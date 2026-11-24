La racha de cinco victorias seguidas de los Philadelphia 76ers de LeBron James acabó el lunes en una visita de los Portland Trail Blazers, liderados por los 31 puntos del israelí Deni Avdija.

A continuación las escenas principales de la jornada del lunes en la NBA.

El vacío de Embiid

Líderes de la Conferencia Este, los Sixers tropezaron en casa por 128-111 en una noche en la que recuperaban a Jaylen Brown pero acabaron extrañando a su pívot Joel Embiid.

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La baja por enfermedad del camerunés abrió espacio en la pintura para que Donovan Clingan, la torre de Portland, sumara 15 puntos y capturara 18 rebotes.

En el perímetro Avdija castigó a la defensa local con 5 triples mientras los veteranos bases Damian Lillard y Jrue Holiday aportaron 18 puntos cada uno.

Los visitantes convirtieron 19 triples con un 45% de acierto, frente a los 9 de los Sixers (27%).

LeBron aportó 4 de los triples de Sixers para ser, por primera vez, el máximo anotador del equipo con 23 puntos.

Jaylen Brown, que llevaba una semana de baja, sumó 20 puntos y el escolta Tyrese Maxey otros 22.

Los Sixers, jefes del Este con un registro de 14-4, conservan un pequeño colchón de 2,5 victorias respecto a un trío de perseguidores: Atlanta Hawks, Boston Celtics y los campeones New York Knicks.

OKC sigue su caída

En otros escenarios, los Indiana Pacers se sobrepusieron a los 38 puntos de Shai Gilgeous-Alexander para derrotar 125-120 al Oklahoma City Thunder.

SGA, el vigente Jugador Más Valioso (MVP), regresó a la pista tras tomar un descanso el domingo en otra derrota ante el Miami Heat.

Oklahoma City, el equipo más castigado por las lesiones, solo ha ganado dos de sus ocho últimos partidos y ocupa la décima posición del Oeste, la última que da acceso al repechaje a playoffs.

El pívot español Aday Mara se ausentó por segunda noche seguida por una contusión en la espinilla izquierda.

Por Indiana, el ala-pívot camerunés Pascal Siakam y el alero Kelly Oubre Jr. convirtieron 20 puntos cada uno.

Brooklyn no levanta cabeza

En su quinta derrota seguida, los Brooklyn Nets se llevaron una paliza 142-116 en la cancha de los Minnesota Timberwolves. Julius Randle, antigua figura de los Timberwolves, llegó a 29 puntos que fueron insuficientes ante la debilidad en defensa de los Nets.

El alero Jaden McDaniels asume cada vez más responsabilidad ofensiva ante la baja prolongada de Anthony Edwards y el lunes alcanzó los 34 puntos, su récord personal, además de 10 rebotes y 6 asistencias.

Bajo la dirección del español Jordi Fernández, los Nets siguen sin mostrar avances en su penoso proceso de reconstrucción y ocupan ya la penúltima plaza del Este con sólo tres victorias en 13 partidos.

La jornada del lunes se cerraba con una visita de los San Antonio Spurs, sin Victor Wembanyama, a los Sacramento Kings y otra de los Utah Jazz a Los Angeles Lakers. AFP