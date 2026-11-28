Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es IN A GOLDEN STATE, de Rick Reilly, publicada originalmente el 30 de marzo de 1992.

MEDIANOCHE

Chris Mullin es alcohólico las 24 horas del día, así que lo último que hace antes de dormir es sacar el pequeño libro negro. Las letras doradas de la portada —VEINTICUATRO HORAS AL DÍA— están descoloridas y las páginas amarillentas y gastadas por el uso, pero Mullin se sumerge en el libro como si acabara de recibirlo hoy, envuelto para regalo, por correo. Afuera de su casa, la niebla que llega desde la bahía de San Francisco es tan espesa y gris que podría perderse en su propio jardín, pero adentro Mullin sabe exactamente dónde está. Ya pasó la medianoche, así que es miércoles 12 de febrero. Cuatro años con este pequeño libro. A estas alturas debería sabérselo de memoria.

"12 de febrero — Reflexión del día de A.A.: Cuando recordamos todos aquellos problemas que solíamos tener cuando bebíamos, los hospitales, las cárceles, nos preguntamos cómo pudimos haber querido esa clase de vida. Al mirar atrás, vemos nuestra vida de bebedores tal como realmente era y nos alegra haber salido de ella. Así que, después de unos meses en A.A., descubrimos que podemos decir honestamente que queremos algo más de lo que queremos beber... y que no volveríamos a nuestra antigua forma de vida de borrachos por nada del mundo. ¿Quiero mantenerme sobrio mucho más de lo que quiero emborracharme?".

7:30 A.M.

Chris Mullin es alcohólico y por eso se despierta todos los días y dice: "Hoy no voy a beber". Su esposa, Liz, lo ha escuchado tantas veces que para ella es tan rutinario como el clic del termostato cuando se enciende. Pero a Mullin le gusta escucharlo. Hoy. Sin pensar en la próxima semana, el próximo mes o la siguiente temporada baja. Cuando la gente le pregunta qué hará cuando se retire, hace una mueca. Cuando comienza a darle vueltas al futuro —no volver a tomar una bebida nunca más durante el resto de su vida—, empieza a obsesionarse. Cuando se obsesiona, entra en pánico y, cuando eso sucede, tiene que llamar al número que está junto al teléfono. Es lo más cerca que quiere estar de aquellos días de resaca. Pero eso no sucede con frecuencia. "Esta mañana desperté tranquilo", dice Mullin. "Esta noche estaré tranquilo. Y espero estarlo también cuando despierte mañana".

Sale de la cama de un salto y le da a Kuma, el perro más afortunado del mundo, un largo y terapéutico masaje en el cuello. "Acaricia más a ese perro que a mí", dice Liz. "Tengo que rogarle". Después abre una lata de Kal Kan, la cubre con un poco de crema de champiñones Campbell's y la mete al microondas durante 60 segundos. Kuma insiste en que sus comidas sean calientes. Mullin está dedicado a Kuma, quizá porque el perro nunca le ha pedido entradas, un autógrafo ni que dé un discurso en su club Rotary. Mullin se mete a la ducha y, naturalmente, Kuma entra con él. A través del cristal, Liz mira amenazadoramente al perro más afortunado del mundo.

Mullin quizá sea la persona más blanca del planeta, pero luce tan blanco como unos tenis nuevos junto al pelaje color canela y el hocico negro de Kuma. Manute Bol llama a Mullin Chalk (Tiza), algunas personas le dicen Casper, pero también pueden llamarlo el Hombre al que el Sol Olvidó. Aun así, lo que al cuerpo deslumbrantemente pálido de Mullin le falta de color lo compensa con su condición física: 6% de grasa corporal, 2.01 metros de estatura, 97.5 kilos y 28 años; puede parecer poco atractivo, pero funciona a la perfección. En el día más húmedo del verano, esta figura pálida se levanta a las 6:30 de la mañana, corre ocho kilómetros, se sube durante una hora a la escaladora con la resistencia al máximo, luego pasa otra hora en la bicicleta fija, se mete a la piscina, almuerza, levanta pesas durante una hora y media, se ducha, va al gimnasio para realizar 400 tiros en suspensión en 30 minutos, después encesta unos 200 tiros libres y da por terminado el día.

