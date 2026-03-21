ARCHIVO SI | Dennis Rodman: Salto de fe
Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es LEAP OF FAITH, de Phil Taylor, publicada originalmente el 23 de octubre de 1995.
Dennis Rodman ya no es impactante. No queda nada que pueda perforarse, teñirse o tatuarse que nos haga algo más que levantar una ceja, nada que pueda decir para convencernos de que es más extraño de lo que ya creemos que es. Ahora se acepta que Rodman pasa la mayor parte del tiempo en su universo privado. La única sorpresa es lo claramente que ve el mundo desde ese punto de vista.
Te puede interesar: ARCHIVO SI | Michael Jordan, al volante
Nadie, por ejemplo, ha descrito mejor la manera en que se ha integrado con sus nuevos compañeros de los Chicago Bulls que el propio Rodman. “Tenemos una buena relación”, dice. “No hablamos entre nosotros, pero tenemos una buena relación”.
Por ilógico que suene, es cierto. Aunque Rodman se ha comportado con lo que podría considerarse su mejor conducta con los Bulls —hasta el domingo, con más de una semana de training camp completada, no había perdido ni llegado tarde a ningún autobús, avión o práctica—, algo de su excentricidad aún ha sido evidente. Lo más visible fue su cabello, recién teñido de rojo Bulls con el emblema del equipo en negro. Y hasta el segundo partido de pretemporada de los Bulls, una victoria de 114–105 sobre los Indiana Pacers el sábado pasado, Rodman no había tenido una conversación fuera de la cancha con ninguno de sus compañeros, excepto con el center suplente Jack Haley, su amigo y confidente durante sus dos últimas temporadas con los San Antonio Spurs, quien está en el campamento intentando ganarse un lugar en el roster de los Bulls. Rodman, el líder reboteador de la NBA en cada una de las últimas cuatro temporadas, hace todo el diálogo necesario mientras está en la cancha. Pero una vez que termina de jugar, apenas reconoce a sus compañeros.
Por extraño que parezca —y con Rodman, ¿qué no lo es?—, quizá ese sea exactamente el camino correcto. Si Chicago hubiera podido adquirir vía intercambio los rebotes y la defensa de Rodman y dejar su personalidad en San Antonio, lo habría hecho. Las dos estrellas de los Bulls, Michael Jordan y Scottie Pippen, dejan claro que están mucho más interesados en la capacidad de Rodman para llenar un enorme vacío en la línea frontal de Chicago (y así posiblemente proporcionar la ventaja en una lucha con el Orlando Magic por la supremacía de la Eastern Conference) que en cultivar su amistad. Jordan y Pippen son los únicos jugadores de Chicago que permanecen de los años en que Rodman cometía diversos actos de caos contra los Bulls como uno de los más duros de los Bad Boys de los Detroit Pistons. Y aunque Jordan y Pippen fueron consultados y dieron su aprobación antes de que los Bulls intercambiaran al center Will Perdue a San Antonio por Rodman el 2 de octubre, puede ser más fácil para ellos perdonar que olvidar.
Eso es particularmente cierto para Pippen, quien aún lleva una cicatriz bajo la barbilla por un incidente en los playoffs de 1991 cuando Rodman lo empujó por la espalda hacia la primera fila de asientos (Rodman fue multado con 5,000 dólares por la NBA por el incidente). A veces Pippen todavía parece mirar a su nuevo compañero con cautela, como si no estuviera convencido de que Rodman ya no es un enemigo simplemente porque ahora usan un uniforme del mismo color. “No, no he tenido una conversación con Dennis”, dice. “Nunca he tenido una conversación con Dennis en mi vida, así que no creo que ahora sea algo nuevo”.
Como indicaron sus 10 rebotes en 23 minutos contra los Cleveland Cavaliers en el primer juego de exhibición de los Bulls el viernes pasado, Rodman sigue siendo un saltador rápido e implacable bajo los tableros, con una asombrosa habilidad para calcular el ángulo con el que el balón saldrá del aro. Sigue recorriendo la cancha con largas zancadas como un potro, ahora usando el extraño número 91, para el cual tuvo que obtener una exención de una política de la liga que prohíbe números de camiseta superiores al 55. Rodman eligió el 91 porque las cifras suman 10, el número que ha usado durante toda su carrera pero que fue retirado por los Bulls en honor al exastro Bob Love.
