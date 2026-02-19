De 14 triunfos a contendiente al título: cómo los Pistons encontraron su identidad
La relación de Rick Mahorn con Detroit abarca cinco décadas: un vínculo intermitente, dulce y amargo con la Motor City que incluye dos etapas como jugador (1985–89 y 1996–98), otra como coach (con el Shock de la WNBA) y más de 20 años en la cabina de radio de los Detroit Pistons, rol que Mahorn, hoy de 67 años y recién operado de la espalda, todavía disfruta.
Ganó un campeonato de la NBA y sumó otros dos anillos con el Shock. Se trenzó con varios Bulls tras lanzar a Michael Jordan al piso en sus días como jugador y presenció con horror cuando Ron Artest saltó sobre su posición en la mesa de anotadores para enfrentarse con aficionados en el Palace of Auburn Hills. Mahorn lleva tanto tiempo alrededor del equipo que el actual head coach de Detroit, J.B. Bickerstaff, es hijo de uno de los entrenadores para los que él jugó: Bernie Bickerstaff, cuando era asistente en los Wizards.
Mahorn aprecia a J.B., y el sentimiento es mutuo. En la carretera, aunque oficialmente forma parte de los medios, es bienvenido en los comedores del equipo, donde suele estar rodeado por varios veinteañeros atentos a escuchar historias de guerra. Después de todo, ¿quién mejor para que los llamados “New Bad Boys” aprendan que uno de los originales?
La herencia física de Detroit
Lo de los “New Bad Boys” no es un concepto del todo nuevo en Detroit. A inicios de los 2000, los Pistons construyeron otro roster físico y obrero. La era “Goin’ to Work” se levantó alrededor de estrellas poco mediáticas como Ben Wallace, Chauncey Billups y Tayshaun Prince, quienes creían que el esfuerzo valía más que el talento. La organización lanzó una campaña de marketing que conectó la identidad del equipo con la ética laboral de la ciudad.
“Y funcionó”, dice Rick Carlisle, quien dirigió a Detroit de 2001 a 2003 y hoy está en el banquillo de los Indiana Pacers. “Esta base de aficionados realmente responde a un equipo que refleje sus valores”.
Bickerstaff, de 46 años, no tiene un vínculo directo con la era de los Bad Boys. Más adelante coincidió con Bill Laimbeer en Minnesota y ha tenido contacto con Isiah Thomas a lo largo de los años. Pero cuando fue contratado en junio de 2024 sabía que el equipo necesitaba algo. Talento había —mucho más del que sugería el grupo de 14 victorias que heredó—, pero faltaba dirección.
En Cleveland, donde entrenó durante cuatro temporadas y media antes de llegar a Detroit, recordaba que vencer a los Pistons no era sencillo. Competían. No se rendían. El problema era que no sabían cerrar los partidos. “Superar ese obstáculo era aprender a ganar”, resume.
Construir una identidad
Eso implicaba encontrar una identidad. Dos meses después de aceptar el puesto, Bickerstaff observó un scrimmage interno y de inmediato notó la intensidad: roces, empujones, choques reales. Nada fingido.
Cuando abrió el training camp, vio más de lo mismo: Cunningham forcejeando con Ausar Thompson; Jalen Duren e Isaiah Stewart peleando posición en la pintura. No era solo que el equipo fuera físico. Disfrutaba serlo. Y esa disposición facilitó la construcción de una identidad reconocible para la afición.
En Trajan Langdon, quien asumió el control de la oficina principal en 2024, Bickerstaff encontró un aliado. Langdon cree en la estructura y la consistencia: jugó en Duke bajo Mike Krzyzewski y comenzó su carrera ejecutiva en San Antonio, donde el enfoque era claro y sostenido. Tras la salida de Monty Williams, la primera entrevista con Bickerstaff duró ocho horas. La conexión fue inmediata.
Langdon creció como aficionado de los Lakers y recuerda las Finales de 1989, cuando los Pistons dominaron físicamente a Los Ángeles para ganar su primer campeonato. En el roster actual de Detroit vio ecos de aquella fórmula.