No está nada mal para un cuerpo que antes recordaba a un colchón viejo: blanco y lleno de bultos. El juego de Mullin también era algo irregular en aquella época. Elegido Jugador Universitario del Año y séptimo en el Draft de la NBA de 1985, Mullin nunca fue mucho más que un tirador que recibía y lanzaba durante sus primeras tres temporadas con los Golden State Warriors. Era un escolta número dos superado por sus rivales, al que los guardias más rápidos utilizaban como si fuera un torniquete. Era un especialista en tiros en suspensión, con pocos recursos ofensivos y ninguno para penetrar que le permitiera superar a alguien que no fuera Chuck Nevitt.

"Había escuchado que era muy bueno", dice Don Nelson, entonces gerente general de los Warriors y ahora también su entrenador. "Pero no lo era. Era alcohólico, tenía sobrepeso y no estaba satisfecho con su defensa". Había rumores de que Mullin sería traspasado a los New York Knicks.

Pregúntenle ahora a Nelson si cambiaría a Mullin.

11 A.M.

Chris Mullin es un hombre blanco alcohólico que no puede saltar. Ni correr a toda velocidad. Ni dejarte a ti y a tus tenis de básquetbol clavados en el cemento. Es la superestrella más improbable de la NBA. Si no lo conocieras y estuviera parado junto a la reja de una cancha de barrio, probablemente lo elegirías al último. A ver, ¿quién se queda con Cabeza de Cepillo? Pero el juego de Mullin nunca ha dependido de la velocidad, los saltos o los movimientos que harían rico a un quiropráctico.

El juego de Mullin se basa en sus manos. En las mejores yemas de los dedos de toda la NBA. Se trata de anotar (cuarto en la liga, con 25.7 puntos por partido) mediante tiros con efecto imposibles, nacidos de una infancia dedicada a pasar horas en el gimnasio lanzando el balón hacia la canasta desde abajo, luego desde la izquierda, después desde la derecha y finalmente de espaldas. Se trata de un tiro en suspensión tan suave como la mantequilla que se deja fuera del refrigerador. De los 13 jugadores que están por encima de Mullin en porcentaje de tiros de campo —Buck Williams, Horace Grant, Otis Thorpe, Brad Daugherty, David Robinson, Charles Barkley, Detlef Schrempf, Larry Nance, Robert Parish, Dennis Rodman, Billy Owens, Frank Brickowski y Danny Manning—, solo uno consigue menos clavadas que Mullin: Daugherty. "Le pasas el balón a Mully", dice Tim Hardaway, base All-Star de los Warriors, "y ya tienes una asistencia".

El juego de Mullin consiste en nunca fallar una bandeja, sin importar lo contorsionado que tenga que ponerse para conseguirlo. Es irónico: sus tiros en suspensión son tan puros que, cuando se coloca solo para lanzar, sus compañeros en la banca gritan: "¡Bandejaaaaa!". Sin embargo, las bandejas en la NBA son en realidad más difíciles que los tiros en suspensión sin marca. Mullin es el mejor especialista en bandejas desde Dennis Johnson.

El juego de Mullin también consiste en robos de balón (cuarto en la liga, con 2.31 por partido) por detrás, por debajo y de la nada. Se trata de golpear el balón y quitárselo al rival justo en el momento preciso. También de sus molestos bloqueos (con 2.01 metros, lidera a los Warriors), la mayoría de ellos casi imperceptibles. Se trata de un movimiento perpetuo, del tipo que practicaba su homónimo, John Havlicek. Mullin es un Wayne Gretzky en tierra firme: se desplaza, se desplaza, se desplaza, de repente encuentra un espacio y ejecuta el tiro en la diminuta ventana de tiempo que tiene disponible, ya sea un lanzamiento en carrera, un tiro en suspensión hacia atrás, una penetración, una jugada hacia el aro, un lanzamiento inclinado, un tiro sin marca o lo que sea. "Es uno de los mejores que he visto para recibir el contacto y aun así terminar la jugada con un lanzamiento", dice su compañero Rod Higgins. De hecho, Mullin hace que su preparador físico Mark Grabow dedique horas adicionales a empujarlo y darle golpes durante sus sesiones de tiro. Si alguien no golpea a Mullin cuando lanza, se siente solo.

