Cinco equipos de la NBA con más probabilidades de dar un paso atrás esta temporada
La temporada baja de la NBA estuvo marcada por una gran cantidad de estrellas que encontraron nuevos equipos, modificando así el equilibrio de poder de la liga.
Philadelphia formó de la nada a un verdadero contendiente al título. Los Raptors agregaron a Kawhi Leonard para meterse de lleno en la pelea, mientras que el Heat dio su propio golpe con Giannis Antetokounmpo para competir en una Conferencia Este que de repente está repleta de talento.
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Los grandes movimientos también pueden inclinar el péndulo en ambas direcciones. Por otro lado, varios equipos decidieron mirar hacia el futuro al enviar a sus jugadores estrella a cambio de talento joven y capital de Draft. No solo eso: otros equipos llegan a la temporada en peligro de quedar por debajo del nivel de competencia, que ha mejorado.
Una temporada baja tan dramática —a través de grandes intercambios y ciertas sanciones impuestas— cambia de inmediato el panorama de la NBA. Los equipos que se reestructuraron para ir por el título son claros, pero ¿qué pasa con el extremo opuesto?
Aquí presentamos un vistazo a cinco equipos de la liga que podrían dar un paso atrás en la próxima temporada:
Milwaukee Bucks
Récord 2025–26: 32–50 (no clasificaron a playoffs)
Los Bucks fueron malos el año pasado, ya que Antetokounmpo disputó apenas 36 partidos, la cifra más baja de su carrera, debido a lesiones en las piernas que finalmente lo dejaron fuera por el resto de la temporada, lo que incrementó sus diferencias con la franquicia. La superestrella de Milwaukee estuvo en el centro de las conversaciones antes de la fecha límite de traspasos, pero los Bucks decidieron conservarlo y ver si podían hacer que las cosas funcionaran. La complicada ruptura llegó a su fin antes del Draft de la NBA, cuando Giannis fue enviado al Heat a cambio de un paquete de jugadores jóvenes y selecciones del Draft.
El gerente general Jon Horst eligió el paquete de Miami, enfocado en el futuro, en lugar de la oferta de Boston, que estaba centrada en Jaylen Brown. Adquirir a Brown habría permitido a los Bucks mantenerse competitivos sin Antetokounmpo, pero la franquicia tomó la decisión correcta al presionar firmemente el botón de reconstrucción. El futuro inmediato de Milwaukee luce poco alentador, aunque las incorporaciones de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware y Kasparas Jakučionis hacen que el nuevo roster sea lo suficientemente interesante como para seguirlo por League Pass. El desarrollo de las selecciones de lotería Brayden Burries y Nate Ament esta temporada es clave, además de que otro paso adelante de Ryan Rollins ayudaría a Milwaukee a adaptarse a su nueva realidad.
Sin una verdadera estrella, sin embargo, los Bucks están destinados a tocar fondo todavía más. Tampoco hay que olvidar que la franquicia está siendo investigada por una posible evasión del tope salarial después del extraño contrato de Gary Trent Jr.
Los Angeles Clippers
Récord 2025–26: 42–40 (No. 9, perdieron el primer juego del play-in)
Otro candidato evidente a retroceder, los Clippers tendrán algo parecido a un equipo de basquetbol esta temporada después de las enormes sanciones impuestas por la liga tras su investigación sobre la evasión del tope salarial relacionada con Leonard. Más allá de eso, Los Angeles ha intercambiado a sus tres estrellas durante el último año: Leonard, James Harden e Ivica Zubac.
Darius Garland tuvo un buen desempeño cuando estuvo disponible después de llegar mediante el intercambio de Harden en la fecha límite. Ahora, los Clippers agregan a Brandon Ingram y su enorme contrato procedente del acuerdo que envió a Leonard de regreso a los Raptors. Garland e Ingram aportarán puntos, pero el dúo no será suficiente en una Conferencia Oeste tan cargada. Los intercambios y las sanciones anteriores cambiaron por completo el panorama de los Clippers de todos modos. Keaton Wagler, la selección No. 5 del Draft, es el único punto brillante de la franquicia, pero está lejos de estar listo como guardia de 19 años.
Los Clippers deberían asumir contratos negativos adicionales como el de Ingram provenientes de equipos que quieran abrir espacio para tener flexibilidad. A cambio, Los Angeles puede reponer su reserva de selecciones del Draft, como hizo la franquicia mediante el intercambio de Leonard. Ese camino inevitablemente conduce a que se acumulen las derrotas. A lo largo del periodo de sanciones de la NBA, los Clippers podrían abrir una enorme cantidad de espacio bajo el tope salarial y pagar de más a jugadores en un intento por competir. Sin embargo, cualquier lugar fuera del sótano del Oeste parece estar fuera de la mesa este año.
