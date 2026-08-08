NBA Power Rankings: ¿Cómo se comparan Lakers y 76ers tras la decisión de LeBron James?
Con el calendario entrando en agosto, el panorama de contendientes para la temporada 2026-27 está prácticamente definido. De vez en cuando habrá algún traspaso de última hora en la temporada baja que altere las probabilidades de campeonato; la adquisición de Karl-Anthony Towns por parte de los Knicks en octubre de 2024 es un buen ejemplo reciente. Pero, en su mayor parte, el periodo entre ahora y el inicio de la temporada transcurre con tranquilidad, con únicamente movimientos generales para terminar de ajustar las plantillas.
Lo cual podría ser un alivio para algunos dentro del mundo de la NBA. Ha sido un verano absolutamente caótico hasta este momento, con grandes nombres cambiando de equipo por todos lados. Además, prácticamente todos los equipos hicieron movimientos para mejorar de cara a las nuevas reglas de la lotería de la próxima temporada, que castigarán a los tres peores equipos de la liga. Se puede argumentar de manera creíble que el 80% de la NBA intentó mejorar esta temporada baja, una proporción mucho mayor que en años anteriores.
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Todo esto genera un panorama por el campeonato mucho más interesante a estas alturas de la temporada baja. Para ayudar a definir cómo luce ese panorama, recuperemos nuestros Power Rankings al campeonato de la temporada regular pasada para analizar a los 10 equipos con posibilidades legítimas de levantar el trofeo Larry O’Brien después de toda la locura de los últimos dos meses.
NBA Power Rankings al campeonato, edición de temporada baja
10. Detroit Pistons
Movimientos destacados de la offseason: Firmó a John Collins, adquirió a Isaiah Joe, traspasó a Isaiah Stewart, perdió a Tobias Harris
Los Pistons ganaron 60 partidos la temporada pasada gracias a una defensa asfixiante que contó con el suficiente poder ofensivo de Cade Cunningham para sacar adelante los partidos. Luego llegaron los playoffs y le enseñaron a Detroit por las malas que tener una sola fuente de ofensiva no será suficiente. El equipo estuvo cerca de ser sorprendido por el Magic, octavo sembrado, en la primera ronda antes de perder contra los Cavaliers en la segunda.
Para solucionar este problema, la directiva reequilibró el roster al agregar dos talentos ofensivos establecidos en Collins y Joe, además de apostar por el explosivo anotador de Stanford Ebuka Okorie. El espacio debería estar mucho más abierto en cada posesión gracias a sus cualidades; si a eso se suma otro posible salto de Cunningham como anotador, los Pistons podrían tener una mejor oportunidad de competir con los pesos pesados que la temporada pasada. Aun así, no está claro si realmente mejoraron esta temporada baja, mientras que gran parte del Este indudablemente lo hizo. Es una conferencia completamente diferente esta temporada y Detroit todavía tiene las mismas debilidades que acabaron con sus aspiraciones al título el año pasado, aunque menos pronunciadas.
9. Boston Celtics
Movimientos destacados de la offseason: Traspasó a Jaylen Brown por Paul George, firmó a Mitchell Robinson
Se podría decir que los Celtics tuvieron una temporada baja bastante movida. Brad Stevens hizo una apuesta absolutamente enorme por Joe Mazzulla y Jayson Tatum al traspasar a Jaylen Brown por un jugador peor en Paul George, con la esperanza de que su mejor encaje en la ofensiva eleve al equipo a niveles superiores a los que alcanzó con Brown. En un movimiento mucho menos controversial, también firmó a Mitchell Robinson después de que la presencia élite del pívot en la pintura, en ambos lados de la cancha, ayudara a los Knicks a ganar un título de la NBA (la historia no debería olvidar que Robinson superó en rebotes al monstruosamente alto Victor Wembanyama para asegurar el campeonato). Su encaje en Boston es perfecto y consolida una rotación de pívots que fue inestable la temporada pasada.
Mi impresión es que la apuesta de Stevens dará resultados durante la temporada regular. Los C’s ganaron 56 partidos el año pasado al rodear a una superestrella con jugadores de rol aguerridos y básicamente están haciendo lo mismo este año, pero con Tatum en lugar de Brown. Tatum es un pasador mucho mejor que Brown, por lo que debería ser más efectivo como conductor de la ofensiva de Mazzulla. Pero en la postemporada, el talento puro importa mucho más; el traspaso de Brown prácticamente garantiza que Boston estará en desventaja en ese aspecto frente a los equipos de élite del Este. No sería sorprendente ver a los Celtics conseguir uno de los primeros puestos después de una sólida temporada regular y, si Tatum recupera su condición de primer equipo All-NBA, Boston tendrá uno de los requisitos necesarios para competir por el título. Pero una eliminación temprana en los playoffs parece un resultado más probable debido a los problemas de disponibilidad de George y a una evidente falta de jugadores con experiencia comprobada en postemporada.
