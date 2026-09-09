Ganadores y perdedores tras la investigación de la NBA sobre los Clippers y Kawhi Leonard
La NBA descargó todo el peso de su martillo sobre los Clippers, con el castigo más severo en la historia de la liga, luego de una investigación al equipo por evasión del tope salarial relacionada con Kawhi Leonard.
Los Angeles perdió cinco selecciones de primera ronda del Draft. El propietario del equipo, Steve Ballmer, quien rechazó las acusaciones desde el principio, recibió una suspensión de un año, al igual que la presidenta de operaciones de negocios, Gillian Zucker. El presidente de operaciones de basquetbol, Lawrence Frank, recibió una suspensión de seis meses. Además, el equipo fue multado con 30 millones de dólares y Leonard recibió una multa de 700,000 dólares por su participación en la situación.
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Los Clippers quedaron considerablemente afectados de cara al futuro. Para garantizar que el equipo no vuelva a infringir las reglas, la organización estará sujeta durante los próximos cinco años a un programa de cumplimiento y supervisión dirigido por la oficina de la liga.
Conocemos a los ganadores y perdedores más evidentes de este asunto. Los Clippers sufrirán durante años las consecuencias del castigo de la liga, mientras que Ballmer recibió un duro golpe con su suspensión. Por otro lado, Leonard salió prácticamente ileso, ya que responsabilizó a su equipo y, específicamente, a su tío y exrepresentante de negocios Dennis Robertson.
Sin embargo, una investigación y un castigo de esta magnitud pueden tener repercusiones mucho más allá de las personas directamente involucradas. Profundicemos un poco:
Ganador: La política de la NBA de cero tolerancia ante la evasión del tope salarial
La evasión del tope salarial es uno de los pecados capitales en la NBA. Diseñado para generar equilibrio competitivo, cualquier acuerdo secreto que quede fuera de los límites establecidos por la liga está estrictamente prohibido. El comisionado Adam Silver ha dejado claro que no permitirá que se busquen formas de esquivar el tope para obtener una ventaja competitiva. David Stern castigó severamente a los Timberwolves en 2000 por evasión del tope salarial y Silver dejó claro que su administración mantendrá la misma postura.
Los Clippers fueron prácticamente enviados al purgatorio de la NBA por un largo periodo. Aunque existe otra investigación por evasión del tope salarial en curso —hablaremos de ella en un momento—, la liga utilizó a los Clippers como ejemplo después de una investigación de casi un año que encontró pruebas suficientes de irregularidades. Con un castigo tan severo, es difícil imaginar que otro equipo quiera seguir un camino similar.
Perdedor: Los aficionados de los Clippers
Hay que ponerse en el lugar de los aficionados ante este resultado. Los Clippers tendrán que salir del enorme agujero que dejó el castigo de la liga durante buena parte de la próxima década. Los agentes libres no tendrán demasiados incentivos para unirse al equipo, a menos que reciban un contrato muy por encima de su valor. La franquicia ya estaba en reconstrucción después de intercambiar a James Harden, Ivica Zubac y Leonard durante el último año. Obtener la quinta selección del Draft de 2026 y elegir al guard de Illinois Keaton Wagler fue un buen comienzo. Sin embargo, perder cinco selecciones de primera ronda durante los próximos siete años es perjudicial.
La presencia de Darius Garland y, presumiblemente, Brandon Ingram ayuda. Rui Hachimura también fue una incorporación sólida en la agencia libre. Sin embargo, siendo realistas, los Clippers no serán competitivos en la Conferencia Oeste hasta que terminen las sanciones. Y el equipo podría incluso necesitar algunos años más después de eso. Los aficionados no tienen la culpa de lo ocurrido, pero la afición de los Clippers sin duda sentirá el peso de la ira de la NBA.
Ganador: El resto de la Conferencia Oeste
Con el calendario de la reconstrucción de los Clippers extendiéndose, el resto del Oeste se beneficia. Los Angeles fue un equipo de play-in el año pasado y había sido un participante habitual de los playoffs durante los 15 años anteriores. El equipo seguirá compitiendo con intensidad, por supuesto. Pero, con toda probabilidad, habrá un equipo menos peleando por un lugar en los playoffs en una conferencia que ya está repleta de talento.
Los Clippers podrían hacer cambios mientras intentan recuperarse. La situación del tope salarial de L.A. está bastante despejada de cara al futuro, lo que podría convertir a los Clippers en un destino para otros equipos que quieran deshacerse de salario. Los Clippers podrían adquirir capital del Draft a cambio de absorber contratos que otros equipos ya no quieren, lo que ayudaría a recuperar su reserva de selecciones. Eso, sin embargo, toma tiempo. Con pocos motivos para el optimismo después de que los castigos golpearan a la franquicia, los equipos rivales del Oeste probablemente tendrán un equipo menos del que preocuparse.
Potencias como Thunder y Spurs estarán en los playoffs, por lo que esto no representa una diferencia importante para ellos. Sin embargo, equipos que podrían rondar la zona del play-in, como Suns, Trail Blazers y Warriors, se benefician de tener un lugar más al alcance.