El propietario Tom Gores tampoco necesitó mucha persuasión. Tras años de resultados mediocres —incluida una racha de 28 derrotas consecutivas en 2023 que provocó cánticos de “Sell the team”—, Gores confió en el plan de Langdon y en la capacidad comunicativa de Bickerstaff. También en el núcleo joven del equipo, que incluso en la temporada de 14 triunfos evitó señalar culpables.
Resultados inmediatos
La respuesta fue tan rápida como contundente. Detroit pasó de 14 a 44 victorias en un año, una mejora de 30 triunfos, la mayor para un equipo que venía de ganar menos de 20 partidos la temporada anterior. La defensiva, que fue 25ª en la NBA en 2023–24, saltó al 10º lugar en 2024–25. Y esta temporada ha sido aún mejor: al llegar a la mitad del calendario, solo el Oklahoma City Thunder tenía mejor rating defensivo.
Hace dos años, los Pistons parecían atrapados en una racha interminable de derrotas. Esta campaña fueron el segundo equipo en la liga en superar las 30 victorias. “Son duros, físicos y juegan con actitud”, dice Carlisle. “Y están arrollando a la gente”.
Detroit no solo encontró talento. Encontró una identidad. Y en una ciudad que valora el trabajo y la resistencia, eso cambia todo.
Colgados de las vigas del Little Caesars Arena están tres estandartes de los Detroit Pistons: dos que honran los títulos de la era de los Bad Boys y otro del equipo liderado por Wallace que derrotó a los Lakers de Kobe y Shaq en 2004. Esos banners funcionan como prueba de concepto, evidencia de que comprometerse con un estilo físico y de desgaste puede dar resultados.
Pero mucho ha cambiado en una generación. La NBA ha hecho grandes esfuerzos por legislar la excesiva fisicalidad fuera del juego. Las ofensivas son más fluidas. Hoy los equipos pisan la pintura menos para anotar y más para generar triples. Los Pistons, dice un asistente veterano, son “Model T en una liga llena de Ferraris”. A Detroit no le molesta la comparación. Los clásicos suelen durar más.
“A veces es difícil ser tan físicos como queremos”, dice Cade Cunningham. “Pero siempre vamos a intentar caminar esa línea y ser el equipo más físico. Ser el hombre bajo y ver si el otro equipo quiere lidiar con eso”.
El salto de Cunningham
J.B. Bickerstaff tiene una comparación peculiar para Cunningham: “Neo”, dice. “De The Matrix”. No el Neo inicial, el personaje abrumado que interpreta Keanu Reeves tras descubrir la realidad. Sino el de las películas posteriores, “el que entiende que es El Elegido”.
Cunningham no identifica un momento específico tipo Neo–Agente Smith. “No lo sé”, comenta. “Siento que todo se ha ralentizado”. El base de 1.98 metros fue All-Star por primera vez la temporada pasada, terminó séptimo en la votación al MVP y fue incluido en el tercer equipo All-NBA. En la offseason ganó masa muscular, apoyándose en yoga y artes marciales mixtas para fortalecerse. Cinco años siendo el foco principal de los reportes de scouting rivales lo han preparado para desmenuzar cualquier defensa.
“Cada año me siento más y más agudo”, afirma. “Siento que soy uno de los mejores procesadores con el balón en las manos”.
Compromiso con Detroit
Trajan Langdon era admirador de Cunningham desde su única temporada en Oklahoma State. Cuando asumió el cargo en Detroit, sin embargo, tenía una duda razonable: ¿Cunningham todavía quería estar ahí? Tres años de retroceso en victorias pondrían a prueba a cualquiera, y además estaba por tener a su tercer coach en tres temporadas.
Langdon recordaba la primera entrevista televisiva de Cunningham tras ser elegido con el pick número uno en 2021. Se le veía emocionado por llegar a la ciudad. Quería saber si eso seguía intacto.
La respuesta fue un sí rotundo. “Quiero ganar aquí desesperadamente”, dijo Cunningham. “Eso era lo que intentaba transmitirle. Que estoy comprometido con Detroit y con que los Pistons den el siguiente paso. Solo quería que estuviéramos alineados en cómo se vería eso”.
Según Cunningham, Langdon le aseguró que se encargaría de que la cultura avanzara en la dirección correcta y de rodearlo con las piezas adecuadas.