8. Denver Nuggets
Movimientos destacados de la offseason: N/A
Los Nuggets están en un periodo de espera mientras deciden qué hacer con Peyton Watson, por lo que su temporada baja se siente bastante incompleta. Sin embargo, simplemente por lo que vimos cuando estuvieron por última vez en la cancha, Denver está más abajo en estos rankings de lo que ha estado en años. El estatus inamovible de Nikola Jokić como uno de los mejores y más productivos jugadores de la NBA significa que los Nuggets tienen una oportunidad todos los años. Pero su colapso en primera ronda contra los Timberwolves la temporada pasada fue malo. Realmente malo, del tipo de “considerar desmantelar el grupo de apoyo y pensar en rearmar el equipo alrededor de Jokić”. Las lesiones tuvieron un papel, pero no hay forma de evitar el hecho de que este equipo perdió dos de sus últimos tres partidos contra un equipo de Minnesota que no tenía saludables ni a Anthony Edwards ni a Donte DiVincenzo. Por no mencionar el colapso que mostró el propio Jokić al perder la calma en numerosas ocasiones.
El presidente del equipo, Josh Kroenke, prácticamente prometió cambios masivos después de ese fracaso vergonzoso y decepcionante. Pero lo único que han hecho hasta ahora es retener a Spencer Jones, algo que se vieron obligados a hacer por los Thunder, y firmar a Lonnie Walker IV, quien jugó en Israel la temporada pasada. Por ahora parece que Denver volverá con prácticamente el mismo roster, y es extremadamente difícil creer que ese roster sea capaz de competir por un campeonato, considerando que ni siquiera sobrevivió hasta mayo la temporada pasada.
7. Cleveland Cavaliers
Movimientos destacados de la offseason: N/A
Los Cavaliers también merecen una calificación incompleta en su offseason hasta ahora, mientras esperan para volver a firmar a James Harden en un intento por reforzar el roster; primero apuntaron a LeBron James y ahora, según los reportes, esperan hacerse con Peyton Watson después de firmar a Mario Hezonja. Pero a estas alturas está definido que el núcleo del equipo continuará respecto al año pasado, y simplemente es difícil confiar en James Harden y Donovan Mitchell como dupla capaz de ganar un campeonato. Su combinación hace que la defensa sobre el jugador con balón sea prácticamente inexistente. Además, aunque ambos jugaron lo suficientemente bien en dos séptimos partidos para superar las primeras rondas de los playoffs de 2026, colectivamente desaparecieron en el fondo cuando los Knicks aplastaron a su equipo en una barrida de cuatro juegos en las Finales de la Conferencia Este, lo que no ayuda demasiado a las pobres reputaciones de ambas estrellas en playoffs.
Hay algo de esperanza en la forma del salto ofensivo de Evan Mobley que todos en Cleveland han estado esperando. Si eso sucede, los Cavs serán mucho más peligrosos, particularmente si Mobley desarrolla un sentido del momento después de tanta experiencia en playoffs en los últimos años. De lo contrario, la realidad es que este roster tiene el talento suficiente para llegar a playoffs y una carrera por el Este no es imposible si todo sale bien, pero si siquiera una cosa sale mal, están preparados para volver a quedar eliminados de una manera triste. Otra vez.
6. Los Angeles Lakers
Movimientos destacados de la offseason: Adquirieron a Walker Kessler, perdieron a LeBron James
La activa offseason de los Lakers completó la transición de la franquicia hacia un equipo construido completamente alrededor del talento de Luka Dončić. La salida de LeBron en la agencia libre fue compensada por las adquisiciones de Walker Kessler y Quentin Grimes, dándole a Dončić un socio para el pick-and-roll que ataque el aro y un alero three-and-D que lo acompañe en cada posesión. Mantener a Austin Reaves garantiza que Los Angeles tenga un creador de primer nivel para castigar a las defensivas que se inclinen hacia Dončić y que también pueda mantener las cosas en marcha cuando la superestrella eslovena tenga que ir al banco. Hay argumentos para decir que este roster de los Lakers es mejor que el del año pasado, incluso si el nivel de talento es menor sin James.
