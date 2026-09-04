Análisis de las sanciones que la NBA impuso a los Clippers tras la investigación sobre Kawhi Leonard
El miércoles, la NBA concluyó una investigación de 11 meses sobre las acusaciones de que los Clippers evadieron el tope salarial para pagarle dinero adicional a Kawhi Leonard. El proceso, iniciado originalmente a raíz de un reporte del podcast de Pablo Torre, Pablo Torre Finds Out, fue realizado por el despacho de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. El resultado: la NBA impuso severas sanciones después de determinar que la franquicia violó las reglas del tope salarial.
Los Clippers fueron despojados de cinco selecciones de primera ronda —sus elecciones de 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033— como resultado de la investigación. Además, la franquicia recibió una multa de 30 millones de dólares.
Te puede interesar: Los Clippers sufren millonaria multa por violar el tope salarial por caso Kawhi Leonard
El propietario del equipo, Steve Ballmer, fue suspendido “de todas las actividades del equipo y de la liga” durante un año completo por “buscar deliberadamente ayudar a [Leonard] a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha”. El presidente del equipo, Lawrence Frank, fue suspendido sin goce de sueldo durante seis meses por su papel en las violaciones. La presidenta de operaciones comerciales de Los Ángeles, Gillian Zucker, fue suspendida sin goce de sueldo durante un año. La organización estará “sujeta a un programa de cumplimiento y supervisión dirigido por la oficina de la liga” durante los próximos cinco años.
En cuanto al propio Leonard, el estelar alero recibió una multa de 700,000 dólares y dijo que acepta la responsabilidad por las “fallas de criterio” de las personas de su círculo cercano. Sin embargo, Leonard también afirmó que “celebró [el] contrato con los Clippers, así como los acuerdos en cuestión, de buena fe, plenamente comprometido con cumplir con mis obligaciones y sin conocimiento de ninguna intención por parte de alguien de evadir el tope salarial”.
El comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió un comunicado junto con los resultados de la investigación.
“El sistema negociado colectivamente por la NBA para determinar la compensación de los jugadores es un componente fundamental de la competencia de basquetbol que la liga supervisa en beneficio de los equipos y jugadores y, en última instancia, de los aficionados”, dijo. “Estoy profundamente decepcionado por las flagrantes violaciones a nuestras reglas y por las fallas institucionales y de liderazgo de los Clippers que llevaron a esta conducta indebida. La severidad de las sanciones refleja la gravedad de las violaciones”.
Poco después de que se conociera la noticia, los Clippers emitieron su propio comunicado.
“Rechazamos vehementemente las conclusiones de la NBA, que son el resultado de una investigación sumamente parcial que buscó justificar una narrativa predeterminada en lugar de basarse en hechos y evidencia”, dijo el equipo. “Lo que la liga nos comunicó en privado difiere de lo que anunció públicamente hoy, y no se ha mantenido a la altura del estándar que el comisionado Silver estableció al inicio de esta investigación para garantizar su imparcialidad y precisión. Durante el último año, cooperamos plenamente y de buena fe, y ahora lucharemos con la misma determinación para demostrar nuestra inocencia. Tenemos la intención de impugnar enérgicamente estas conclusiones y sanciones por todas las vías disponibles y esperamos un proceso de arbitraje ético e imparcial”.
Se trata de un acontecimiento de enormes proporciones, cuando falta poco más de un mes para el inicio de la temporada 2026-27 de la NBA.
Desglosando todas las sanciones de la investigación de la NBA sobre los Clippers
La liga impuso una variedad de sanciones como resultado de las conclusiones de esta investigación. La mejor manera de entender esas sanciones es desglosarlas todas, punto por punto.
Clippers despojados de selecciones del Draft, multados con 30 millones de dólares y sujetos a un programa de cumplimiento
La NBA castigó duramente a los Clippers por esta violación de las reglas del tope salarial. Los Ángeles deberá entregar una selección de primera ronda en cada Draft de 2029 a 2033 y pagar una multa de 30 millones de dólares.
Obviamente, las selecciones del Draft son el aspecto de mayor impacto. La multa no es poca cosa, pero el dinero es simplemente eso: dinero. Las selecciones del Draft son el alma de las franquicias de la NBA, utilizadas para incorporar talento joven que permita construir contendientes o como activos en grandes intercambios. Los Clippers ahora han sido despojados de cinco de esas selecciones durante un periodo de cinco años.
Eso no significa necesariamente que no tendrán ninguna selección. Ya han surgido reportes de que Los Ángeles perderá la segunda selección que adquirió en el intercambio de Ivica Zubac con los Pacers, que corresponde al Draft de 2029. Por lo tanto, los Clippers tendrán su propia selección en el Draft de 2029, aunque aun así perderán una de primera ronda. Sin embargo, le deben a Philadelphia los derechos para intercambiar esa selección, a menos que esta caiga entre las tres primeras, en cuyo caso conservarán la selección directamente. Más allá de eso, Los Ángeles tiene libertad para adquirir selecciones de primera ronda de otros equipos si es posible. El equipo podría obtener dos de los Raptors en poco tiempo si el intercambio de Leonard se concreta ahora que la investigación ha terminado.