La llegada de Rodman satisface perfectamente la evidente necesidad de los Bulls de contar con un jugador duro en la posición de power forward, una posición en la que Orlando y los otros principales contendientes de la Eastern Conference —los Pacers, los Charlotte Hornets y los New York Knicks— son excepcionalmente fuertes. Hay quienes cuestionan qué tan bien encajará Rodman en la intrincada ofensiva del triángulo de los Bulls, pero al equipo ya le gusta su capacidad de pase y su sentido de la cancha. “Ha estado jugando contra esta ofensiva durante tanto tiempo que probablemente la conoce mejor que algunos de nosotros”, dice Jordan. Y Rodman debería recoger montones de rebotes ofensivos cuando los rivales lo dejen solo para hacer doble marca sobre Jordan, Pippen o el swingman Toni Kukoc.
Mientras tanto, la imagen del Rodman de 6'8" limpiando los rebotes defensivos y enviando el pase de salida a uno de esos tres en el contraataque es suficiente para hacer salivar a los aficionados de los Bulls. Los seguidores de Chicago también deberían entusiasmarse al pensar en Jordan, Pippen y Rodman, tres de los mejores defensores de la NBA, poniendo un cerrojo sobre los anotadores rivales (aunque Rodman se ha concentrado tanto en los rebotes que quizá ya no sea el defensor perimetral que alguna vez fue).
Pero Rodman tiene algo más en mente además de la ofensiva del triángulo y la defensa habilidosa. Cree que los Bulls necesitan algo de fuerza para acompañar su fineza. “Tenemos suficientes jugadores para tirar jumpers”, dice. “Necesitamos tumbar a algunos tipos, y eso es lo que Luc Longley y yo vamos a hacer. Voy a enseñarle a Longley cómo mandar a alguien a la lona”.
Los Bulls y sus aficionados conocen muy bien la historia de Rodman como chico problemático; saben lo que puede hacer por ellos, pero también son igual de conscientes de lo que puede hacerles a ellos. Aun así, Rodman cree que pronto será uno de los favoritos de la afición. “A la gente le encanta odiar a Dennis Rodman”, dice, “pero una vez que está en su equipo, aman a Dennis Rodman”.
Una de las razones por las que los Bulls asumieron el riesgo de incorporar a Rodman fue que pensaban que la influencia de Jordan podría ayudar a evitar que repitiera el comportamiento extraño que hizo que los Spurs se derrumbaran en los playoffs de las últimas dos temporadas. En la postemporada de 1994, durante la serie de San Antonio contra los Utah Jazz, la liga suspendió a Rodman por un partido y lo multó con 10,000 dólares por chocar con la cadera al guardia All-Star John Stockton, lanzar un golpe al forward All-Star Karl Malone y hablar basura. La primavera pasada, durante la serie de los Spurs contra Los Angeles Lakers, Rodman fue enviado a la banca por el coach de San Antonio Bob Hill por quitarse los tenis y negarse a unirse al huddle durante un tiempo muerto. Chicago espera que la unión de His Airness con His Weirdness ayude a mantener a Rodman en el buen camino —y con los tenis puestos—, pero Rodman ha declarado que no siente una reverencia especial por Jordan ni por ningún otro Bull, y Jordan no ha mostrado ninguna inclinación a ser la niñera o la conciencia de Rodman. “Fuera de la cancha, va a mantener su propia privacidad, y lo entendemos”, dice Jordan. “Solo le hemos pedido que esté concentrado en el baloncesto cuando pise la duela”.
El propio Jordan nunca ha estado más concentrado. Parece más divertido que molesto por las sugerencias de que su juego es un poco menos explosivo que antes, pero sí le inquietó la forma en que su regreso al final de la temporada terminó con algunos errores poco característicos en la derrota de Chicago ante Orlando en la serie semifinal de los playoffs de la conferencia. “Me cuestioné a mí mismo después de eso, lo cual es algo nuevo para mí”, dice. “Hubo una pequeña duda que se coló. Pero ahora estoy listo. Tengo mucha confianza en mis habilidades y creo que podré silenciar a cualquier crítico”.
Jordan adaptó su régimen de entrenamiento para prepararse nuevamente para el baloncesto en lugar del beisbol, trabajando en sus piernas y hombros en lugar de sus muñecas y antebrazos. Y quizá la prueba más reveladora de su compromiso fue que apenas tomó un palo de golf durante todo el verano. Jordan no ha ganado nada en lo que para él es mucho tiempo —más de dos años. Su experimento en el béisbol terminó con un suspiro en medio de la política de las relaciones laborales de ese deporte, y dos meses después perdió una serie de playoffs de la NBA por primera vez en cinco años. Tiene hambre de ganar otra vez, y su condición física refleja esa hambre. Ese puede ser un desarrollo incluso más importante para los Bulls que la llegada de Rodman.
