Los Cavaliers retaron a Josh Hart; él respondió y ahora los Knicks parecen imparables
Los Cavaliers desafiaron a Josh Hart a vencerlos. Y eso fue exactamente lo que hizo.
Hart dejó al descubierto un gran problema defensivo de Cleveland durante la victoria de los Knicks en el Juego 2 de las Finales de la Conferencia Este el jueves por la noche. Los Cavs tienen que elegir su veneno para defender la ofensiva de New York, y no hay mucho que puedan hacer si se equivocan en la apuesta.
Los Knicks derrotaron 109-93 a Cleveland en el Juego 2 para tomar ventaja de 2-0 en la serie, pero la manera en que lo hicieron hizo que el panorama pareciera preocupante para los Cavs. New York cuenta con múltiples armas ofensivas capaces de adueñarse de un partido. Hart no estaba en la lista de jugadores que Cleveland temía. Hasta ahora.
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El guardia de 31 años terminó el partido del jueves con un récord personal de 26 puntos en playoffs. Encestó 10 de 21 tiros de campo y 5 de 11 intentos desde la línea de tres puntos. Esos números son todavía más llamativos cuando se considera que falló sus primeros tres intentos de larga distancia y luego acertó 5 de los siguientes 8. Los 21 tiros que tomó marcaron un máximo de temporada, superando por cuatro su mejor cifra anterior. Su récord previo llegó el 30 de enero, cuando acertó 9 de 17 disparos en la victoria 127-97 sobre los Trail Blazers.
Durante la victoria de New York por 115-104 en tiempo extra en el Juego 1 el martes, Hart terminó con 13 puntos tras encestar 5 de 11 tiros de campo y 1 de 5 triples. Solo jugó 2:43 minutos entre el cuarto periodo y el tiempo extra en la gran remontada del equipo. El jueves, en cambio, estuvo en el centro de una actuación dominante. Sus huellas estuvieron por todos lados durante una racha de 18-0 en el tercer cuarto que prácticamente dejó el juego fuera de alcance. En ese tramo registró nueve puntos, dos asistencias y un robo, y cerró el periodo con 12 unidades.
Ya vimos un desarrollo similar en las Finales de la Conferencia Oeste
El guardia del Thunder, Alex Caruso, reaccionó a una jugada durante el segundo cuarto ante los Spurs.
Después del partido, el estelar guardia de los Cavs, Donovan Mitchell, compartió su opinión sobre la explosión ofensiva de Hart y la comparó con un fenómeno similar en las Finales de la Conferencia Oeste.
“No estoy comparando a los jugadores, pero ves una situación parecida en la otra serie con [Alex] Caruso. Lo están defendiendo más o menos de la misma manera”, dijo Mitchell. “A veces solo tienes que reconocerlo… a veces eso es lo que pasa”.
La comparación entre Hart y Caruso es interesante. Ambos son guards intensos, más conocidos por su defensa y esfuerzo que por su capacidad anotadora. Debido al talento ofensivo del Thunder, los Spurs le han dado más espacio a Caruso para operar, apostando a que él no sería quien los derrotara. Y ha sido fenomenal.
En la victoria de San Antonio por 122-115 en doble tiempo extra en el Juego 1, Caruso anotó 31 puntos en 32 minutos, acertando 11 de 19 tiros de campo y 8 de 14 triples. En la victoria de Oklahoma City en el Juego 2, Caruso sumó 17 puntos en 25 minutos, con 5 de 7 tiros de campo y 3 de 4 desde la línea de tres. En la serie, acumula 11 de 18 triples convertidos. Ese 61.1% es impresionante considerando que durante la temporada regular solo acertó el 29.3% de sus tiros de larga distancia.
Hart tiene marca de 6 de 16 desde el perímetro en la serie, un 37.5%, bastante por debajo de su 41.3% en temporada regular. Sin embargo, es apenas un tirador de 35.0% de triples a lo largo de su carrera, y durante la campaña promedió 9.0 intentos de campo y 3.6 disparos desde el arco. Ningún reporte de scouting en el planeta contemplaba que lanzara 11 triples en el Juego 2.
Es un problema matemático para los Cavaliers. No pueden defender a todos con la misma intensidad, así que ¿de quién pueden despegarse para ayudar? Hart parece la respuesta obvia cuando el quinteto titular incluye a Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges y OG Anunoby. En el Juego 2, Cleveland apostó por dejarlo libre y perdió de manera contundente.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/05/2026, traducido al español para SI México.