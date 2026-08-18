Arenas de 2,000 millones y boletos de 22 dólares: el negocio desigual de la NBA
Asistir a un partido de la NBA puede costar poco más de 20 dólares o exigir una inversión anual de millones. Durante la temporada 2025-26, el precio promedio de un boleto, al considerar todas las zonas de las 30 franquicias, fue de 148.42 dólares. Entre esos extremos existe un negocio que ya no depende únicamente del asiento desde el que se observa la cancha. Las franquicias venden acceso, ubicación, alimentos, estacionamiento, privacidad, tecnología y cercanía con los jugadores. Cada arena divide al público en distintos niveles de consumo y convierte una misma noche de baloncesto en experiencias con precios completamente diferentes.
El precio promedio de acceso en el mercado secundario durante la temporada 2025-26 fue de 52.86 dólares. Esta cifra corresponde al boleto más barato disponible para entrar a cada partido, no al promedio de todos los asientos ni al precio original fijado por el equipo. Los Knicks encabezaron la NBA con 213.43 dólares, seguidos por los Lakers con 146.20, los Warriors con 127.73 y los Celtics con 114.18. En el extremo contrario aparecieron Memphis con 22 dólares, Utah con 22.28, Nueva Orleans con 22.58 y Charlotte con 25.33.
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La valuación promedio de las 30 franquicias de la NBA alcanzó 5,510 millones de dólares en 2025. Esta cantidad no representa el costo contractual de cada plantilla. La estimación considera la marca, el mercado, los ingresos, los derechos audiovisuales, los patrocinios, la arena y los negocios relacionados con el equipo. Los jugadores y los resultados deportivos influyen en el precio, pero no lo determinan por sí solos.
La diferencia entre Knicks y Grizzlies fue cercana a diez veces, aunque ambos participaron en la misma liga. El contraste demuestra que el costo de una arena influye, pero no determina por sí solo lo que paga el aficionado. La popularidad de la franquicia, la ciudad, el rendimiento deportivo, el rival y la demanda tienen tanta importancia como la edad o la tecnología del inmueble. Las cifras de construcción pertenecen al momento de cada obra y no están ajustadas por inflación, pero permiten observar la escala de los proyectos.
El Intuit Dome representa el punto más avanzado de esta transformación. Steve Ballmer financió de forma privada la nueva casa de los Clippers, inaugurada en 2024 después de una inversión superior a los 2,000 millones de dólares. El recinto cuenta con el Halo Board, una pantalla de aproximadamente 40,000 pies cuadrados y más de 233 millones de luces LED; cerca de 1,200 sanitarios; cargadores en los asientos y puntos de venta automáticos. Su sistema GameFace ID utiliza reconocimiento facial para facilitar el acceso y las compras. No se trata de un escáner de retina y el aficionado puede elegir un pase digital como alternativa.
Los Clippers alcanzaron una valuación estimada de 6,720 millones de dólares.
A pesar de esa inversión, el boleto promedio de acceso para los Clippers fue de 49.58 dólares, por debajo de la media de la liga. El club necesita llenar su nueva arena y fortalecer una afición que durante décadas compartió casa con los Lakers. Por eso creó el Ultimate Wall Pass, un abono exclusivo de los Clippers que cuesta 495 dólares y permite asistir a los más de 40 partidos de temporada regular como local. Si su propietario acude a los 41 encuentros, el costo equivale a 12.07 dólares por juego.
El pase es personal, no se puede transferir ni revender y el asiento cambia según la hora de llegada. También incluye hasta dos accesos gratuitos para menores de 13 años, sujetos a disponibilidad. Ninguna otra franquicia ofrece exactamente el mismo producto, por lo que los 495 dólares no representan un precio general de la NBA.
En el mismo Intuit Dome, una suite para un partido parte de aproximadamente 2,000 dólares. En lo más alto aparecen las cuatro Courtside Cabanas, cuyo precio reportado alcanza 2 millones al año. Cada una ofrece 11 lugares a pocos metros de la cancha, alimentos, bebidas, estacionamiento en la zona de los jugadores y atención personalizada. Una cabana cuesta más de 4,000 veces el Ultimate Wall Pass, aunque los dos productos permiten observar al mismo equipo dentro del mismo edificio.
Esa segmentación explica cómo los Clippers pretenden recuperar la inversión. El acuerdo por el nombre Intuit Dome alcanzó al menos 500 millones de dólares por 23 años. El primer balance comercial del recinto registró un incremento de 60 por ciento en los ingresos brutos por boletaje, 45 millones adicionales en espacios premium y un aumento de 300 por ciento en patrocinios. La arena también puede superar los 125 eventos anuales entre partidos, conciertos y espectáculos. Ballmer no depende solamente de las 41 fechas de temporada regular.
