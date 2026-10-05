Los 76ers tienen un elenco estelar de nivel superteam, pero ¿cómo funcionará todo?

Tres días después de iniciado el training camp de Philadelphia, Nick Nurse decidió que su equipo estaba listo para probar algo nuevo: ofensiva. Durante dos días, el coach de los 76ers había dedicado prácticas de varias horas, y muy exigentes, a construir una identidad defensiva. El jueves, Nurse consideró que era momento de enfocarse en el otro lado de la cancha.

“Hay muchas piezas que mover”, dijo Nurse.

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En efecto. Mientras el ruido del media day se desvanece como el sonido del helicóptero de LeBron James al partir, queda una pregunta: ¿cómo va a funcionar todo esto? Los Sixers han armado un roster de fantasía impresionante. All-Stars, MVPs, candidatos a MVP y, posiblemente, el mejor jugador de todos los tiempos. El talento, sin embargo, gana conferencias de prensa. No siempre gana partidos.

Los 76ers parecen entenderlo. Nurse no busca reinventar la rueda. Quiere que el equipo juegue rápido. Que ataque la pintura. Que aproveche los mismatches. Quiere alimentar al jugador que esté enrachado y atacar a los defensores rivales que estén en problemas de faltas.

“Tener dos aleros grandes que puedan aprovechar los mismatches en el poste va a generar muchas cosas interesantes”, dijo Nurse. “Y ya lo puedes ver. Simplemente puedes mover mucho esas piezas”.

La transición será una parte importante del éxito ofensivo de Philadelphia. Los Sixers están cargados de jugadores capaces de “agarrar el rebote y salir”, dijo Nurse: James, Jaylen Brown y VJ Edgecombe. Jugadores con el tamaño y el atletismo para tomar el balón del tablero y la velocidad y capacidad de creación para iniciar ellos mismos el contragolpe.

Suena sencillo. Solo que no lo es. La historia, incluso la reciente, está llena de ejemplos de superteams que salieron mal. Los Rockets de 1998-99. Los Lakers de 2003-04. Los Lakers de 2012-13. En 2013, cierto escritor de Sports Illustrated escribió un artículo de portada sobre los renovados Brooklyn Nets. El titular: ¿Quién quiere enfrentarlos? Resultó que todos.

Los roles deben definirse. Hay que hacer sacrificios. Las estrellas del equipo, dijo Jaylen Brown, necesitan estar “en la misma sintonía, identificando cuáles son nuestros trabajos, cuáles son nuestros roles y que podamos exigirnos responsabilidad mutuamente”.

“¿Cuál es la base?”, preguntó Brown. “¿Cuáles son nuestros valores fundamentales? ¿Qué es lo que no vamos a ceder? Pequeñas cosas como esas son las que estamos estableciendo como la base aquí en el training camp”.

En Boston, Brown era un líder indiscutible. En Philadelphia, todavía está descubriendo cómo desempeñar ese papel. Tyrese Maxey ha sido el más vocal en los primeros días. “Ha hecho todo lo posible para asegurarse de que me sienta cómodo en el sistema”, dijo Brown. Aprecia que los jugadores jóvenes de los Sixers se acerquen a él con preguntas. “Yo era un jugador que siempre hacía preguntas”, dijo Brown. Señaló que quiere ser un “eco” de Nurse en la cancha, mientras maneja las presiones externas fuera de ella.

“¿Cómo manejo… las expectativas? Simplemente trabajando”, dijo Brown. “Ser el último en salir del gimnasio, lanzar tiros extra, hacer repeticiones adicionales para asegurarme de que estoy pensando y viendo todo, haciendo preguntas, sin tener miedo de hacer preguntas, pero simplemente manteniéndome tranquilo, sereno y concentrado.

“Pueden pasar cosas. Podemos enfrentar adversidades como todos los demás, pero es un camino largo. Lesiones o cosas que no salen de acuerdo con el plan de inmediato. Está bien. Así que simplemente no entren en pánico. La forma en que respondes lo es todo. He adquirido mucha sabiduría después de estar mucho tiempo en esta liga y planeo adquirir todavía más de este grupo que tenemos”.

James ha sido claro: su papel será lo que el equipo necesite. “El lujo de mi juego es que puedo hacerlo todo”, dijo James. “Literalmente, puedo hacerlo todo”. Nurse señaló que James ha sido muy vocal en las prácticas. Detiene jugadas y señala ángulos. Al entrar al training camp, la expectativa era que James asumiera un papel más importante como creador de juego con Philadelphia. Al principio, así es como también lo ve Nurse.

“Lo considero un gran creador ofensivo”, dijo Nurse. “No necesariamente me refiero a anotador, sino simplemente a creador, alguien que prepara las jugadas y todo ese tipo de cosas. Y creo que ahí es donde podría verlo; si no es llevando el balón, probablemente será el primer pase hacia el alero. Y luego entramos en nuestras acciones y él está viendo qué hay disponible y está creando ofensiva para los demás”.

En la media cancha, hay zonas de coincidencia. El mid-post, por ejemplo. James, Brown y Joel Embiid son muy efectivos ahí. Habrá algunos momentos complicados mientras el equipo descubre cómo maximizar el spacing.

“Creo que todavía estamos tratando de descubrirlo”, dijo Brown. “Creo que yo lo estoy haciendo. Cuándo atacar, cuándo no hacerlo, cuándo está la cancha disponible, cuándo el grandote [Embiid] está bajando al poste o cuándo puedo ejercer presión sobre el aro. Solo trato de encontrar ese equilibrio. Apenas llevamos tres días, así que puede tomar un poco de tiempo, pero estoy emocionado por el camino”.

El lunes, James enfatizó la importancia de Embiid. Por supuesto, mantenerlo saludable. Pero también mantenerlo involucrado en la cancha. James ha jugado con algunos jugadores interiores de élite: Chris Bosh, Kevin Love y Anthony Davis, por mencionar algunos. Brown ha jugado con Al Horford y Kristaps Porzingis. Ninguno ha jugado con un jugador interior como Embiid, quien es más peligroso cuando está en la pintura.

Embiid ha jugado menos de 40 partidos durante tres temporadas consecutivas. Pero luce más delgado al inicio del training camp. Participó plenamente en los primeros tres días de prácticas y le dijo a ESPN que se encuentra en un buen momento, tanto física como mentalmente. También dijo que habló con un terapeuta durante la offseason y que está motivado por las declaraciones públicas de James sobre su deseo de jugar con él.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/10/2026, traducido al español para SI México.