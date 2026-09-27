LeBron James finalmente habla sobre por qué eligió a los 76ers

Cuando LeBron James se acercaba a su decisión sobre la agencia libre este verano, intencionalmente trató de evitar las llamadas telefónicas de otros jugadores.

“No quiero que me convenzan de una u otra manera”, explicó James al coanfitrión y también leyenda de la NBA, Steve Nash, en el podcast Mind the Game. “Ya sé para qué me estás llamando”.

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Pero cuando James vio aparecer el nombre de Tyrese Maxey en su teléfono, no pudo evitar contestar.

“Cuando me convertí en agente libre y decidimos informarle a los Lakers que no regresaría, [Maxey] fue una de las primeras personas que me llamó: ‘¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa, OG? ¿Qué pasa, viejo? ¡Vamos para acá, hombre; nos vendría bien tenerte aquí!

“Es una persona tan increíble que no puedo dejar de hablar con él”, explicó James.

Mientras James habló extensamente sobre su decisión de unirse a Philadelphia durante los 50 minutos del podcast, el nombre de Maxey apareció más que el de cualquier otro nuevo compañero. Parece que la joven superestrella de 25 años tuvo una mayor influencia en la decisión de James incluso que el intercambio por Jaylen Brown de los 76ers, que James calificó como otra pieza “intrigante” de Philadelphia.

“Mi relación con Tyrese Maxey va más allá de la cancha”, dijo James. “… Simplemente me encanta todo de Tyrese Maxey. Todos los días, recibes a la misma persona. Y eso es muy raro en el deporte y súper raro en la vida. Y siempre he hablado de lo gran persona que es. Y obviamente, sabemos lo que aporta a la cancha de baloncesto.

“Ha sido la misma persona desde el momento en que lo conocí, antes de que fuera seleccionado en el Draft de la NBA. Vino a mi casa, en ese momento tenía 19 años, así que en realidad estaba pasando el rato con [los hijos de James] Bronny y Bryce. Estaban jugando videojuegos dentro de la casa. Entró, fue súper respetuoso conmigo, súper respetuoso con mi esposa, súper respetuoso con todos en la casa. Una sonrisa enorme. Súper sencillo. Desde el momento en que fue seleccionado en el Draft hasta la superestrella constante en la que se está convirtiendo, nada ha cambiado. Nada ha cambiado en su actitud. Todos sabemos cómo pueden ser las personas: llegan siendo el chico humilde y, cuando tienen algo de éxito, se vuelven completamente diferentes. El chico ha seguido siendo la misma persona. Este joven está mucho más maduro de lo que corresponde a su edad, sin duda. Es fácil apoyarlo”.

James ha ganado un campeonato en cada uno de sus tres destinos anteriores. Ganó dos en Miami. Regresó a Cleveland y conquistó uno de los títulos más difíciles de conseguir en la historia de la liga. Ganó con los Lakers en la burbuja de la NBA.

En Philadelphia, sin embargo, James tendrá la tarea de llevar a una franquicia estancada al siguiente nivel. Los 76ers han sido uno de los equipos más consistentes de la Conferencia Este durante los últimos nueve años. Pero esa consistencia también ha venido acompañada de un fracaso persistente para avanzar más allá de las semifinales de conferencia. Han pasado 25 años desde que Philadelphia llegó a las finales de la Conferencia Este: aquel año, los Sixers avanzaron y posteriormente perdieron ante los Lakers en cinco juegos en las Finales de la NBA de 2001.

Joel Embiid ha estado con los Sixers durante toda esta etapa sólida pero insatisfactoria. La salud siempre es la mayor interrogante con Embiid, quien está a solo tres temporadas de haber ganado el premio al MVP de la NBA 2022–23. James pretende ser la diferencia.

“Ha hecho de todo en nuestra liga”, dijo James sobre Embiid. “Lo único que no ha hecho es ganar un campeonato. Quiero intentar ayudarlo a conseguir el primero. Ha sido el MVP de nuestra liga, tiene una medalla de oro, All-Stars, tenis exclusivos, mucho dinero, lo tiene todo. … Creo que ahora es momento de que profundicemos aún más en el proceso, y espero poder ser esa última pequeña pieza que pueda ayudarlo a superar ese obstáculo. Y hacer que lo vea de una manera un poco diferente a como lo ha visto en su carrera en cuanto al proceso del día a día, el día a día de lo que se necesita para llegar ahí”.

Para llevar a Maxey, Embiid y los Sixers a las Finales, James tendrá que abrirse paso a la fuerza a través de una Conferencia Este que solo se ha vuelto más competitiva durante este offseason, con Giannis Antetokounmpo cambiando de equipo y Kawhi Leonard de regreso en Toronto. Pero James, quien cumplirá 42 años el 30 de diciembre, también libra una batalla sin precedentes uno contra uno con el Padre Tiempo.

“Estoy más enamorado de la búsqueda de cuánto tiempo puedo seguir desafiando las probabilidades”, dijo James. “Todo esto de luchar contra el Padre Tiempo… tengo una verdadera competencia de baloncesto con él”.

Y hasta ahora, James está ganando.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/09/2026, traducido al español para SI México.