Madison Square Garden demuestra que la arena más nueva no siempre tiene los boletos más caros. El recinto abrió en 1968, pero recibió una transformación autofinanciada de 1,000 millones de dólares entre 2011 y 2013. La obra añadió 58 Madison Suites y modernizó gradas, accesos y espacios comerciales. Los Knicks tuvieron el ingreso promedio más alto de la liga, con 213.43 dólares, más de cuatro veces la cifra de los Clippers. Las suites para un partido pueden costar entre 8,000 y 30,000 dólares, según el nivel y el rival.
La valuación de los Knicks alcanzó 9,850 millones de dólares, la tercera más alta de la NBA.
Nueva York, el turismo, la ubicación de Manhattan y la historia de los Knicks sostienen precios que el Intuit Dome todavía no puede alcanzar. El Madison Square Garden confirma que una marca poderosa puede superar el valor comercial de una arena mucho más moderna. La tecnología mejora la experiencia, pero no sustituye décadas de identidad.
Los Ángeles ofrece una comparación similar. Crypto.com Arena abrió en 1999 con una inversión privada cercana a 375 millones de dólares y después recibió una remodelación de tres etapas. Aunque posee menos tecnología que el Intuit Dome, el boleto promedio de los Lakers alcanzó 146.20 dólares, casi tres veces el de los Clippers. Las suites oficiales suelen partir de 3,000 dólares y pueden alcanzar 12,000, según la fecha y el rival. El peso histórico de la franquicia, sus campeonatos y su demanda internacional mantienen la diferencia.
La estimación uniforme de 2025 colocó el valor de los Lakers en 10,000 millones de dólares. El acuerdo de venta anunciado en 2026 estableció una cifra de 12,500 millones, pero ese monto corresponde a una operación posterior y no a la misma metodología utilizada para comparar las 30 franquicias.
El Chase Center de San Francisco combina una arena reciente con una franquicia de enorme popularidad. El complejo de los Warriors costó 1,400 millones de dólares, abrió en 2019 y se financió con recursos privados. Posee 18,064 asientos, 136 suites y seis clubes. También forma parte de Thrive City, un desarrollo de 11 acres con restaurantes, oficinas y comercios que producen actividad durante todo el año. El boleto promedio de acceso fue de 127.73 dólares y sus suites suelen ubicarse entre 8,000 y 30,000 por partido.
Los Warriors encabezan la NBA con una valuación de 11,330 millones de dólares.
TD Garden representa otra mezcla entre historia y modernización. La casa de los Celtics abrió en 1995 y recibió una transformación privada de 100 millones de dólares. El boleto promedio de ingreso llegó a 114.18, el cuarto más alto de la NBA. Una suite parte oficialmente de 9,625 dólares y puede incluir entre 18 y 24 accesos; el paquete con alimentos, bebidas y estacionamiento comienza en 12,625. Boston vende la historia de la franquicia, su ambiente y una experiencia premium renovada.
Los Celtics alcanzaron una valuación estimada de 6,350 millones de dólares.
La diferencia entre Madison Square Garden y Barclays Center resulta todavía más clara. Barclays abrió en 2012 con un costo de 1,030 millones de dólares: 564 millones provinieron de bonos municipales y 466 millones de inversión privada. El ingreso promedio para un juego de los Nets fue de 56.08 dólares y sus suites parten de aproximadamente 4,000. En el mismo mercado, asistir a un partido de los Knicks costó casi cuatro veces más. La ciudad es la misma, pero el valor de las dos marcas no lo es.
Los Nets ocupan el sexto lugar de la NBA con una valuación de 6,220 millones de dólares.
Golden 1 Center, casa de Sacramento, terminó con un costo cercano a 558 millones de dólares y contó con una participación pública inicial de 233 millones. El boleto promedio de los Kings fue de 48.83 dólares. Sus espacios premium van desde 1,000 hasta 22,000 por partido, según el tamaño, el número de accesos y el rival.
La valuación de los Kings alcanzó 5,000 millones de dólares.
Fiserv Forum costó 524 millones y abrió en 2018. El sector público aportó 250 millones y los Bucks y sus propietarios cubrieron alrededor de 274 millones. La arena posee 34 suites, tres clubes y capacidad para 17,341 aficionados, pero el boleto promedio fue de 37.95 dólares. Las suites suelen costar entre 3,000 y 7,000 por juego. Milwaukee ofrece un recinto moderno, aunque debe ajustar sus precios a un mercado menor que Nueva York, Los Ángeles o San Francisco.
Los Bucks registraron una valuación estimada de 4,540 millones de dólares.