Anoche, contra los Washington Bullets, Mullin consiguió 33 puntos de la manera más difícil: cinco tiros en suspensión sin marca desde 4.5 metros o más, un lanzamiento inclinado y el tiro libre correspondiente, un triple desde casi un metro detrás de la línea, una bandeja después de robar él mismo el balón, dos canastas conseguidas simplemente dejando el alma para llegar al contraataque, otros dos tiros libres, una canasta en penetración cambiando el balón de mano y el tiro libre adicional, una bandeja de segunda oportunidad tras mantener viva una posesión con un rebote y el tiro libre otorgado, y un imposible lanzamiento de 3 metros de espaldas y por encima de la cabeza, digno de los resúmenes de CNN del día, después de recibir un trato policial de Los Angeles Police Department (LAPD) dentro de la zona pintada. "Oye, practico esos tiros", insiste. En total, terminó la noche con 13 canastas en 16 intentos, cuatro robos, seis tiros libres anotados de seis intentos, cuatro jugadas de tres puntos y casi 40 minutos en la cancha, ninguna clavada y otra victoria por 12 puntos para los Warriors, que ocupan el segundo lugar de la Pacific Division, muy cerca de los Portland Trail Blazers.

"Cuando Dios creó el basquetbol", dice Magic Johnson, "simplemente tomó a Chris Mullin, lo moldeó y dijo: 'Este es un jugador'". El entrenador de los Knicks, Pat Riley, llama a Mullin "el profesional por excelencia", y su regularidad puede ser asombrosa. Esta temporada acumuló 21 partidos consecutivos anotando 20 puntos o más. La temporada pasada sumó 20 seguidos y 29 de 30 posibles. Solo Michael Jordan tiene una racha más larga de partidos anotando al menos 10 puntos: 487, por los 240 de Mullin.

Todo lo cual es bastante bueno para un tipo que incluso su propio entrenador pensaba que terminaría convertido en una estadística.

1:05 P.M.

Chris Mullin es un alero alcohólico que suda muchísimo y que no desea nada más que tomar su segunda ducha del día. Pero es el Día del Periodismo de Secundarias y Preparatorias en el entrenamiento de los Warriors, y todos los chicos con una cámara Betacam y un cuaderno Big Chief quieren hablar con Chalk. Un pequeño reportero de apenas 1.20 metros se acerca nerviosamente con su equipo de grabación de 65 libras, operado por él mismo.

NIÑO: Hola. Estoy hablando con Chris Mullin, de los Golden State Warriors. Chris, ¿está bien si te hacemos algunas preguntas?

MULLIN: Adelante.

NIÑO: Bien. ¿A qué universidad fuiste?

MULLIN: A la Universidad de St. John's, en Nueva York.

NIÑO: Bien. ¿Jugaste basquetbol ahí?

MULLIN: Sí.

NIÑO: Bien. Ahora, ¿te importaría escribir aquí tu nombre, dirección y ocupación? [Mullin los anota]. Bien. Ahora, ¿qué es lo que más te gusta del basquetbol?

MULLIN: Lo que más me gusta es compartir con tus compañeros de equipo, el interés y el cariño que existe entre ustedes. Es algo parecido a lo que tienes en una familia.

Excepto que eso no fue lo que Mullin encontró cuando llegó a los Warriors en 1985. Lo que encontró fue un equipo de 12 jugadores y 12 taxis. Joe Barry Carroll, Sleepy Floyd, Jerome Whitehead. Habían perdido 60 partidos la temporada anterior y podías elegir cualquier asiento que quisieras en el Coliseum. "Teníamos muchos jugadores que simplemente cumplían con su horario", dice Mullin.

Eso no era a lo que Mullin estaba acostumbrado. Él conocía un mundo donde el cariño, la familia, el basquetbol y las victorias estaban unidos en uno solo. Creció a dos cuadras de la escuela primaria St. Thomas Aquinas, en Brooklyn, y tenía una llave del gimnasio. Cuando la señora Mullin llamaba a sus cuatro hijos para cenar, gritaba hacia St. Tom's y a ningún otro lugar. En St. John's, la novia de Chris, Liz Connolly, trabajaba en el equipo encargado de las estadísticas. La familia de Chris era más unida que los fósforos dentro de una caja. Por eso el Draft de la NFL fue como un baño de agua helada.

"¿Dónde queda Golden State?", preguntó Liz en nombre de todos los que estaban en la habitación.

"Oakland", respondió Mullin con tristeza.

"¿Y dónde queda Oakland?", preguntó Liz.

No solo estaba a 3,000 millas de Flatbush, sino también a un millón de millas del tío Loooooie Carnesecca, de los suéteres feos y de la felicidad. Mullin intentaba quedarse a tirar después de los entrenamientos de los Warriors, y los veteranos lo miraban como si acabara de vomitar en sus bolsas de gimnasio. "Oye, amigo, ¿estás loco?", le dijo uno. "Nos estás haciendo quedar mal".