Pero, sin importar lo que suceda, la franquicia deberá entregar una selección de primera ronda en cada uno de esos Drafts. Exactamente cómo se desarrollará esto —y qué impacto tendrá en la capacidad de Los Ángeles para intercambiar selecciones— está por verse.
Para garantizar que los Clippers no vuelvan a violar las reglas, la organización también estará sujeta durante los próximos cinco años a un programa de cumplimiento y supervisión dirigido por la oficina de la liga.
Steve Ballmer suspendido
Ballmer ha sostenido firmemente su inocencia y la de su equipo desde que la investigación comenzó en septiembre del año pasado. Concedió una entrevista completa a ESPN para negar los reportes iniciales, y diversos reportes internos han reflejado su insistencia en que no hubo ninguna conducta indebida.
Pero la investigación de la NBA dijo lo contrario.
Se determinó que Ballmer ayudó deliberadamente a Leonard a conseguir oportunidades financieras fuera de la cancha, con una acción específica señalada como “un acto significativo de facilitación por parte del equipo” en busca de ese objetivo. El reporte también alega que Ballmer no creó un entorno en el que su organización cumpliera con las reglas de la NBA contra la evasión del tope salarial.
Por lo tanto, no podrá estar presente en ninguna actividad del equipo o de la NBA durante un año.
Lawrence Frank y Gillian Zucker, suspendidos
Frank y Zucker fueron los dos empleados de los Clippers sancionados por sus respectivos papeles en la violación del tope salarial.
Frank es una figura de muchos años en la NBA, un ex Head Coach que se incorporó al departamento de operaciones de basquetbol de Los Ángeles en 2014. Ahora presidente del departamento, fue suspendido durante seis meses sin goce de sueldo por su “participación en los acuerdos de patrocinio inadmisibles” y por aprobar gastos inadmisibles realizados por Leonard y su familia.
Zucker es la presidenta de operaciones comerciales del equipo y también se incorporó a la franquicia en 2014. Fue suspendida durante un año sin goce de sueldo; el reporte señaló a Zucker como “principal y directamente responsable” de los patrocinios inadmisibles, así como “por proporcionar declaraciones falsas y engañosas a los investigadores”.
Kawhi Leonard, multado con $700,000
Leonard deberá pagar a la NBA $700,000 por su papel en la situación. El informe señala que el estelar delantero violó las reglas de evasión del tope salarial a través de las acciones de su representante: Dennis Robertson, su exmanager de negocios.
El exmanager de negocios de Leonard tiene prohibido relacionarse con cualquier equipo de la NBA durante cinco años
Robertson fue señalado como el representante de Leonard que presionó a los Clippers para violar las reglas de evasión del tope salarial. Como consecuencia, la NBA le prohibió interactuar con equipos de la liga o sus afiliados durante cinco años. Leonard despidió a Robertson en junio de este año.
Conclusiones completas de la NBA sobre la investigación de los Clippers
Ahora que hemos repasado las sanciones, esto es lo que la NBA reveló que encontró el informe sobre la evasión del tope salarial de los Clippers.
"Una investigación encontró un patrón de mala conducta y múltiples violaciones significativas de las reglas por parte de la organización de los Clippers, un infractor previo de las reglas de evasión del tope salarial", señala el comunicado de la liga. "Como se describe en un informe resumido elaborado por Wachtell Lipton, los Clippers violaron las reglas al:
- Iniciar activamente oportunidades de ingresos fuera de la cancha entre el Sr. Leonard y cuatro compañías que hacían negocios con el equipo: Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance;
- Facilitar acuerdos de patrocinio entre estas compañías y el Sr. Leonard;
- Inducir a las compañías a celebrar estos acuerdos ofreciéndoles negocios por parte del equipo;
- Pagar gastos personales en nombre del Sr. Leonard y sus representantes; y
- No reportar solicitudes indebidas de oportunidades de ingresos fuera de la cancha realizadas en nombre del Sr. Leonard a través de su entonces manager de negocios, Dennis Robertson.
"El Sr. Leonard, a través de las acciones del Sr. Robertson en su nombre, violó las reglas de evasión al presionar a los Clippers para que lo ayudaran a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha, al obtener con éxito esas oportunidades y al no reembolsar los pagos realizados por los Clippers para gastos personales".
De acuerdo con el informe completo hecho público por la NBA, Zucker y Frank fueron considerados "principal y directamente responsables" de la mala conducta del equipo. Sin embargo, Ballmer "buscó deliberadamente ayudar a [Leonard] a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha y, al menos en una ocasión, participó en un acto significativo de facilitación por parte del equipo". El informe también señala que Ballmer "no creó las condiciones bajo las cuales su organización cumpliera con las reglas de evasión de la NBA, una omisión especialmente grave porque los Clippers ya habían infringido esas reglas anteriormente y previamente habían sido investigados específicamente por la NBA en relación con [Leonard]".
Leonard también fue considerado responsable en el informe, que señala que violó las reglas a través de las acciones de Dennis Robertson, su anterior manager de negocios.
Según el informe, Leonard, "a través de las acciones del Sr. Robertson en su nombre, violó las reglas de evasión al presionar a los Clippers para que lo ayudaran a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha, al obtener con éxito esas oportunidades y al no reembolsar los pagos realizados por los Clippers para gastos personales".
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/09/2026, traducido al español para SI México.