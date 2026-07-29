Steph Curry y su reacción ante el desaire de LeBron James a los Warriors para fichar por los 76ers
Durante el fin de semana, el futuro miembro del Salón de la Fama y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, LeBron James, anunció su intención de firmar con los 76ers para disputar su temporada número 24 (y posiblemente la 25) en la liga, poniendo fin a una frenética agencia libre que durante semanas generó interés alrededor de toda la NBA. Los Warriors estuvieron entre los equipos que esperaban hacerse con los servicios del King y, en algunos momentos durante el proceso de reclutamiento, se creía que tenían cierta ventaja en la disputa, considerando la amistad de James con las estrellas Steph Curry y Draymond Green, quienes también se acercan cada vez más al retiro y buscan despedirse con la nota alta que se les ha escapado durante los últimos años.
Pero, al final, fueron los Sixers, en pleno proceso de crecimiento, quienes llamaron la atención de James. La superestrella de 41 años ahora se unirá a un roster que cuenta con el ex MVP de las Finales Jaylen Brown, el candidato a Novato del Año 2025-26 VJ Edgecombe, el talento emergente Tyrese Maxey y el excelente (aunque constantemente lesionado) hombre grande Joel Embiid, mientras el equipo busca superar finalmente el obstáculo del campeonato que lo ha perseguido durante años.
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Los Warriors, mientras tanto, regresan al punto de partida.
Durante su participación el sábado en el campamento juvenil del guard de los Dubs, Moses Moody, Curry habló un poco sobre sus pensamientos acerca de la llegada de 'Bron a los Sixers, antes de compartir algunas reflexiones sobre la próxima temporada de Golden State.
"Por eso no puedes imaginarte nada hasta que sucede", le dijo Curry a Marcus Thompson II, de The Athletic, en referencia a su reacción por el gran movimiento de James. "Hay muchas piezas en movimiento".
Y ahora, con una incorporación de alto impacto y potencialmente capaz de cambiar el rumbo de la temporada fuera de la mesa, el guard de 38 años ha vuelto a centrar su atención en la realidad de su roster tal como está actualmente, con Moody recuperándose de un tendón rotuliano desgarrado y Jimmy Butler recuperándose de un ACL desgarrado.
"La constante", continuó Curry, "que es difícil para cualquiera en esta situación, especialmente para nosotros mientras intentamos mantener esto unido, es saber que cuando Jimmy se lesionó y Moses se lesionó, todo el cálculo de la situación cambia. ¿Cómo superas sus ausencias y aun así mantienes cierto nivel? Y cómo eso se traslada a este año. Es lo mismo. Así que soy realista al respecto.
"Y esperas que ambos regresen sanos, y que podamos jugar a un nivel que nos mantenga relevantes y competitivos y construya una base para que podamos descubrir cómo será todo. Pero esa es la situación. No vivimos en ningún universo alternativo".
En efecto, nadie en Golden State se está haciendo más joven y la franquicia necesita encontrar un plan para cuando Green y Curry se retiren. Si LeBron se hubiera unido al equipo, la directiva habría podido posponer un poco más ese problema, pero simplemente no fue lo que ocurrió. Ahora, los Dubs tienen pocas opciones más allá de hacer frente a su fragilidad, con la esperanza de que, como dijo Curry, puedan encontrar algunas respuestas de cara a la próxima temporada y más allá. Esperemos que puedan resolverlo.
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Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/07/2026, traducido al español para SI México.