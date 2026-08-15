ARCHIVO SI | El mal sueño del Dream Team
Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es BAD DREAM, de Jack McCallum, publicada originalmente el 23 de agosto de 2004.
Mientras Puerto Rico vapuleaba a Estados Unidos en su primer partido, el US Team jugó como un equipo de la NBA —los Clippers— y la pesadilla de los estadounidenses en Atenas apenas podría haber comenzado.
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Resulta que teníamos una percepción equivocada sobre este equipo masculino de basquetbol de Estados Unidos. No es que el equipo no sea grandioso; es que ni siquiera es muy bueno. Esa es la única conclusión lógica después de la derrota del domingo por 92-73 ante Puerto Rico en el partido inaugural de ambos equipos. Fue la primera derrota olímpica de Estados Unidos en básquetbol desde que los jugadores de la NBA comenzaron a participar en 1992, y el peor momento estadounidense en el básquetbol internacional desde el altercado de Bob Knight con un policía puertorriqueño en los Juegos Panamericanos de 1979.
Estados Unidos defendió como un equipo de preparatoria, permitiendo que Puerto Rico dominara en transición y con su dinámico juego de movimiento ofensivo, y lanzó como un equipo de secundaria, al encestar tres de 24 triples desde una línea que está más de un metro más cerca del aro que la de la NBA. Sin embargo, los estadounidenses generalmente se comportaron como un equipo de la NBA —uno malo—, lo que significa que salieron desconectados, no respondieron rápidamente al desafío y después entraron en pánico con una selección de tiros desastrosa y un manejo descuidado del balón (22 pérdidas de balón contra apenas 26 tiros de campo anotados). El único punto positivo fue la lucidez escolar de LeBron James. “Algunos estadounidenses podrían decir que es vergonzoso perder contra Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos”, dijo. En realidad, LeBron, todos nuestros ciudadanos dirían que lo es.
Olvídense de todo ese discurso sobre que este equipo se llevaría la medalla de oro; ahora se trata de sobrevivir. Para llegar a la ronda de medallas después de otros cuatro partidos de todos contra todos, que terminan el 23 de agosto, Estados Unidos debe terminar entre los cuatro primeros de su Grupo B, de seis equipos, el más débil de los dos grupos, en el que no están Argentina, Serbia y Montenegro ni España.
¿Pueden estos jugadores estadounidenses (cuyo segundo partido era contra Grecia el martes por la noche) reaccionar? Es posible. A menos que estén completamente desconectados, el equipo debería ser capaz de ajustar su actitud y comenzar a tomarse en serio a sus rivales en Atenas. Tim Duncan, abnegado hasta el extremo, debería darse cuenta de que tiene que abrirse paso hacia el aro incluso cuando lo marquen cuatro jugadores. (Por supuesto, alguien necesita pasarle el balón para que pueda hacerlo). El coach Larry Brown debería entender que tiene que utilizar más a Dwyane Wade, un defensor aguerrido, y menos a Shawn Marion, completamente perdido en el formato internacional. Pero el mayor problema técnico del equipo sigue siendo cómo controlar un partido defensivamente cuando lanza tan mal. Un equipo no puede establecer una defensa de presión si constantemente tiene que correr para regresar en transición después de fallar tiros. El domingo, Marion y Wade lanzaron air balls, Richard Jefferson estrelló uno contra el costado del tablero y uno de los tiros de línea de Carmelo Anthony quedó atorado entre el aro y el tablero. (Por suerte, estos jugadores no representan a Estados Unidos en tiro con arco).
Incluso si Estados Unidos logra salir de esta caída en picada, la gran pregunta será: ¿Qué sabía el coach Larry Brown y cuándo lo supo? Brown dice que se mantuvo al margen de las decisiones de personal tomadas por el comité de selección de USA Basketball; un miembro del comité asegura que, aunque Brown no tiene derecho a voto, “la idea de que no tuviera influencia es ridícula”.
En cualquier caso, después de que comenzaron a llegar los rechazos —entre ellos los de Ray Allen, Kobe Bryant, Kevin Garnett, Jason Kidd, Tracy McGrady y Shaquille O'Neal—, Brown terminó con un equipo sin tiradores exteriores y saturado de aleros que no dejaban de fallar tiros. Los conspiracionistas sugerirían que James, Anthony y el futuro novato Emeka Okafor fueron elegidos por su atractivo comercial, y ahora mismo no habría nadie relacionado con el equipo estadounidense que no reemplazara a Marion, Okafor y Amar'e Stoudemire por, digamos, Chauncey Billups, Fred Hoiberg y James Posey.
Además, aunque Brown ha dicho que es bueno que algunos de los jugadores jóvenes de la NBA tengan la oportunidad de representar a su país en estos Juegos Olímpicos, está claramente molesto porque algunos de sus integrantes más inexpertos (Anthony y Stoudemire, en particular) no han seguido el plan de juego. “Muchos de estos chicos jóvenes no se dieron cuenta de que, para formar parte del equipo, van a tener que sacrificar muchas de sus cosas individuales”, dijo Brown después de la derrota ante Puerto Rico.
Que Estados Unidos perdiera en estos Juegos no es sorprendente, pero no se suponía que ocurriera tan pronto ni por un margen tan amplio. “Podría tener un final feliz si seguimos luchando y utilizamos esto como una experiencia de aprendizaje”, dijo Allen Iverson. Será algo completamente distinto si no lo hacen.