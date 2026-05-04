Análisis del año de los Rockets tras su decepcionante eliminación ante los Lakers
Esta temporada fue interesante para los Rockets. Considerados como un serio contendiente al título tras intercambiar a Dillon Brooks y Jalen Green por Kevin Durant, todo se descarriló incluso antes de que comenzara la campaña, cuando Fred VanVleet se rompió el ligamento cruzado anterior en septiembre. La falta de un base natural fue evidente de inmediato, ya que Houston tuvo problemas para anotar con consistencia—pero aun así ganó muchos partidos gracias a su dominio defensivo y en los tableros. Luego, Steven Adams, una pieza clave en ambos aspectos, sufrió una lesión que puso fin a su temporada en enero.
Eso convirtió a los Rockets en el equipo que vimos en estos playoffs: un conjunto talentoso pero desequilibrado, demasiado dependiente de un Kevin Durant de 37 años para generar puntos. Y cuando él cayó en la primera ronda, Houston no pudo compensarlo. ¿El resultado? Una derrota en cinco juegos ante los Lakers.
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Todo esto deja una evaluación mixta para la franquicia. Intentemos darle sentido a lo ocurrido y condensarlo en una calificación final.
Temporada regular: B
Considerando las dos lesiones desastrosas que sufrieron los Rockets… terminar el año con 52 victorias es bastante bueno.
El traspaso por Durant fue un acierto inmediato, especialmente por el costo relativamente bajo que pagaron para traerlo. El futuro miembro del Salón de la Fama promedió 26 puntos por partido y se quedó cerca de ingresar al club 50/40/90 en otra campaña típicamente sobresaliente para este anotador de élite. ¿Dependió Houston demasiado de Durant? Sin duda. El coach Ime Udoka seguramente hubiera preferido mantener su carga de minutos por debajo de los 36.4 por partido con los que terminó la temporada. Pero no hay duda de que cumplió con lo que los Rockets esperaban al adquirirlo.
Junto a su talento, otra campaña All-Star de Alperen Şengün y el compromiso de todo el roster con dominar los rebotes ofensivos (los Rockets lideraron la NBA con 15 por juego), Houston logró terminar con la octava mejor ofensiva de la liga en rating neto.
En el otro lado de la cancha, los Rockets siguieron construyendo su reputación como un equipo defensivo físico e intenso bajo Udoka. Terminaron octavos en rating defensivo, siendo uno de solo cinco equipos en ubicarse en el top 10 tanto en ofensiva como en defensa. Amen Thompson volvió a ser un demonio en ese costado, y Houston ganó muchos partidos gracias a su defensa cuando la ofensiva no funcionaba. Exactamente lo que se espera de un equipo dirigido por Udoka.
Los resultados estuvieron en gran medida ahí. Pero en el panorama general, los Rockets ganaron 52 partidos el año pasado, hicieron el traspaso por Durant para convertirse en contendientes… y volvieron a ganar 52 juegos. Deben estar satisfechos de que las lesiones no descarrilaran la temporada, pero tampoco hay motivos para celebrar al no haber mejorado de forma tangible año con año. Así que una B parece justa.
Playoffs: C
Las cosas sí se vinieron abajo una vez que comenzó la postemporada.
De cara a su serie de primera ronda contra los Lakers, quienes no contaban con Austin Reaves ni Luka Dončić, los Rockets eran ampliamente considerados favoritos. Pero Durant, tras terminar la temporada como el segundo jugador con más minutos totales, se lesionó en la práctica—y Houston quedó expuesto desde el inicio de la serie. El resto del roster demostró ser completamente incapaz sin KD, sin poder generar ofensiva ante un rival con carencias, en un nivel realmente sorprendente.
Todo esto puso a los Rockets en desventaja de 3–0. Mostraron algo de resiliencia al ganar el Juego 4 para evitar la barrida y luego viajar a Los Angeles para una valiente victoria en el Juego 5 que devolvió la serie a Houston para el Juego 6. Su temporada terminó ahí, pero habría sido muy fácil rendirse ante LeBron James con lo mal que habían salido las cosas en los primeros tres partidos.
Eso no disminuye la gravedad de las debilidades que quedaron expuestas. Siguen existiendo muchas dudas sobre la viabilidad de este roster en playoffs y hasta qué punto se puede confiar en Durant tras una larga temporada regular. Sin embargo, la garra y determinación mostradas por un grupo que muchos descartaron tras el Juego 3 cuentan para algo. Al menos, transformaron lo que parecía un desastre absoluto en una simple decepción, con algunos momentos rescatables.
El resultado final sigue siendo una calificación de C, pero hay aspectos positivos que rescatar—algo que parecía imposible de decir después de que desperdiciaron una ventaja de seis puntos en 30 segundos en el Juego 3.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/05/2026, traducido al español para SI México.