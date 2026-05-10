Cavaliers respiran y Oklahoma City deja a los Lakers al borde del nocaut en la NBA
Los Cleveland Cavaliers consiguieron el sábado una victoria clave sobre los Detroit Pistons en semifinales de la Conferencia Este de la NBA, mientras que Oklahoma City Thunder venció a los Lakers en Los Angeles y quedó a un paso de las finales del Oeste.
Los Cavs reviven
Liderados por Donovan Mitchell y James Harden, los Cleveland Cavaliers vencieron a los Pistons por 116-109 y achicaron y quedaron 2-1 en la serie, al mejor de siete partidos.
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En el Rocket Arena, la casa de los Cavs en Cleveland, Donovan Mitchell anotó 35 puntos, tomó 10 rebotes y repartió cuatro asistencias para impedir que Detroit se pusiera 3-0 en la llave, una diferencia que ningún equipo de la NBA ha logrado remontar para ganar una serie de playoffs.
La Barba Harden apareció cuando los Cavs más lo necesitaban y anotó siete puntos en el último minuto de juego para asegurarle la victoria a Cleveland.
"Lo que este equipo necesite es lo que voy a hacer", dijo Harden a la cadena NBC.
"Me llamaron en el cuarto período y logré mantener la calma", agregó el veterano alero, de 36 años.
Harden destacó que "éste es el más alto nivel. Los equipos van a competir, no debemos perder la pelota y hoy hemos hecho un mejor trabajo".
Una racha de 11-2 en la recta final del tercer cuarto le permitió a los Pistons acortar distancias después de una primera mitad en la que se vieron superados 64-48.
"Ellos tuvieron una reacción cuando ganábamos por 17. Ya lo hemos visto antes", dijo Harden.
Su máxima figura, Cade Cunningham, aportó un triple doble de 27 puntos, diez rebotes y diez asistencias.
Pero en el minuto final apareció La Barba en todo su esplendor y aseguró el triunfo, crucial, para Cleveland.
Esta serie continuará el lunes, nuevamente en el Rocket Arena, donde Cleveland buscará igualar 2-2 antes de volver a Detroit para el quinto juego.
LeBron, a un paso de la eliminación
Oklahoma City Thunder se mostró dominante en el tercer partido de la serie frente a Los Angeles Lakers y lo derrotó 131-108 en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, para quedar a un triunfo de la clasificación a las finales del Oeste.
Sin el astro esloveno Luka Doncic, quien sigue lesionado y no ha jugado en los playoffs, los Lakers carecen del poderío ofensivo para enfrentar a un Thunder que se muestra firme en su búsqueda de revalidar el título de la NBA.
Ajay Mitchell fue el máximo anotador del Thunder con 24 puntos y 10 rebotes, mientras que el canadiense Shai Gilgeous-Alexander aportó 23 unidades.
"Mitchell es un tipo que siempre trabaja fuerte", comentó SGA a la cadena ABC. "Ha sido clave para nosotros en el partido de esta noche".
Mitchell, por su parte, consideró el esfuerzo colectivo un reflejo de la "confianza entre cuerpo técnico y jugadores".
La primera parte fue pareja, pero en el tercer período Oklahoma City anotó 33 puntos y permitió 20 para tomar una ventaja clave.
LeBron James disputó 37 minutos para los Lakers. Anotó 19 puntos, capturó seis rebotes y dio ocho asistencias.
Con 21 puntos, Rui Hachimura fue su principal aliado en una noche que significó un golpe duro en las aspiraciones de los Lakers, 17 veces campeones de la NBA.
El cuarto juego de esta eliminatoria se disputará el lunes, también en el Crypto.com Arena, y los Lakers deberán ganar para no quedar eliminados frente a su público. AFP