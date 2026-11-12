Capitanes de la CDMX anuncia a Ryan Gilbert como copropietario

Capitanes de la CDMX continúa con su proyecto para consolidarse como una franquicia referente y competitiva dentro de la NBA G League. Para ello, confirmó la llegada de nuevo capital mediante la incorporación de un inversionista extranjero, Ryan Gilbert.

El anuncio oficial se llevó a cabo este jueves 12 de noviembre a través de un comunicado desplegado por el propio equipo, en el que le dieron la bienvenida al empresario a la institución. A su vez, Gilbert expresó su entusiasmo por dar inicio a esta nueva etapa. Incluso reveló que, desde su perspectiva, México y su capital, por su importancia geográfica como vecino de Estados Unidos, su economía y por su afición, representan una gran área de oportunidad para la NBA.

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Una nueva alianza para llevar a Capitanes al siguiente nivel 🤝🏀



En Capitanes no dejamos de construir, y hoy damos un paso decisivo hacia lo que viene. Con enorme orgullo damos la bienvenida a Ryan Gilbert, fundador de Launchpad Capital, quien se une a nuestro grupo de… pic.twitter.com/sXURs0upyT — Capitanes CDMX (@CapitanesCDMX) November 12, 2026

“La Ciudad de México es uno de los mejores mercados de basquetbol del mundo y Capitanes lo ha demostrado (…) La asistencia ha crecido más de un 60 % en tres temporadas y el equipo acaba de disputar sus primeros playoffs. Me entusiasma colaborar con Moisés Cosío, Ignacio Abascal y los socios fundadores para respaldar al presidente del equipo, Carlos Tostado, en llevar a Capitanes al siguiente nivel”, dijo.

¿Quién es Ryan Gilbert?

Ryan Gilbert es un empresario graduado de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica. A lo largo de sus 28 años de trayectoria en los mercados, sus rubros principales han sido el desarrollo tecnológico, los servicios financieros y el sector inmobiliario. Desde 2012 es miembro del consejo de administración de River City Bank y en 2021 fundó Launchpad Capital, una firma enfocada en el capital de riesgo e inversiones tecnológicas.

Asimismo, cuenta con experiencia en el negocio del deporte. Desde 2022 es inversor del Crawley Town Football Club de la EFL League Two de Inglaterra, por lo que conoce lo que es llevar a cabo trabajos de expansión internacional de clubes profesionales.

“Aportaremos lo que hemos aprendido en Crawley Town y en nuestras inversiones en tecnología para ayudar al club a fortalecer su marca y desarrollar nuevas fuentes de ingresos, tanto aquí como entre los millones de aficionados de origen mexicano en Estados Unidos”, declaró Gilbert.

Un proyecto en auge

Los Capitanes nacieron en 2016 como una escuadra de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP). Sin embargo, en búsqueda de una mayor proyección, el club anunció que dejaba el torneo local para incorporarse en 2021 al certamen de desarrollo de la NBA, la G League, convirtiéndose en la primera franquicia fuera de Estados Unidos y Canadá.

En la pasada campaña 2025-26 alcanzó por primera vez los playoffs como segundo lugar de la Conferencia Oeste con récord de 24-12, logrando su mejor participación histórica al llegar a las semifinales de conferencia. Para este arranque 2026-27, tras disputar tres juegos del Winter Showcase, marcha primero de la División Sur con registro perfecto de tres triunfos.