavs en 2017-18.
6. Anotar su punto número 3,000 en sus 40
El invencible Padre Tiempo nunca había tenido un adversario como James. Desde que cumplió 40 años el 30 de diciembre de 2024, James ha anotado 2,309 puntos en temporada regular, la mayor cantidad para un jugador en sus 40 en la historia de la NBA. Para ponerlo en contexto, solo otros cuatro jugadores han superado los 1,000 puntos en sus 40: Kareem Abdul-Jabbar, Robert Parish, Vince Carter y John Stockton. Apenas 12 jugadores en la historia de la NBA han anotado un total de al menos 100 puntos después de cumplir 40 años, y solo 33 han conseguido siquiera un punto en esa etapa de sus vidas.
De acuerdo con Stathead, 352 jugadores han anotado más de 3,000 puntos en sus 30. Así que LeBron está a 691 puntos de conseguir en sus 40 algo que aproximadamente el 7% de los jugadores en la historia de la liga ha logrado en sus 30. Ja.
7. Entrar al Top 20 histórico en rebotes
LeBron se encuentra entre los cinco primeros en prácticamente todas las categorías estadísticas importantes —más de 61,000 minutos de carrera ayudan a conseguirlo—, pero actualmente ocupa el lugar 23 de todos los tiempos con 12,095 rebotes. Con otros 265 rebotes, James superará a Charles Oakley, Paul Silas y el fallecido Dikembe Mutombo para colocarse en el vigésimo lugar de la historia de la NBA.
8. Jugar sus undécimas Finales de la NBA
James ha llegado a las Finales de la NBA en el 43% de sus temporadas: 10 de 23 años. Todo comenzó en 2007, cuando él y los Cavs fueron barridos en las Finales por los Spurs. Después, James disputó ocho Finales consecutivas entre 2011 y 2018, una racha que terminó en 2019, cuando los Lakers no lograron clasificar a los playoffs. Regresó al año siguiente para conquistar un campeonato en la burbuja de la NBA.
Solo cuatro jugadores en la historia de la NBA han disputado al menos 10 Finales: Bill Russell (12), Sam Jones (11), Kareem Abdul-Jabbar (10) y James (10). Los cuatro títulos de LeBron son la menor cantidad de ese grupo —Russell ganó 11 campeonatos—, pero no posee el récord de más series de Finales perdidas. Ese registro pertenece a Jerry West, quien perdió ocho de sus nueve apariciones en las Finales.
9. Superar a Klay Thompson por el segundo lugar histórico en triples en playoffs
James, quien ha disputado más de 40 partidos de playoffs que cualquier otro jugador en la historia de la NBA, ocupa actualmente el tercer lugar histórico en triples anotados en postemporada, con 497. Por delante están Steph Curry (650) y Klay Thompson (501). Si los 76ers tienen una larga carrera en los playoffs y los Heat de Thompson no, LeBron podría ascender al segundo lugar de esa clasificación.
LeBron también ocupa el sexto lugar histórico en triples, pero cuatro de los cinco jugadores que están por delante de él siguen activos: Curry, Thompson, James Harden y Damian Lillard. Probablemente permanecerá en el sexto puesto.
10. Conseguir su 23ª aparición en el All-Star
Cierra los ojos. Imagina un All-Star Weekend sin LeBron. ¿No puedes? Eso se debe a que James ha participado en 22 Juegos de Estrellas consecutivos, de 2005 a 2026. Ya posee el récord de más apariciones en el All-Star, cómodamente por delante de Abdul-Jabbar (19), Kobe Bryant (18) y Kevin Durant (16). Pero, ¿qué tan increíble sería que el hombre que utiliza el número 23 disputara su 23er NBA All-Star Game? Bastante, bastante increíble.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/09/2026, traducido al español para SI México.