Algunas ya estaban en casa. Jalen Duren era una muralla de 2.08 metros que colocaba pantallas y dominaba los rebotes. Isaiah Stewart aportaba carácter y herramientas para ser un defensor versátil. Ausar Thompson mostró desde novato la capacidad de marcar tres posiciones sin esfuerzo.
Para Langdon, los números defensivos de 2023–24 (25º en eficiencia, 24º en porcentaje de campo permitido, 19º en triples permitidos) no reflejaban el talento del personal. “Teníamos gente que podía defender”, asegura. “Simplemente no lo hacíamos”.
Añadir profesionalismo
Con Bickerstaff, Detroit contaba con un entrenador probado en el desarrollo de jugadores y con voz fuerte en el vestidor. Pero hacía falta más. Langdon se dedicó a incorporar veteranos. Firmó a Malik Beasley y Tobias Harris. Adquirió vía traspaso a Tim Hardaway Jr.. Más allá de su aporte en la duela, trajeron algo adicional: conocimiento profesional.
El verano pasado añadió también a Duncan Robinson y Javonte Green.
“Puedes predicarlo desde el cuerpo técnico”, explica Langdon. “Pero si no tienes a los tipos adecuados en el vestidor, la curva de aprendizaje se hace mucho más larga”.
Detroit no solo recuperó competitividad. Recuperó convicción. Y en una liga que corre a toda velocidad, los Pistons apuestan por la fuerza, la disciplina y una identidad clara para mantenerse en la pelea por algo mucho más grande.
Tobias Harris, alero de 33 años que firmó un contrato de dos años y 52 millones de dólares, tiene una reputación intachable. Sus primeras conversaciones con Trajan Langdon giraron en torno al liderazgo.
“Teníamos que establecer muchos hábitos, día tras día”, dice Harris. “Asegurarnos de que todos estuvieran en el gimnasio, trabajando, enfocados en las cosas correctas”.
Ha funcionado. En enero, cuando le preguntaron a Cade Cunningham sobre el impacto de Harris, hizo una pausa y respondió al reportero: “¿Cuánto tiempo tienes?”
Langdon confiaba en un giro rápido. “Creíamos que era realista”, asegura, aunque no imaginaba algo de esta magnitud. J.B. Bickerstaff puso la defensa en orden. “Probablemente practicamos defensa más que el 85% de la liga”, dice Harris, quien ha pasado por cinco equipos en 15 temporadas.
Langdon, además, le ha dado a Bickerstaff oleadas de jugadores comprometidos con la causa. “No importa cuántos pongan en la rotación, van a ser físicos”, afirma Joe Mazzulla, coach de los Boston Celtics. “No hay dónde esconderse ni relajarse con la fisicalidad con la que juegan en ambos lados de la cancha”.
Dominar la pintura
En ambos lados. Mientras la NBA ha girado hacia ofensivas cada vez más cargadas al triple, los Detroit Pistons han hecho lo contrario: atacar la pintura. Ahí, Cunningham se ha convertido en un finalizador élite, y Jalen Duren anota aproximadamente tres cuartas partes de sus 17.8 puntos por partido.
La temporada pasada, Detroit fue quinto en la liga en puntos en la pintura. En la actual apunta a estar aún más arriba. Alrededor de 60 puntos en la pintura es una cifra considerable. En un duelo temprano contra los Brooklyn Nets, los Pistons sumaron 80. En una victoria de diciembre sobre Los Angeles Lakers, acumularon 74.
“Todo lo relacionado con la pintura queremos ganarlo”, explica Bickerstaff. “Ahí es donde entra la garra y la fisicalidad, porque normalmente en la pintura vas a chocar con otro cuerpo. La cuestión es cómo reaccionas cuando ocurre ese contacto. ¿Exiges el espacio o permites que te lo quiten? Nuestra mentalidad es tratar de comernos la mayor cantidad de espacio posible”.
El “Dawg Pound”
A los jugadores les encanta. En el vestidor de Detroit, sobre los casilleros de Duren y Isaiah Stewart, está pintado “Dawg Pound”. La frase fue popularizada por el exasistente Drew Jones, quien la gritaba tras una jugada de esfuerzo. Ahora se ha convertido en un club interno donde la membresía se gana con dureza.
