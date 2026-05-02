NBA: La razón muy simple detrás del colapso de los Nuggets en playoffs
Los Nuggets fueron eliminados temprano por los Timberwolves por segunda temporada consecutiva. Denver cayó en su serie de primera ronda ante Minnesota en seis juegos, viéndose completamente desarticulado durante gran parte de la serie. Hay una razón muy simple para ello.
Durante la temporada regular, los Nuggets lideraron la NBA en rating ofensivo con 121.2 y promediaron 122.1 puntos por partido, la cifra más alta de la liga. De alguna manera, esa ofensiva desapareció en la postemporada.
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Una gran parte de ese éxito se debió a su tiro de tres puntos. Denver lideró la liga con un 39.6% de efectividad desde larga distancia, casi un punto completo por encima de los Bucks (38.7%), que ocuparon el segundo lugar. Además, los Nuggets fueron el mejor equipo en triples completamente abiertos (42.8%), más de dos puntos por encima de los Hornets (40.5%), que fueron segundos. Ninguno de esos números se mantuvo ante los Timberwolves.
Los Nuggets acertaron apenas el 31.1% de sus triples contra Minnesota, el tercer peor porcentaje de la primera ronda. En tiros completamente abiertos, su efectividad cayó a 32.1%, lo que habría sido el peor registro de toda la liga en temporada regular.
Lev Akabas, de Sportico, elaboró una excelente visualización de datos que muestra lo drástica que fue la caída.
Vale la pena señalar que Denver promedió 32.2 intentos de triple por partido en playoffs, por debajo de los 35.8 en temporada regular. Es decir, los Nuggets lanzaron menos triples y encestaron un porcentaje mucho menor.
Esa diferencia explica cómo el rating ofensivo de Denver pasó de 121.2 en temporada regular a 108.2 en playoffs. Es una caída enorme en eficiencia.
Si bien la defensa activa de Minnesota probablemente tuvo mucho que ver con el desplome ofensivo de Denver, no lo explica todo. No hay razón para que los jugadores fallen tanto en tiros completamente abiertos.
Quizá el mejor ejemplo de este fenómeno fue Jamal Murray, quien solo encestó el 27.8% de sus triples abiertos contra Minnesota, después de haber logrado un 47.7% en temporada regular. Nikola Jokić convirtió apenas el 20.0% de sus triples abiertos en playoffs, en contraste con el 48.4% en temporada regular. Incluso Cameron Johnson, un especialista en triples, tuvo problemas: encestó el 28.6% de sus tiros abiertos ante Minnesota, tras haber registrado un 45.8% en la campaña regular. Son cifras realmente sorprendentes.
Es posible que la serie haya sacudido la confianza de los Nuggets y los haya llevado a apresurarse. O quizá estaban desgastados tras una larga temporada. Sea cual sea la explicación, fue un rendimiento ofensivo sorprendentemente malo, marcado principalmente por una racha terrible de tiro.
Mientras tanto, los Timberwolves no fallaban
Ese problema se vio agravado por el altísimo nivel de acierto de los Timberwolves. Minnesota encestó el 39.1% de sus triples abiertos en temporada regular, pero elevó esa cifra a 44.7% contra Denver. Su efectividad en la serie habría sido la mejor de la liga durante la temporada regular.
El acierto colectivo del equipo compensó con creces las ausencias de Anthony Edwards, Donte DiVincenzo y Ayo Dosunmu.
Queda por verse si esto fue solo una racha caliente de seis partidos para Minnesota o el inicio de una nueva tendencia. Los Spurs serán un rival mucho más difícil de anotar que lo que fueron los Nuggets. Que se lo pregunten a Jaden McDaniels.
Ante Denver, los Timberwolves se encendieron desde el perímetro, mientras que los Nuggets simplemente no pudieron comprar una canasta.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/05/2026, traducido al español para SI México.