Una de las pocas cosas que Jordan y Rodman tienen en común es que ninguno estaba con Chicago en esta misma época el año pasado. Su presencia ha vuelto a convertir a los Bulls en estrellas de rock, el tipo de equipo que atrae multitudes dondequiera que vaya. Por el momento, Rodman está atrayendo incluso más atención que Jordan. Después del partido contra los Cavs, los reporteros se amontonaron alrededor del casillero de Rodman mientras el habitualmente asediado Jordan salía discretamente. “Ya me alegra que lo tengamos”, dijo Jordan.
Adquirir a Rodman fue en contra de la filosofía de la directiva de los Bulls, que durante mucho tiempo ha evitado incorporar jugadores de carácter cuestionable. Pero el gerente general Jerry Krause, que se enorgullece de su investigación, hizo una tarea considerable sobre Rodman antes de concretar el intercambio, entrevistando a decenas de jugadores y coaches de los equipos anteriores de Rodman. Él y el scout de Chicago Jim Stack incluso hablaron con algunas de las mismas personas en distintos momentos para asegurarse de recibir la misma evaluación. Al final, Krause creyó que adquirir a Rodman era un riesgo que valía la pena correr. “Hablamos con mucha gente que pensaba muy bien de Dennis y con mucha gente que tenía muchas cosas negativas que decir, que no lo quería en absoluto”, dice Krause. “Pero llegamos a la conclusión de que los problemas que tuvo en otros lugares eran cosas que no ocurrirían con nosotros”.
Krause también cree que los problemas de Rodman en San Antonio fueron exagerados. “Todo el mundo hablaba de todas las prácticas que se perdió el año pasado”, dice Krause. “¿Sabes cuántas se perdió realmente? Una”. Es cierto que Rodman llegó tarde en varias ocasiones, a veces a propósito. Se desencantó con el gerente general de los Spurs, Gregg Popovich, quien, desde el punto de vista de Rodman, no cumplió promesas sobre discutir una extensión de contrato. Rodman dice que a menudo llegaba a tiempo a las prácticas pero se quedaba en el estacionamiento hasta después de que el entrenamiento comenzara.
Lo que importa para los Bulls, sin embargo, es que gran parte del mal comportamiento de Rodman no fue tan aleatorio como parecía, que fue una respuesta a una injusticia, real o imaginaria. El último elemento de persuasión que Chicago necesitaba llegó cuando Rodman se quedó en la casa de Krause durante dos días a principios de octubre. Krause y el coach Phil Jackson le hablaron a Rodman sobre sus reglas y su sistema de multas, y lo alentaron a ser honesto si pensaba que había alguna restricción que no creía poder cumplir. Pero para Rodman, un entusiasta de las motocicletas, el acuerdo quizá se selló cuando Jackson llegó a la casa de Krause en su motocicleta BMW.
Si una patada de Jordan no mantiene a Rodman en línea, quizá lo haga la influencia de Jackson, el coach filósofo que describe la ofensiva del triángulo de Chicago como un tai chi de cinco hombres. En su nuevo libro, Sacred Hoops: Spiritual Lessons of a Hardwood Warrior, Jackson expone cómo su enfoque del coaching ha sido moldeado por la filosofía zen y por la religión de los nativos americanos y del Oriente. “Se trata de lograr un esfuerzo unificado de un grupo de personas con orígenes y creencias diferentes”, dice. Una temporada con Rodman sin duda le dará suficiente material para una secuela.
Y si las influencias espirituales no llegan a Rodman, quizá lo hagan las materiales. Puede que no se vea ni actúe como ningún otro atleta, pero Rodman a veces suena como uno, especialmente cuando habla de su salario. Está en el último año de un contrato que le pagará 2.5 millones de dólares esta temporada, y antes del intercambio a los Bulls amenazó con no jugar la temporada si no obtenía un nuevo acuerdo a largo plazo. Desde entonces ha abandonado esa exigencia, y Chicago no le ha prometido nada más allá de esta temporada. Rodman, de 34 años, es lo suficientemente astuto para darse cuenta de que lo que haga este año determinará qué ofertas, si es que hay alguna, tendrá como agente libre. Está jugando por su futuro. “Si nada sale bien para mí en Chicago, simplemente pastaré en el césped como todos los demás”, dice. “Podría vivir con 10 dólares al día. No me importa”. Pero no se engañen. Sí le importa.
De hecho, Rodman es muy consciente de sí mismo y de su situación, y al final quizá no sea Jordan ni Jackson ni el dinero ni siquiera la posibilidad de otro campeonato lo que lo mantenga bajo control durante toda esta temporada. Puede ser el conocimiento de que comportarse durante todo un año es la única manera que le queda de sorprender a alguien.