Se sentía solo. Llamaba a Liz por teléfono desde larga distancia y podían pasar horas hablando y viendo ESPN, tratando de fabricar un poco de esa sensación de estar juntos. Todo lo que quedaba de aquella buena sensación de hogar llegaba en latas de 12 onzas. ¿Y qué? Beber era divertido en casa de los Mullin. El alcohol era el acompañamiento de todo. ¿Una familia católica irlandesa en Brooklyn? ¡Ni hablar! Mullin y sus hermanos bebían cerveza mientras jugaban sóftbol los domingos hasta las cinco de la tarde y después se iban directamente a la iglesia. La vida de Mullin consistía en levantar unas cuantas cervezas, después levantar unas cuantas más. Pero en Oakland ya no estaban la familia, la alegría ni Liz.

"Ibas a su casa", dice un amigo, "y podías ver cómo se acumulaban las latas de cerveza". Mullin todavía intentaba entrenar intensamente, pero su cuerpo ya no respondía. Durante una sesión de trabajo con Grabow, vomitó. Mullin les decía a las personas que llegaría a las siete y aparecía a las nueve. Dejaba plantada a la gente más veces de las que cumplía sus compromisos. "No creo que fuera una persona muy feliz en aquella época", dice su amigo Brad Gilbert, profesional del tenis.

Para su segundo verano de regreso a casa desde la Costa Oeste, Mullin había dejado de beber para escapar de sus problemas. Bebía por necesidad. "Recuerdo que me emocionaba muchísimo cuando él regresaba a casa durante el verano", dice Liz. "Pero después las cosas no salían como yo quería". Ella se quedaba despierta toda la noche preocupada porque él no había llamado. Al día siguiente iba a trabajar sin haber dormido. Cuando lo veía esa noche, terminaban peleando. "Perdí esa confianza", dice.

Para su tercera temporada como profesional, nunca se había sentido tan solo. "Llegó un momento en que regresaba a casa por la noche y ya no me preocupaba lo que tenía que hacer al día siguiente", dice Mullin. "No tenía ningún plan para el día siguiente y tampoco me importaba". Se despertaba muchas mañanas con dolor de cabeza y con un desastre que limpiar en el baño. "Para decirte la verdad", admite, "hubo días en los que no me importaba si volvía a jugar".

2:30 P.M.

Chris Mullin es un alcohólico con rostro de guardia de seguridad. Sus ojos son de un hermoso color azul grisáceo, pero están tan dominados por sus grandes y pobladas cejas que parecen apenas unas rendijas, como ranuras para monedas. De hecho, Mullin tiene más pelo en las cejas que en la parte superior de la cabeza, donde los folículos oprimidos quedan reducidos al corte de cabello más corto del mundo. Si lo pusieras de cabeza, te recordaría a un enorme cepillo para limpiar parrillas.

Aun así, cada vez que Mullin entra a Razor's Edge, una barbería de dos sillones en Alameda, quiere que le corten el cabello todavía más corto. También quiere un afeitado con espuma caliente y una auténtica navaja de barbero, además de un masaje en el cuello. Por todo eso, Mullin le deja 20 dólares al barbero, mucho más que el precio real del servicio. "Oye, ¿estás bromeando?", dice Mullin. "Aquí estamos hablando de navajas. Quiero asegurarme de que reciba lo que merece".

Mullin luce el estilo del sargento Carter desde que salió de un programa de rehabilitación por alcoholismo de 30 días en el Centinela Hospital de Los Ángeles, a principios de 1988. Primero, porque cree que ese corte le queda bien. Segundo, porque es un símbolo de la nueva sencillez de su vida: directo y sin adornos, sin nada que ocultar. Tercero, porque su cabello se seca con una toalla en unos 11 segundos, nunca le cae sobre los ojos y a las chicas del ROTC les encanta.

Probablemente a Rod Mullin también le habría gustado Razor's Edge. Es un lugar para pasar el rato y reírse. Durante las fiestas, Dick Kellogg, el propietario, instala una barra de bebidas, y ya saben lo que eso significa. "Los tipos se quedan todo el día", dice Kellogg entre risas.