Sin embargo, su capacidad para competir seriamente depende de algunos factores desconocidos. Kessler tuvo números de protección del aro de élite con el Jazz, pero se perdió todos menos cuatro partidos la temporada pasada y nunca ha jugado en un equipo con aspiraciones de playoffs a nivel NBA. Dončić es obviamente una superestrella del top 3 de la NBA cuando está sano, pero eso ha sido cada vez menos frecuente durante las últimas temporadas. Entrando en los detalles, no está claro si L.A. cuenta con un ala-pívot de nivel de playoffs y el banco parece depender demasiado de Collin Sexton para producir puntos en lugar de Dončić y Reaves.
Luka Dončić sigue siendo Luka Dončić y este equipo de los Lakers está mucho mejor preparado para cubrir sus debilidades mientras potencia sus fortalezas. Pero el camino hacia un campeonato es bastante nebuloso si Kessler no juega desde el inicio como un center del top 10.
5. Miami Heat
Movimientos destacados de la offseason: Intercambiaron a cuatro jugadores de rotación por Giannis Antetokounmpo
El Heat volvió de golpe a la verdadera pelea por el título después de varios años en el purgatorio del play-in al entregar prácticamente a todos los jugadores de nivel NBA de su roster para conseguir a Giannis Antetokounmpo. Afortunadamente, conservaron a Bam Adebayo para formar lo que, sin duda, es el frontcourt más talentoso de la NBA. El coach Erik Spoelstra no había tenido este tipo de talento para trabajar en mucho tiempo y debería ser capaz de diseñar una defensa absolutamente miserable para cualquier rival.
Sin embargo, la producción ofensiva aparece como una debilidad evidente. Antetokounmpo puede derribar la puerta de cualquier defensa para anotar 30 puntos por noche, pero hacerlo a nivel de campeonato durante una temporada completa más los playoffs es extremadamente difícil bajo cualquier circunstancia, mucho más en un roster de Miami que carece de una creación respetable desde el perímetro. Y aunque pueda hacerlo, al Heat le interesa mucho más asegurarse de que no tenga que hacerlo, considerando el historial de lesiones profundamente preocupante de la superestrella griega durante los últimos años. La manera en que la franquicia administre su físico será un factor tan crítico como determinar si hay suficiente tiro en la cancha en la carrera de Miami por otro título.
En general, el núcleo del Heat, formado por un candidato perenne al MVP, un compañero perenne del All-Star/All-Defense y la mejor mente de coaching de la liga, les da un piso excepcionalmente alto, así como un techo de campeonato.
4. Philadelphia 76ers
Movimientos destacados de la offseason: Intercambiaron a Paul George por Jaylen Brown, firmaron a LeBron James
Esto debería ser divertido, ¿no?
Los 76ers han reunido una colección ridícula e imperfecta de talento que garantiza que serán tema de conversación en la NBA todas las noches durante la próxima temporada, sin importar cómo resulte. LeBron James jugará como point guard para dos anotadores All-Star en Tyrese Maxey y Jaylen Brown, mientras Joel Embiid ofrecerá su talento ofensivo generacional como center siempre que su cuerpo se lo permita. V.J. Edgecombe estará ahí para defender y lanzar tiros abiertos. Philadelphia también hizo un buen trabajo en los movimientos complementarios más allá de sus adquisiciones estelares, con Dean Wade y Anfernee Simons saliendo desde el banco con habilidades útiles.
¿Cuántos partidos jugará Embiid? ¿Realmente Brown estará conforme con volver a quedar relegado a la esquina después de demostrar que era capaz de hacer más en Boston? ¿Habrá suficiente tiro para sostener una ofensiva de nivel de campeonato? ¿Puede la defensa ser buena? Todas estas son preguntas perfectamente válidas. Pero el potencial de este equipo no puede ser exagerado. Si Philly logra resolverlo, los Sixers son la mayor amenaza de los Knicks en el Este.
3. San Antonio Spurs
Movimientos destacados de la offseason: Firmaron a Tobias Harris
Los Spurs no necesitaban hacer mucho después de ganar el Oeste la temporada pasada, y por eso no lo hicieron. Firmar a Harris con un contrato razonable fue un buen negocio que le da a Mitch Johnson una opción significativamente más confiable como ala-pívot que Carter Bryant en los momentos importantes, particularmente si vuelve a aparecer el Harris de los playoffs pasados con los Pistons. Por lo demás, San Antonio espera saltos de Victor Wembanyama, Stephon Castle y Dylan Harper para representar la mejoría del equipo de un año a otro. Es una estrategia bastante sólida considerando lo que vimos en los playoffs de 2026.
