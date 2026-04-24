LeBron James, en la mejor carrera en la historia de la NBA, aún no termina
LOS ÁNGELES — ¿Quieres argumentar en contra de LeBron James como el GOAT?
Bien. Personas razonables pueden discrepar.
¿Quieres debatir qué jugador tiene la mejor carrera?
Ni lo intentes. Ese debate quedó resuelto hace mucho tiempo.
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James anotó 28 puntos en la victoria 101–94 de los Lakers en el Juego 2 el martes. Perdón, esa oración necesita más contexto. James, a los 41 años, en su temporada 23, jugando 39 minutos, anotó 28 puntos. Tiró 8 de 20 desde el campo. Encestó 10 de 14 desde la línea de tiros libres. Capturó ocho rebotes y repartió siete asistencias. Fue parte de un esfuerzo defensivo que limitó a Kevin Durant a 23 puntos, incluidos solo tres en la segunda mitad.
“Ejecutamos el plan de juego”, dijo James, “ofensiva y defensivamente.”
Qué inicio de serie para James. Anotó 19 puntos en el Juego 1, sumando además 13 asistencias. En el Juego 2, fue más agresivo. Atacó el aro, anotó desde el poste y encestó el 40% de sus triples. Con un minuto por jugar y los Lakers arriba por cinco, James dejó atrás a Tari Eason, recibió un pase picado de Marcus Smart y clavó una volcada que sentenció el partido.
Es notable, más aún si se considera contra quién lo está haciendo. James tiene casi el doble de edad que el mejor defensor de Houston, Amen Thompson. En su primer juego en la NBA, en 2003, se alineó frente al padre de Jabari Smith Jr. Houston ha sido físico con James, enviando oleadas de defensores para desgastarlo. Más a menudo, son ellos los que terminan exhaustos.
Durant se perdió el inicio de la serie por una lesión en la rodilla. Volvió a la duela en el Juego 2, reavivando una rivalidad de larga data. James y Durant se enfrentaron por primera vez en postemporada en 2012, cuando el Miami Heat de James derrotó al joven Oklahoma City Thunder de Durant. Durant tuvo su revancha cinco años después, con Golden State, venciendo a los Cavaliers de James en finales consecutivas de la NBA.
James disfruta estos momentos. Lo llama “un honor” jugar contra Durant, una estrella de 37 años que libra su propia batalla contra el paso del tiempo. “No doy eso por sentado”, dijo James. De hecho, estos enfrentamientos parecen encenderlo. En el segundo cuarto, James le gritó a Alperen Şengün después de encestar un triple frente a él. En el tercero, dejó atrás a Durant y realizó una volcada en reversa.
“No sé ni qué fue eso”, dijo James, riendo. “Tengo que ir a sentarme en algún lado.”
Sin Luka Dončić y Austin Reaves, James necesita ayuda. Luke Kennard fue la coestrella del Juego 1, anotando 27 puntos. En el Juego 2, Kennard aportó 23. Smart fue la gran figura en este partido. Smart anotó 25 puntos. Tiró 8 de 13 desde el campo, incluyendo 5 de 7 en triples. En la segunda mitad, hostigó a Durant.
Dijo el coach JJ Redick: “Smart tuvo un partido brutal esta noche.”
James ha tenido algunas batallas memorables con Marcus Smart, un exguardia de los Celtics que a menudo se emparejaba con él en los playoffs. Eso le ha ganado a Smart una buena dosis de respeto. Smart, dijo James, “está probado en batalla… no le teme al momento”. Existe un nivel de comunicación que solo puede darse entre dos jugadores curtidos en la experiencia de postemporada. “Puedo mirarlo y él sabe de qué demonios estoy hablando”, dijo James. “Puede identificarse conmigo.”
Ver a James jugar te hace preguntarte: ¿qué es lo que aún lo impulsa? Ha ganado cuatro campeonatos, ha sido seleccionado a 22 Juegos de Estrellas y ha conseguido cuatro MVP. Posee la mayoría de los récords históricos de la NBA. El martes, añadió otro, superando (¿quién más?) a Kareem Abdul-Jabbar con el partido de mayor anotación en playoffs para un jugador de 41 años o más.
Es simple, dijo James. Son los playoffs. Es esto.
“No sé cuántas oportunidades más tendré de jugar en la postemporada en mi carrera”, dijo James. “Pero carajo, vivo para este momento. Vivo para la postemporada. He estado haciendo esto desde que tenía 21 años. Creo que mi primer juego de playoffs fue a los 21, así que son 20 años. Sé que me lo he perdido un par de veces, pero desde ese momento a los 21, ese primer juego, dejé mi huella y durante 20 años he estado pensando en la postemporada.”
Esto se acaba de poner interesante. Las lesiones al final de la temporada regular de Luka Dončić y Austin Reaves se suponía que serían un golpe letal para las aspiraciones de playoffs de los Lakers. Pero L.A. tiene una ventaja dominante de 2–0 en la serie. Reaves ha comenzado sus protocolos de regreso a la actividad, dijo Redick a los reporteros el martes, mientras que Dončić no está muy lejos. Un regreso en la primera ronda aún puede ser poco probable. Pero si los Lakers logran avanzar a la segunda ronda… cuidado.
Quién sabe qué puede pasar. Tarde en el último cuarto, el Crypto.com Arena coreó “MVP” para James. No ganará el premio esta temporada. No volverá a ganar otro. Pero todavía hay más por lograr para James. La mejor carrera en la historia de la NBA aún no ha terminado.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/06/2026, traducido al español para SI México.