“Somos una manada de perros”, dice Duren. “Nadie rehúye la fisicalidad en este equipo. Todos la buscan. Y el staff la fomenta”.
A veces eso implica cruzar la línea. El 9 de febrero, en un partido ante los Charlotte Hornets, estalló un altercado. Duren fue suspendido dos juegos por iniciar una confrontación con Moussa Diabaté. Stewart recibió siete por salir disparado desde la banca para encarar a Miles Bridges.
Mientras se dirigía al vestidor, Stewart no se disculpó: “¿Esperan que me quede sentado en la banca? ¿Para qué demonios creen que me draftearon en Detroit?”
Volver a marcar el tono
A finales de los 80, los Pistons cambiaron el juego. Para frenar a los Chicago Bulls de Michael Jordan, diseñaron las famosas “Jordan Rules”: dobles marcas, trampas, obligarlo a ir hacia la izquierda y, cuando penetrara, hacerlo sentir cada contacto. O, como lo resumió Dennis Rodman: “Cada vez que vaya al aro, mándalo al suelo”.
Detroit inauguró una era de fisicalidad que la NBA luego intentó moderar con reglas para abrir el juego y despejar la pintura. La revolución del small ball empujó a las ofensivas hacia la línea de tres puntos. En 2004, los Pistons campeones intentaban 11.8 triples por partido. En 2024, los Boston Celtics levantaron el trofeo lanzando 42.5 por noche.
En años recientes, percibiendo que el péndulo se había ido demasiado lejos, la liga ha permitido un poco más de contacto. Langdon lo notó. Bickerstaff también. En Cleveland, utilizó una alineación con dos interiores —Evan Mobley y Jarrett Allen— con mentalidad defensiva y juego interior.
“Hay que tener el valor de ser fiel a tu identidad y a tu personal”, dice Bickerstaff. Recuerda que dinastías como las de Lakers, Spurs y Warriors no se adaptaban a los demás; obligaban a los demás a adaptarse a ellos. “Es más difícil preparar algo único y distinto cada noche que copiar lo que todos hacen”.
Rick Mahorn lo entiende. Mantiene un chat grupal con sus antiguos compañeros de los Bad Boys. No hablan mucho de baloncesto. “La mayoría del tiempo es solo para molestarnos”, dice entre risas. Pero sabe que estarían orgullosos de lo que ven.
Mahorn encuentra similitudes entre Bickerstaff y el elegante Chuck Daly, el arquitecto de aquellos Pistons rudos y campeones.
“Gracias a Dios tenemos un coach que se relaciona con los jugadores como lo hacía Chuck”, concluye Mahorn.
Y que esté dispuesto a respaldarlos. El mes pasado, J.B. Bickerstaff se molestó por una falta dura de Luka Garza, de Boston. Cuando el árbitro Jacyn Goble se negó a revisarla, Bickerstaff lanzó una advertencia cargada de ironía: “Si eso es lo que quieren, lo vamos a recuperar”. Goble le señaló una falta técnica instantes después.
Esa misma llama arde en los jugadores, dice Rick Mahorn. Tras una dura derrota a inicios de temporada, Mahorn se cruzó con Isaiah Stewart en el pasillo. Stewart, de 24 años, es quien ha forjado el vínculo más estrecho con Mahorn. Devora las historias de la era de los Bad Boys. Le escribe con frecuencia, “exprimiéndole el cerebro para todo”. Sonríe cuando escucha las tácticas que usaban para defender a Michael Jordan o a Larry Bird, y asiente cuando Mahorn remata: “Pero eso ya no lo haces”.
Después de aquella derrota, Stewart se acercó para disculparse. Junto a Jalen Duren, le dijo a Mahorn: “Estoy avergonzado. Somos mejores que eso”.
Mahorn se quedó impactado. “Los jugadores de hoy tienen dinero”, dice. “Y eso está bien. Pero estos tipos quieren más. Están aquí para ganar, carajo”.
En Detroit, el pasado no es solo nostalgia. Es estándar. Y este grupo parece decidido a estar a la altura.