Rod Mullin era un borracho, igual que su hijo, pero no era una persona desagradable por ello. "Cuando bebía, podía ser un poco impredecible, tanto en su temperamento como en su estado de ánimo", dice Chris. Sí, Chris le tenía miedo. Pero tampoco era que le tuviera verdadero miedo. Rod era un hombre cálido, incluso cuando había pasado buena parte de su turno de 16 horas como inspector de aduanas en el aeropuerto JFK bebiendo y esperando la llegada de los vuelos. Entrabas a casa de Rod y escuchabas: "Pasa, quítate los zapatos". Y antes de que te dieras cuenta, Rod ya te habría puesto un tazón de helado en las manos. Después quizá te mediría. Rod tenía una pared donde registraba la estatura de sus hijos, en ocasiones hasta una vez al mes. Incluso llevaba el control del perro. Los hombres de la familia Mullin son muy buenos con sus perros. Rod le transmitió todo ese paquete a Chris: familia, amigos, calidez, abrazos de oso, perros y alcohol.

Pero Rod logró salir de aquello. Por la fuerza de su propia voluntad y sin demasiada ayuda, dejó de beber en 1980. Incluso creó su propio grupo de recuperación en el aeropuerto. Su carácter dejó de ser impredecible. Su enorme paciencia comenzó a brillar. Y sabía demasiado sobre el alcohol como para intentar decirle a su propio hijo que dejara de beber. Rod alguna vez dijo: "¿Cómo le dices al ganador del Wooden Award, al Jugador del Año, a un All-American, que no puede beber?". Chris tendría que aprenderlo por sí mismo.

4:15 P.M.

Chris Mullin es un millonario alcohólico de Brooklyn que juega basquetbol callejero y que puede convivir igual de bien con corredores de bolsa y estafadores, personas negras y blancas, niños y hombres de traje. Así que cuando la limusina de los Warriors sale del centro de San Francisco después de una aparición para United Way junto a algunos importantes corredores de bolsa de Salomon Brothers, y una peligrosa camioneta blanca sin distintivos se acerca y comienza a tocar el claxon, Mullin mantiene la calma.

"Reduce la velocidad", le dice Mullin al conductor. Baja la ventanilla. El hombre que está en el asiento del copiloto de la camioneta parece Mickey Rourke en un mal día: barbudo, con los ojos inyectados en sangre y gritando algo.

"¡Oye, tengo unos altavoces absolutamente increíbles aquí dentro!", grita. "¡Trescientos dólares! ¿Quieres... ¡Oye! Tú eres Chris Mullin, ¿verdad?".

Mullin responde afirmativamente con un gesto de hombros.

"¡Aquí!". El hombre saca por la ventanilla una hoja de papel y una pluma. Quiere un autógrafo a 35 millas por hora. Más extraño todavía, Mullin está dispuesto a dárselo.

"¡Acércate un poco más a este tipo, quieres!", le grita Mullin al conductor, quien, ignorando cada instinto de sentido común que tiene en el cuerpo, acerca un poco más la limusina. Mullin estira el brazo, toma la pluma y el papel, firma y se los devuelve.

Pero eso no es suficiente.

"¡Vamos, hombre!", grita Mickey. "¿No quieres estos altavoces?".

Mullin niega con la cabeza.

"¡Vamos, hombre! ¡Tienes muchísimo dinero! ¡Son una maravilla!".

Mullin vuelve a negar con la cabeza.

"¡Vamos, usa el teléfono del auto! ¡Doscientos dólares! ¡Llama al 555-3781 y hablamos!".

Una vez más, la respuesta es no.

"¡Oríllate! ¡Los meto en tu cajuela! ¡El mes pasado le vendí tres pares de estos a Hakeem Olajuwon!".

"No, gracias", dice Mullin con una sonrisa mientras la ventanilla sube. Lo último que necesita Mullin es hacer negocios con un Crazy Eddie en movimiento. Conoce todas las mentiras, los engaños callejeros y las artimañas del manual. Aprendió la mayoría de ellos de borrachos como él y los conoció gracias a Don Nelson, quien finalmente se acercó a Mullin a principios de diciembre de 1987 y le dijo: "Tienes un problema con la bebida".

"No lo tengo", respondió Mullin.

"¿No lo tienes?", dijo Nelson. "Demuéstramelo. Prométeme que no beberás durante dos meses. Dame tu palabra".

Se dieron la mano. "Ni siquiera estaba considerando hacerlo", admite Mullin. Dos noches después, Nelson recibió una llamada de un aficionado. Deberías haber visto a ese payaso que es Mullin anoche, lanzando las cosas en el bar.

El 10 de diciembre de 1987, Nelson suspendió a Mullin por faltar a dos entrenamientos. Dos días después lo colocó en la lista de lesionados. Más tarde ese mismo día, Nelson puso a Mullin cara a cara.