State Farm Arena muestra cuánto puede cambiar un edificio mediante una remodelación. Su construcción original costó cerca de 213.5 millones de dólares y la transformación concluida en 2018 añadió otros 192.5 millones. La obra incorporó nuevos clubes, restaurantes, pantallas y espacios comerciales, pero el boleto promedio de los Hawks quedó en 39.25. La inversión elevó el consumo dentro del inmueble, aunque no convirtió automáticamente a Atlanta en uno de los mercados más caros.
Los Hawks alcanzaron una valuación de 5,020 millones de dólares.
Spectrum Center llevó esa estrategia todavía más lejos. La arena de Charlotte abrió en 2005 con un costo aproximado de 265 millones y recibió una remodelación cercana a 245 millones. El proyecto reemplazó los asientos, renovó suites y vestíbulos, y añadió pantallas LED, bares y puntos de venta sin caja. Pese a esa inversión acumulada, los Hornets registraron un ingreso promedio de 25.33 dólares, el cuarto más bajo de la NBA. Una arena renovada puede mejorar la experiencia, pero no puede ocultar la falta de éxitos deportivos.
Los Hornets poseen una valuación estimada de 4,130 millones de dólares.
En la parte baja aparecen recintos con inversiones históricas mucho menores. Smoothie King Center costó 114 millones en 1999 y recibió una remodelación de 54 millones. Los Pelicans tuvieron un boleto promedio de 22.58 dólares. FedExForum, construido con 250 millones mediante financiamiento público, fue la casa de los Grizzlies, el equipo con el precio más bajo de toda la liga: 22 dólares.
Los Pelicans alcanzaron una valuación de 4,020 millones de dólares y los Grizzlies ocuparon el último lugar de la NBA con un valor estimado de 4,000 millones. El Jazz, mencionado entre los equipos con boletos más económicos, registró una valuación de 4,270 millones.
La NBA no publica una clasificación oficial que determine cuál arena tiene menos tecnología. El contraste comprobable más fuerte se encuentra en Oklahoma City. Paycom Center abrió en 2002 con un costo original de 89 millones de dólares y alcanzó una inversión acumulada cercana a 200 millones después de distintas mejoras. La propia ciudad lo identificó como el recinto más pequeño de la liga por superficie y el segundo con menor inversión de capital.
Sin embargo, el éxito del Thunder elevó su boleto promedio de 27.03 a 52.08 dólares, un aumento de 92.67 por ciento. La arena prácticamente no cambió, pero el valor deportivo del equipo sí. Oklahoma City ya prepara el Continental Coliseum, un nuevo recinto con una inversión mínima de 900 millones de dólares. La mayor parte del proyecto procederá de recursos públicos, mientras que el grupo propietario del Thunder aportará 50 millones.
El Thunder alcanzó una valuación estimada de 4,340 millones de dólares.
Los modelos de recuperación cambian según el propietario. En proyectos privados como Intuit Dome o Chase Center, la franquicia asume el costo y el riesgo, pero conserva una proporción mayor del dinero generado por suites, patrocinios, alimentos, estacionamiento, mercancía, conciertos y derechos de nombre. En recintos públicos como Paycom Center, Spectrum Center o Fiserv Forum, la ciudad utiliza impuestos, bonos o fondos turísticos y busca recibir beneficios mediante rentas, actividad económica y recaudación.
Las zonas VIP tienen un papel central porque producen mucho más dinero con menos aficionados. Una suite de 10,000 dólares puede generar el equivalente a cientos de boletos económicos en una sola noche. Los asientos baratos cumplen otra función: un lugar ocupado también representa consumo de alimentos, mercancía o estacionamiento y aporta ambiente a la arena.
La comparación deja una conclusión clara. Intuit Dome es el recinto más costoso y tecnológico, pero los Clippers no tienen los boletos más caros. Madison Square Garden abrió hace más de medio siglo, pero los Knicks dominan el mercado gracias a su marca y a la demanda de Nueva York. Paycom Center posee una de las inversiones más bajas, pero el éxito del Thunder casi duplicó el precio de acceso.
La arena multiplica las posibilidades de ingreso, pero no determina por sí sola el valor del espectáculo. La tecnología vende comodidad; las suites venden exclusividad; los conciertos mantienen activo el edificio y los patrocinios ayudan a pagar la obra. Al final, la historia de la franquicia, sus estrellas y su capacidad para ganar todavía deciden cuánto está dispuesto a gastar el aficionado.
La NBA cuenta actualmente con 30 franquicias activas. La tabla utiliza una misma estimación financiera para todos los equipos y el precio promedio del boleto más barato disponible para entrar a sus partidos como local durante la temporada 2025-26.