Atlanta Hawks
Récord 2025–26: 46–36 (No. 6, perdieron en primera ronda ante los Knicks)
De manera algo sorpresiva, las dos victorias de Atlanta en playoffs contra los Knicks la temporada pasada fueron más que las de cualquier otro equipo. CJ McCollum fue el héroe para darle a los Hawks una ventaja de 2–1 en la serie contra New York, pero los eventuales campeones cerraron la puerta a una posible sorpresa en seis partidos. McCollum regresa con un contrato de un año para aportar su anotación de alto nivel junto a Jalen Johnson y Nickeil Alexander-Walker. Fuera de eso, la temporada baja de Atlanta está marcada por las incorporaciones de Luguentz Dort y Aaron Wiggins procedentes del Thunder.
Los movimientos le dieron a los Hawks todavía más defensores perimetrales, pero Atlanta podría sufrir por el aumento de la competencia en el Este después de las llamativas temporadas bajas de los 76ers, Raptors y Heat. Además, Indiana volverá a estar saludable con el regreso de Tyrese Haliburton y la incorporación de Zubac en la fecha límite de traspasos de febrero. Johnson es una estrella, pero los Hawks podrían tener dificultades para mantenerse al ritmo del resto de la conferencia.
Phoenix Suns
Récord 2025–26: 45–37 (No. 8 mediante el play-in, perdieron en primera ronda ante el Thunder)
Phoenix sorprendió la temporada pasada y terminó en el séptimo lugar del Oeste después de que la franquicia enviara a Kevin Durant a Houston durante la temporada baja. Los Suns perdieron su primer juego del torneo play-in ante los Trail Blazers, pero eliminaron a los Warriors en el último partido para ingresar al campo de playoffs como el octavo sembrado. Eso provocó un enfrentamiento con el Thunder, que se encargó de Phoenix con una barrida.
El mejor año de la carrera de Dillon Brooks para complementar a Devin Booker, además de la anotación adicional de Jalen Green, mantuvo a Phoenix a flote. Los tres regresan y Brooks recibió una extensión a largo plazo, en gran medida gracias a su explosión como anotador. Los Suns adquirieron a Miles Bridges y en el proceso cedieron a dos jugadores de rol importantes, Grayson Allen y Royce O’Neale. Bridges es un mejor jugador, pero Phoenix extrañará la capacidad de Allen para lanzar. El frontcourt de los Suns es una gran incógnita, especialmente porque está previsto que Mark Williams se pierda una cantidad considerable de tiempo.
Los compromisos con Collin Gillespie y Jordan Goodwin ayudan a la profundidad del equipo, y un posible paso adelante de Khaman Maluach, selección de lotería de 2025, podría reducir las preocupaciones en la zona interior. Sin embargo, varios equipos que terminaron por debajo de los Suns el año pasado deberían mejorar, lo que hará difícil que Phoenix iguale o mejore su récord de la temporada anterior.
Charlotte Hornets
Récord 2025–26: 44–38 (No. 9, perdieron el segundo juego del play-in)
La decisión de Charlotte de separarse de LaMelo Ball y Bridges no perjudicará a la franquicia en el futuro lejano. De hecho, ocurre lo contrario. Los Hornets se deshicieron del salario de Ball y obtuvieron dos sólidos jugadores de rol, además de una interesante futura selección de primera ronda, procedente de Phoenix a cambio de Bridges. Además, Naz Reid llegó a Charlotte junto con otra futura selección de primera ronda y capital adicional de Draft en el acuerdo por Ball.
Los Hornets están bien posicionados para el futuro y el roster es lo suficientemente interesante como para mantenerse competitivo en la Conferencia Este, pero me pregunto si el equipo tiene el poder estelar necesario para pelear por un lugar en los playoffs. Kon Knueppel y Brandon Miller tienen las llaves de la franquicia. Este será un año crucial específicamente para Miller, quien no tiene una extensión de contrato y se encamina a la agencia libre restringida el próximo verano si no llega a un acuerdo. Tuvo una temporada sólida el año pasado, pero tiene que demostrar que puede ser el referente sin Ball en el equipo. Mientras Knueppel entra en su segunda temporada, ya es un tirador de tres puntos de élite que lideró a toda la liga en triples como novato. Y puede hacer más que encestar triples.
Coby White regresa con un buen contrato nuevo como el nuevo point guard titular de los Hornets. Reid, Allen y O’Neale ayudarán a los Hornets a ganar partidos, no hay duda de ello. Sin embargo, se desconoce si realmente pueden competir en una Conferencia Este recargada, donde los equipos de la parte alta mejoraron, mientras Charlotte tomó el camino contrario en favor del futuro.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/09/2026, traducido al español para SI México.