"Quiero que resuelvas este problema ahora mismo", le dijo. "Quiero que llames a tus padres y a tu representante". Mullin era el quinto jugador al que Nellie suspendía por infracciones relacionadas con drogas o alcohol. Ninguno de los anteriores había conseguido regresar a la liga. Nelson no iba a dejar ninguna luz encendida para Mullin.

Mullin ingresó a la clínica, pero no estaba dispuesto a aceptar el tratamiento. Lo negaba absolutamente todo. La noche anterior había llamado a Liz llorando. "Quizá después de esto ya no quieras salir conmigo", le dijo, "pero mañana ingresaré a una clínica de rehabilitación por alcoholismo".

"¿Estás bromeando?", respondió ella, también entre lágrimas. "¡Este es el mejor regalo de Navidad que podrías habernos dado!".

Pero no se sentía así. Mullin llegó a Centinela con un reproductor de casetes, discos compactos y fotografías, y se lo quitaron todo. Su habitación parecía sacada de una prisión de máxima seguridad: una cama plegable, un escritorio y un armario. Allí estaba un jugador millonario de la NBA, internado junto a adictos a la heroína, alcohólicos callejeros, borrachos de toda la vida y consumidores de crack. Aun así, la puerta de salida no estaba cerrada con llave y Mullin estuvo a punto de utilizarla. Muchos hombres se marchaban y nunca regresaban. Estar allí en Navidad y llegar a la víspera de Año Nuevo hacía que la tentación fuera bastante intensa. En casa, el New York Post publicó una fotografía del rostro de Mullin sobre una botella de Heineken. Felices fiestas.

Alcohólicos Anónimos (A.A.) es un programa de 12 pasos, y el primero de ellos es contundente: Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Qué? ¿Yo, como estos vagabundos? ¿He perdido mi trabajo? ¿He perdido a mi familia? "Era fácil decir: 'Oye, tú estás mal, yo no'", dice Mullin. Aun así, algo lo mantuvo allí. "Recordé que mi papá siempre decía: 'Siempre puedes tomar el camino fácil. Pero el camino fácil generalmente es el equivocado'. Supongo que simplemente sentía que, si hacía lo correcto, al final recibiría una recompensa".

Lo que casi consiguió fue morir. Parte de su programa en Centinela consistía en asistir a un grupo de A.A. que se reunía por las noches en una zona peligrosa de Inglewood. En una ocasión, los integrantes estaban reunidos frente a una iglesia durante un descanso. Unos muchachos peleaban a puñetazos en el edificio de al lado. Después de un rato, desaparecieron. Todo quedó en calma. Entonces, de repente, se acercó una camioneta y alguien desde su interior comenzó a disparar ráfagas con un arma automática contra la iglesia. Los internos del programa de rehabilitación se lanzaron al suelo. Mientras volaban las balas, Mullin pensó: Maldición, estoy tratando de mantenerme sobrio, no de morir asesinado.

Quizá haya algo en estar a punto de morir junto a otros 10 adictos y vagabundos durante un tiroteo entre pandillas, en una zona de la ciudad donde se vende Ripple y en un lugar donde ni siquiera vives, que le da cierta urgencia a tus esfuerzos de recuperación. Mullin comenzó a comprender algo sobre los alcohólicos y los adictos a la heroína de su grupo. "Sus historias eran iguales a la mía", dice. "Simplemente todavía no había llegado al mismo grado que ellos". Dejó de culparse por su alcoholismo. Comenzó a verlo como una enfermedad: si fuera alérgico a la pizza, pensó, dejaría de comerla.

Cuando salió, le dio todo el crédito a Nelson. "Quizá me salvó la vida", dijo Mullin. Apenas llegó a casa, él y Grabow fueron a un gimnasio del campus de la Universidad de California para realizar un pequeño entrenamiento. Lanza unos cuantos tiros libres, le dijo Grabow. Mullin no había tocado un balón de basquetbol en 30 días. Anotó 91 tiros consecutivos. ¿Qué tal esas manos?

6:30 P.M.

Chris Mullin es un alcohólico adicto a las duchas. "Antes tenía un problema con el alcohol", dice Gilbert. "Ahora tiene un problema con los entrenamientos". Mullin se prepara para tomar su tercera ducha mientras pasa 45 minutos ejercitándose en una escaladora, después de una sesión de 45 minutos levantando pesas, después del entrenamiento de dos horas de ese día, después de haber jugado un partido la noche anterior y antes de disputar otro al día siguiente. Está bien, reemplazó una obsesión por otra. Al menos esta lo mantiene feliz. "No puedo decir que no me preocupe que termine agotándose", dice Nelson. "La mayoría de los atletas tienen un día duro y después uno de descanso. Chris tiene un día duro y luego uno todavía más duro. Y después otro día duro".

