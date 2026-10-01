Los 10 jugadores mejor pagados en la historia de la NBA

Steph Curry cobró el viernes por la noche. Shams Charania, de ESPN, informó que Curry acordó firmar una extensión de contrato por dos años con los Warriors por 116 millones de dólares, que incluye una opción de jugador para la temporada 2028-29. Curry aceptó alrededor de 20 millones de dólares menos que su salario máximo, lo que deja a los Warriors con entre 38 y 55 millones de dólares para trabajar el próximo verano, dependiendo de lo que decidan hacer con Draymond Green y Jimmy Butler.

El acuerdo marca el final de una negociación contractual muy poco complicada. Era solo cuestión de tiempo. Curry, quien llegaba a la temporada 2026-27 en el último año de su contrato antes de la extensión, ha dicho constantemente que quiere retirarse como jugador de los Warriors, y Golden State sería poco inteligente si alguna vez lo dejara marcharse. Ahora, ambas partes pueden seguir adelante con menos de un mes para el inicio de la temporada.

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Si bien liberó espacio en el tope salarial para los Warriors de cara al futuro, el nuevo acuerdo también convirtió a Curry en el jugador mejor pagado en la historia de la NBA. Esta es la lista completa de los 10 primeros, con todas las cifras cortesía de Spotrac e incluyendo todos los salarios hasta la temporada 2030-31.

1. Steph Curry (ganancias de carrera: 649 millones de dólares)

Curry no solo será el jugador mejor pagado de la NBA esta temporada, con 62.6 millones de dólares, sino que ahora también es el jugador con mayores ganancias en la historia de la liga, de acuerdo con sus ingresos de carrera. Una carrera que comenzó con un contrato de cuatro años y 12.7 millones de dólares como la selección número 7 del Draft de 2009 ahora le ha permitido ganar mucho más de 500 millones de dólares. Y, por supuesto, el cuatro veces campeón vale cada centavo. Ahora tiene asegurada su permanencia con Golden State para sus temporadas 18 y 19 en la NBA y, si ejerce su opción de jugador para 2028-29, también para la 20.

2. Kevin Durant (591 millones de dólares)

A diferencia de Curry, Durant ha pasado por cinco equipos de la NBA durante su carrera en el Salón de la Fama. Durant, quien cumplirá 38 años el 29 de septiembre, recibirá 43.9 millones de dólares esta temporada y tiene una opción de jugador de 46.1 millones de dólares con los Rockets para 2027-28. Podría acercarse al récord de Curry como el jugador mejor pagado si extiende su contrato antes de la próxima temporada.

3. LeBron James (589 millones de dólares)

James ocupa el tercer lugar de esta lista a pesar de haber aceptado el mayor recorte salarial de un año a otro en la historia de la NBA, reduciendo su salario de 52.6 millones de dólares con los Lakers la temporada pasada a un pago de 3.9 millones de dólares con Philadelphia para la campaña 2026-27. LeBron también tiene una opción de jugador de 4.1 millones de dólares para la próxima temporada. Cumplirá 42 años en diciembre.

4. Kawhi Leonard (541 millones de dólares)

Así que, sí, esa multa de 700,000 dólares que Leonard tuvo que pagar como sanción por su papel en el escándalo de evasión del tope salarial de los Clippers no hará una gran diferencia en su cuenta bancaria. Después de dejar Los Ángeles rumbo a Toronto vía trade, Leonard recientemente firmó una extensión de contrato por dos años y 115 millones de dólares con los Raptors, que incluye una opción de jugador de 58.9 millones de dólares para 2028-29. El hombre cobra, sin duda.

5. Devin Booker (520 millones de dólares)

Booker es el primer jugador de esta lista que no tiene un campeonato ni un premio al MVP de las Finales en su palmarés. Nada mal si puedes conseguirlo. El pasado julio, Booker firmó una extensión máxima de contrato por dos años y 145 millones de dólares con los Suns, que lo mantendrá en Phoenix hasta la temporada 2029-30, con el salario anual promedio más alto para una extensión en la historia de la NBA: 72.5 millones de dólares.

6. Paul George (517 millones de dólares)

Hablando de jugadores sin anillo, aparece George. En la antesala de su temporada 17 en la NBA y la primera con los Celtics, George ha ganado más de medio billón de dólares dentro de la cancha. La mayor parte de ese dinero lo obtuvo con los Clippers entre 2019 y 2024. George ganará 54 millones de dólares esta temporada y podrá convertirse en agente libre el próximo verano, a menos que ejerza su opción de jugador por 56.6 millones de dólares para la campaña 2027-28.

7. Donovan Mitchell (514 millones de dólares)

Mitchell llega a la temporada 2026-27 como el jugador mejor pagado de uno de los rosters más costosos de la NBA en Cleveland. En julio, Mitchell firmó un contrato por cuatro años y 273 millones de dólares, que incluye una opción de jugador estimada en 76 millones para la temporada 2030-31.

8. Joel Embiid (509 millones de dólares)

Embiid ha confiado en “el proceso” durante todo el camino hacia el exclusivo club de los 500 millones de dólares. Embiid ganará alrededor de 58 millones esta temporada, y su salario aumentará a 62.6 millones en 2027-28 y nuevamente al año siguiente gracias a una opción de jugador por 67.3 millones de dólares. Los 76ers esperan que pueda mantenerse sano y en la cancha.

9. James Harden (508 millones de dólares)

Harden rechazó su opción de jugador para la temporada 2026-27 y firmó un contrato de tres años y 97 millones de dólares con los Cavaliers en agosto. Aunque su salario de 30 millones para 2026-27 permitió a Cleveland tener flexibilidad durante esta offseason, pagarle a un Harden de 39 años casi 34 millones de dólares dentro de dos temporadas parece… poco ideal.

10. Anthony Davis (485 millones de dólares)

Quedándose apenas por debajo del club de los 500 millones aparece Davis, quien tiene garantizados 58.4 millones de dólares esta temporada con los Wizards y cuenta con una opción de jugador por 62.8 millones para 2027-28. Cerca de 200 millones de las ganancias de su carrera los obtuvo con los Lakers entre 2019 y 2025.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/06/2026, traducido al español para SI México.