Los Knicks tienen una cita con la historia y Cleveland no puede fallar
Hace dos noches, el Madison Square Garden vivió una de las noches más dramáticas de su historia en los playoffs. Los Knicks estaban abajo 22 puntos con menos de ocho minutos por jugarse, el estadio en silencio y el partido aparentemente perdido. Lo que pasó después fue una remontada que la ciudad de Nueva York va a recordar por décadas.
Esta noche el mismo escenario recibe el Juego 2 de las Finales del Este, y Cleveland llega con una sola misión: demostrar que lo del martes fue un accidente y que este equipo tiene lo que se necesita para ganar una serie.
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El problema de los Cavaliers no es el talento. Es la herida psicológica. Cleveland ejecutó su plan de juego durante 36 minutos, construyó una ventaja de 22 puntos, tuvo a Donovan Mitchell brillante con 29 puntos y 6 robos y aun así perdió. En el cuarto periodo, el equipo se cayó a pedazos: 4 canastas de campo en 24 posesiones, más pérdidas de balón que anotaciones y la incapacidad de responder cada vez que Brunson atacaba a Harden.
Esa imagen, la de Harden sin poder contener a Brunson en los momentos más importantes, es la que el entrenador Kenny Atkinson tiene que borrar antes del pitido de esta noche. Si Harden no defiende mejor y Dean Wade no puede aguantar más minutos en la tarea de cubrir a Brunson, los Cavaliers van a tener el mismo problema que tuvieron el martes.
Brunson llega a este partido con toda la confianza del mundo. Sus 38 puntos en el Juego 1, 17 de ellos en el tramo final, lo convierten en el jugador más temido de estas Finales del Este en este momento. Tiene un historial de eliminar a Mitchell que viene desde sus tiempos en Dallas y Utah, y el Garden esta noche va a estar al rojo vivo desde el primer minuto.
OG Anunoby, quien regresó en el Juego 1 con 13 puntos tras superar sus molestias en el isquiotibial, estará en el quinteto titular. Mikal Bridges sumó 18 puntos en el Juego 1 desde el perímetro. Los dos equipos llegan sin ningún jugador en el reporte de lesiones, algo que contrasta con lo que pasa en el Oeste, donde Jalen Williams, Fox y Harper tienen presencia en duda para el Juego 3.
Cleveland no puede irse a casa con 0-2. En la historia de la NBA, los equipos que caen 0-2 en las Finales de Conferencia solo han remontado la serie en una de cada cinco ocasiones. Mitchell lo sabe, Harden lo sabe y Atkinson lo sabe. Por eso esta noche no es solo un partido más de una serie larga. Es el partido que define si Cleveland tiene nivel para llegar a las Finales o si los Knicks van a hacer lo que hicieron en el Juego 1 otra vez. El Juego 2 de las Finales del Este arranca esta noche a las 6:00 PM hora de México en el Madison Square Garden.