De las 24 escaladoras que hay aquí, en Club-sport, en Oakland, Mullin prefiere la del centro, porque desde ahí puede observar mejor el caos que se desarrolla frente a él en la cancha donde se disputan partidos informales de basquetbol.

"¡Oye!", grita con todas sus fuerzas. "¡Los cordones!".

Un hombre gordo que podría ser Ben o Jerry se da cuenta de que el cordón suelto que está causando el problema es el suyo y se agacha para atárselo, sin darse cuenta de que quien acaba de salvarle una de sus rodillas regordetas es un cuatro veces All-Star de la NBA y héroe olímpico del pasado y del futuro. Mullin obtiene una enorme sonrisa de todo esto. Estos días, Mullin se especializa en sonrisas gigantescas. La gente puede preocuparse si quiere. Él está tranquilo. "Mi mejor día de aquella época no se puede comparar con mi peor día de ahora", dice.

Liz está subiendo escaleras invisibles a su lado. "Ha madurado", dice. "Habla más. Es mucho más honesto que antes. Me gusta nuestra vida 100 veces más ahora. Es responsable. Puedo depender de él. Ahora puede compartir. No tiene nada que ocultar".

Si creen que a ellos les gusta el nuevo Mully, deberían ver a los Warriors. La temporada posterior a su rehabilitación, Mullin se reinventó. Regresó con todo. Su nuevo objetivo era conseguir que Grabow vomitara. Lanzó con más del 50% de efectividad en tiros de campo, promedió nueve puntos más por partido que en su temporada anterior a la rehabilitación y duplicó su promedio de rebotes. Y desde entonces no ha dejado de mejorar. La temporada pasada promedió 25.7 puntos por partido, con 53.6% de efectividad en tiros de campo y 88.4% en tiros libres. Ningún otro jugador en la historia de la NBA ha registrado esos porcentajes mientras promediaba 25.7 puntos o más por partido. Bird ha muerto. Larga vida al Pajarito.

Y, sin embargo, el basquetbol ya no significa tanto para él como antes. Antes, si tenía un mal partido, no podía dormir. Ahora, si tiene un mal partido, "eso es todo, un mal partido", dice. "Es curioso. El basquetbol ya no significa tanto para mí, pero estoy más comprometido con él". Traten de entenderlo.

7:45 P. M.

Chris Mullin es un alcohólico en un mundo de alcohol. Por ejemplo, observen cómo él y Liz llegan a la fiesta del fin de semana de San Valentín de Clubsport y miran el ponche. Una mujer detrás de la barra espera.

"¿De qué es este ponche?", pregunta Mullin.

"Es el típico ponche de todos los días, de esos que te hacen bailar en el piso y te dejan fuera de combate", responde ella.

"Sí, pero ¿qué tiene?"

"No sé. Lo de siempre".

"¿Como 7-Up o qué?"

"¡No sé! ¡Pruébalo!".

Él pasa de largo el ponche. A veces, no beber hoy es más difícil de lo que parece. Más tarde, él y Liz deciden pedir comida china para llevar. En el camino, Mullin toma el teléfono y marca el número de su madre. Hasta el verano pasado, habría llamado a su padre para hablar de basquetbol y de la vida, como lo hacía casi todos los días. "Siempre podía hablar con mi papá", dice. "Mi papá siempre decía: 'Este es el problema; vamos a encontrarle una solución'".

Pero todo eso terminó un día de 1990 con un video. Era una grabación de un picnic familiar. Rod estaba detrás de la cámara, pero había algo extraño. John, el hermano menor de Chris, fue el primero en notarlo. "Papá, ¿esa es tu respiración?", preguntó. Todos los Mullin escucharon la pista de audio. La respiración de Rod era ruidosa y entrecortada. Pensaron que había tenido un resfriado. Rod consultó a los médicos. Encontraron una mancha en las radiografías. Cáncer de pulmón.