Perdedor: Cinco futuras promesas de primera ronda del Draft
No está claro qué hará, si es que hace algo, la NBA con las selecciones de primera ronda del Draft que le quitó a los Clippers. Basándose en lo ocurrido anteriormente, la liga simplemente eliminará una selección de primera ronda del grupo, lo que dejaría 29 selecciones en la primera ronda de cada año en el que los Clippers sean privados de una selección. En el escándalo de evasión del tope salarial de Joe Smith con los Timberwolves, Minnesota perdió cinco selecciones de primera ronda, aunque posteriormente recuperó dos. En los años en los que a los Wolves les quitaron una selección de primera ronda, hubo una selección menos en esa ronda.
Desde el punto de vista de la liga, esto tiene sentido, pero que cinco futuras promesas no sean elegidas en la primera ronda perjudica a los jugadores. Más allá de lo evidente —que un jugador menos será seleccionado—, las selecciones de primera ronda deben firmar un contrato bajo la escala salarial de novatos, que tiene una duración de cuatro años. Los dos primeros años de estos contratos están garantizados, mientras que los dos últimos incluyen opciones de equipo. Los equipos tienen mayor libertad para contratar a jugadores seleccionados en la segunda ronda, pero eso también implica una menor certeza para el jugador.
Los jugadores seleccionados en la segunda ronda pueden firmar contratos two-way y acuerdos de menor duración. Por ello, ser elegido en la primera ronda representa un beneficio tanto económico como de estabilidad. Debido a que los Clippers perdieron cinco selecciones, cinco prospectos del Draft se quedarán posteriormente sin esos beneficios, a menos que la liga decida eventualmente devolver una o varias de las selecciones retiradas.
Ganador: Pablo Torre
La posible evasión del tope salarial relacionada con los Clippers y Leonard salió a la luz inicialmente gracias al reportaje y la investigación de Pablo Torre Finds Out, ganador del Premio Pulitzer. Después de que se publicara el episodio inicial de Torre en el que presentó las acusaciones, Ballmer acudió a ESPN para afirmar que él era una víctima de Aspiration, la desaparecida empresa de reforestación con la que Leonard tenía un acuerdo de patrocinio de 28 millones de dólares por una campaña en la que no tendría que realizar apariciones. A lo largo de casi un año, Torre publicó episodios adicionales de su podcast que sacaron a la luz otros acuerdos de patrocinio cuestionables.
Existía la duda de si había pruebas suficientes que demostraran que los Clippers facilitaron acuerdos de patrocinio para pagar a su exsuperestrella fuera de su contrato contemplado dentro del tope salarial. Los resultados de la investigación de la liga, realizada por el despacho de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, reivindicaron los reportajes de Torre. Después de lo que pareció ser una serie de esfuerzos de relaciones públicas para desacreditar y refutar la investigación de Torre, la investigación de la NBA demostró, sin lugar a dudas, su valor. El periodismo de investigación sigue vivo en este mundo de agentes y equipos que intentan imponer sus propias narrativas.
Perdedor: Milwaukee Bucks
Después de que Milwaukee Bucks firmara a Gary Trent Jr. durante el verano con un nuevo contrato de cuatro años y 64 millones de dólares, el mundo de la NBA se quedó desconcertado. Trent sigue siendo un buen jugador, pero viene de registrar su menor promedio de puntos desde su temporada de novato, y 16 millones de dólares anuales en un contrato de largo plazo no parece corresponder con su producción. Por ello, la NBA inició una investigación sobre el caso a mediados de julio.
Trent firmó con los Bucks hace dos temporadas mediante un contrato por el salario mínimo para veteranos. En la pasada temporada baja, firmó un acuerdo de dos años y 7.6 millones de dólares, y posteriormente rechazó su opción de jugador de 3.9 millones de dólares para la próxima temporada con el objetivo de convertirse en agente libre, lo que finalmente condujo a su nuevo y millonario contrato. Al permanecer con los Bucks durante una segunda temporada el año pasado, estableció sus Early Bird Rights, lo que permitió al equipo superar el tope salarial para volver a contratarlo. Gracias a estos derechos, Milwaukee firmó a Trent por un precio mucho mayor al que presumiblemente habría obtenido en el mercado de agentes libres.
En 2000, Minnesota firmó a Smith una serie de contratos de menor valor para establecer sus Bird Rights. Las dos partes tenían un acuerdo secreto para que recibiera un contrato millonario después de los acuerdos de un año, aprovechando precisamente esos Bird Rights. La NBA le quitó selecciones del Draft a los Wolves y anuló el contrato de Smith. El caso de Trent parece sospechosamente similar, aunque actualmente no existe información pública ni reportes que indiquen que haya ocurrido alguna irregularidad. Si los resultados de la investigación de la liga determinan que Milwaukee evadió el tope salarial, el castigo impuesto a los Clippers seguramente tiene a los Bucks temblando de miedo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/09/2026, traducido al español para SI México.