Mientras Wemby se mantenga sano y los Spurs puedan mantener unido este núcleo, ocuparán la lista corta de verdaderos contendientes al título durante años. San Antonio fue perfectamente capaz de ganar el título del año pasado, al tener ventaja en cada partido de las Finales, pero no logró cerrar el trabajo en cuatro de cinco encuentros. La experiencia es el único maestro cuando se trata de aprender a ganar partidos y todos recibieron una lección muy dura en ese aspecto.
Los Spurs anunciaron su presencia en la conversación por el título de manera muy contundente el año pasado y llegaron para quedarse en el futuro previsible; no sería una sorpresa verlos levantar el Larry O’Brien esta temporada.
2. Oklahoma City Thunder
Movimientos destacados de la offseason: Intercambiaron a Lu Dort, Aaron Wiggins e Isaiah Joe, seleccionaron a Adey Mara
Los Thunder tuvieron que desprenderse de salario esta offseason debido al segundo apron y eso les costó un defensor confiable para los playoffs en Dort, además de dos piezas sólidas de profundidad. Pero OKC presume del roster más profundo de la NBA y no hay razón para pensar que los movimientos tendrán una diferencia sustancial, particularmente a la luz de que los Thunder agregaron otra selección de lotería al roster en el gigantesco Adey Mara. El breakout de Ajay Mitchell la temporada pasada le da a Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams otro anotador talentoso en quien apoyarse, mientras Chet Holmgren debería construir sobre su mejor temporada hasta ahora en la NBA, incluso si terminó bastante mal.
Esta es una auténtica máquina de franquicia. Oklahoma City conseguirá victorias de temporada regular en grandes cantidades prácticamente sin importar qué. Si el roster disfruta de mejor suerte con las lesiones esta próxima temporada después de terminar el año sin Williams ni Mitchell, los Thunder serán extremadamente difíciles de vencer y estarán todavía más motivados para demostrarle a todo el mundo que Wembanyama no es su kryptonita después de que una derrota como locales en el Game 7 terminara con su temporada en 2025–26.
1. New York Knicks
Movimientos destacados de la offseason: Perdieron a Mitchell Robinson
Los campeones defensores ocupan el primer lugar. Ese es el trato. Incluso si el roster es, objetivamente, peor que el de la temporada pasada.
Perder a Robinson en la agencia libre sin duda duele, considerando su condición de mejor jugador interior para el rebote ofensivo en el basketball. Pero rara vez jugó más de 20 minutos por partido, lo que debería generar optimismo respecto a que los Knicks pueden compensar su ausencia sin demasiados problemas. Más allá de él, el núcleo está perfectamente intacto, que es todo lo que importa después de la carrera perfectamente sinérgica hacia el campeonato de la temporada pasada. Jalen Brunson, OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart y Karl-Anthony Towns poseen habilidades complementarias ideales que le dan a New York un piso y un techo muy altos en ambos lados de la cancha. Vimos en los playoffs pasados lo alto que era ese techo; no debería olvidarse rápidamente que los Knicks aplastaron a casi todos los rivales que enfrentaron.
Las expectativas deberían medirse para la temporada regular, por supuesto. Las resacas de campeonato son reales y no sería una sorpresa si afectaran particularmente a este equipo después de lo perfectamente que salió la postemporada. También es razonable preguntarse si los Knicks pueden reunir otros tres meses de basketball perfecto en los próximos playoffs. Los equipos normalmente solo alcanzan el nirvana una vez por generación y las Finales demostraron el poco margen de error que tenía New York incluso con el excelente juego de todos los integrantes del roster. Para hacerlo todo otra vez, los Knicks necesitarán que KAT continúe con su sorprendente evolución defensiva y que Brunson juegue como un superhéroe la mayoría de las noches. Podrían no sobrevivir a otra desaparición ofensiva prolongada de Bridges si ocurre en el momento equivocado. La profundidad detrás de Towns es, efectivamente, una preocupación en la posición de center incluso con las salvedades sobre Robinson mencionadas anteriormente.
Pero los Knicks son los campeones defensores. Se han ganado el beneficio de la duda. La carga de la prueba recae sobre todos los demás equipos de la NBA para demostrar por qué no pueden repetir.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/08/2026, traducido al español para SI México.