Cuando era un borracho, Chris siempre esperaba morir primero, antes que cualquiera de sus familiares, porque, de lo contrario, "sabía que nunca podría soportarlo. Me habría sentido muy vacío. No tenía nada. No tenía confianza". Dejó de beber justo a tiempo. En 1989 perdió a su ángel guardián en St. John's, la directora de relaciones públicas Katha Quinn, a causa del cáncer, y después perdió por la misma enfermedad a uno de los mejores amigos de la familia, Bob Sullivan. Pero ver cómo se derrumbaba su padre, aquel hombre imponente, fue demasiado. Chris salía a su garaje a las dos de la mañana y descargaba su dolor en la bicicleta fija, tratando de poner kilómetros de distancia entre él y su rabia. Después se lanzaba a la piscina y se ponía a pensar. Los abundantes rizos blancos de Rod comenzaban a caerse. No faltaba mucho.

Chris empezó a pensar en una bendición. Él mismo. Ahora, al menos, podía ser fuerte. Podía decirle a su padre lo que siempre había querido decirle. Y lo hizo, prácticamente todos los días. Le decía a Rod: "Te quiero muchísimo, papá. Me has enseñado tanto. Has sido lo mejor que me ha pasado en la vida".

Ese julio, Mullin cruzó el país en avión para llegar a la habitación que había sido suya. Ahí era donde Rod quería estar, en la habitación de Chris en Brooklyn, porque ahí hacía más fresco. Rod estaba casi inconsciente y toda la familia estaba destrozada. Chris lloraba, sudaba, tenía el rostro enrojecido y cubierto de manchas. De pronto, su padre tuvo un momento de lucidez y miró directamente a Chris.

"¿Qué?", preguntó su padre. "¿Otra vez has estado haciendo ejercicio?".

Cinco minutos después, simplemente dejó de respirar, tranquilo y sin dificultad.

9:25 P. M.

Chris Mullin es un alcohólico con una especialidad secundaria en gastronomía canina. El banquete está listo para el perro más afortunado del mundo. El especial de esta noche: Kal Kan con caldo de pollo, zanahorias cocidas y pasas. ¿Qué? ¿Ni siquiera una orquídea en el plato?

Mullin tampoco se porta mal con los seres humanos. Invita a los choferes de las limusinas a pasar y ver televisión mientras lo esperan. Antes de que se den cuenta, ya tienen un tazón de helado en las manos. Mullin tomó a una pobre recogepelotas de los Warriors llamada Francine Williams y pagó su participación en dos campamentos de basquetbol diferentes. Su padre no estaba presente y uno de sus hermanos estaba en prisión por asesinato, pero gracias a Mullin, Francine llamó la atención y ahora tiene una beca completa en San Jose State, convirtiéndose en la primera persona de su familia en ir a la universidad. Después está Mark Popadick. Al enterarse de que Mark, un adolescente de Buffalo, era su admirador y padecía leucemia, Mullin organizó un encuentro con él en un hospital de Nueva York en 1987. Le llevó videos y vio partidos con él. Mark había recibido un trasplante de médula ósea aproximadamente un mes antes, pero no mostraba avances. Mullin comenzó a llamar a Mark cada vez que estaba en el área de Nueva York. En menos de un año, el trasplante de médula ósea había funcionado. La leucemia desapareció. Popadick y Mullin todavía se ven. Popadick estudia negocios en Fordham. Quiere representar a deportistas.

La gente lo nota ahora, nota que Chris está resultando ser muy parecido a Rod. Se casó con Liz el otoño pasado y ella espera un bebé para este verano. Si es niña, se llamará Erin Marie. Si es niño, ¿quién sabe? Con un bebé en camino y un contrato de nueve años para permanecer con un equipo que solo tiene un autobús, el futuro ni siquiera merece un buen ataque de pánico.

MEDIANOCHE

Chris Mullin es un alcohólico las 24 horas del día, pero ahora todos los días son diferentes. La niebla se ha disipado. Ya no hay manera de perderse. A veces, Mullin elige una estrella y conversa con su padre. "Puedo sentir su fuerza", dice. Hablan de basquetbol, de la vida... ¡caray!, incluso de bebés ahora. Sí, le transmitirá todo lo que aprendió de Rod, excepto una cosa.

"Lo que estoy haciendo ahora es lo que siempre imaginé", dice. "Solo me tomó un poco de tiempo llegar hasta aquí. Durante un tiempo tuve la mente un poco nublada, pero está bien. Ahora lo aprecio todavía más". No volveríamos atrás por nada del mundo.

En el pasillo hay una fotografía de Mullin con su padre y Carnesecca. Mullin descuelga la fotografía y besa a su padre. "Antes de morir, me dijo que ya no estaba preocupado por mí", cuenta. "Cuando se fue, dijo: 'Vas a estar bien. Ya aprendiste cómo funciona esto'".

Ya pasó la medianoche. Es hora de sacar la pequeña libreta negra.