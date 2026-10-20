Los cinco jugadores que definirán la temporada 2026-27 de la NBA

La NBA es, en esencia, una liga impulsada por sus estrellas.

La historia de cada temporada la escriben los talentos superestrella que forman parte de la liga y las extraordinarias alturas que pueden alcanzar gracias a sus habilidades en el basquetbol. La temporada pasada, Jalen Brunson escribió la historia del campeonato de los Knicks, mientras Victor Wembanyama protagonizó una campaña de consolidación. Shai Gilgeous-Alexander volvió a demostrar que su grandeza es innegable y Jaylen Brown se estableció como una superestrella capaz de elevar el nivel de cualquier equipo. Cade Cunningham devolvió la garra a Motor City, mientras Nikola Jokić continuó haciéndonos reconsiderar lo que es posible.

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Los estandartes permanecen para siempre y, por lo general, las temporadas se definen de manera informal por el equipo que ganó el campeonato ese año. Pero eso solo ocurre, por supuesto, cuando se mira en retrospectiva. Semana a semana, partido a partido, serán los jugadores que más brillen y desafíen las expectativas quienes permanezcan en la memoria de quienes los observan.

Ante la llegada de la temporada 2026-27, elegimos a cinco jugadores que creemos que escribirán la historia de esta campaña: los nombres que resonarán a lo largo del tiempo cuando miremos hacia atrás y repasemos todo lo que está por venir.

Jayson Tatum, Celtics

Los Celtics traspasaron en julio a Jaylen Brown, compañero de Tatum durante toda su carrera y su socio dentro de la cancha. La razón de la directiva para realizar el movimiento puede resumirse en una sola palabra: “flexibilidad”. Además, se mencionaron diversos análisis estadísticos avanzados que sugerían que era el sistema de Boston, y no Brown, lo que hacía grande al equipo.

Lo que no se dijo fue lo evidente: esta era una apuesta por Tatum.

Nunca hemos visto un roster construido exclusivamente alrededor de su talento estelar. Los Celtics tampoco. Sin embargo, han decidido que es el mejor camino a seguir. La organización concluyó que el sistema de dos estrellas que le dio a Boston su título número 18 había alcanzado su punto máximo. Las ruedas de entrenamiento han desaparecido para su estrella franquicia de 28 años. Las esperanzas y expectativas de ganar el título ahora recaen por completo sobre sus hombros. Es una responsabilidad que Tatum nunca había experimentado. Lee el artículo completo aquí.

Victor Wembanyama, Spurs

¿Estamos presenciando el amanecer de la era de Wembanyama en la NBA?

Es difícil quitarse esa sensación de la cabeza, ¿verdad? Wembanyama es capaz de prácticamente cualquier hazaña que puedas imaginar en una cancha de basquetbol. ¿Conseguir seis bloqueos? Un martes cualquiera. ¿Encestar media docena de triples? Trabajo sencillo. ¿Firmar una actuación de 40 puntos y 10 rebotes en una victoria decisiva contra un rival de élite? Debió haber sudado, pero no nos dimos cuenta. Su talento es único y abarca todos los aspectos del juego en un grado reservado únicamente para los mejores jugadores de dos vías en la historia del deporte.

Y todavía puede mejorar muchísimo. El gigantesco centro se encuentra en plena evolución de su juego; se supone que los jugadores de 22 años deben mejorar de una temporada a otra. Lee el artículo completo aquí.

Anthony Edwards, Timberwolves

Edwards se ha establecido como una superestrella de primer nivel en la NBA: un anotador de élite, un jugador de dos vías y una personalidad deslumbrante alrededor de la cual se puede construir un imperio. Ahora puede encontrar compañeros libres ante una doble marca y comprender los beneficios a largo plazo de conformarse algunas veces con una bandeja en lugar de intentar clavar el balón por encima de cada rival que se interpone en su camino. Sin embargo, incluso mientras sus estadísticas acumuladas y reconocimientos aumentaban, Edwards no logró entrar del todo en la verdadera élite del estrellato de la NBA. Su juego, aunque excelente, se mantuvo un escalón por debajo del de los auténticos pilares de equipos campeones y los integrantes habituales del primer equipo All-NBA.

Eso está lejos de ser una decepción, por supuesto. Los Timberwolves están indudablemente encantados de que haya alcanzado este nivel, especialmente considerando la historia profundamente deprimente de la organización. Pero todavía hay otro escalón por subir. Minnesota espera que la profunda renovación del roster durante la temporada baja libere todo el potencial de Edwards y le permita dar ese paso... lo cual resulta intimidante si se considera lo bueno que ya es. Lee el artículo completo aquí.

Cooper Flagg, Mavericks

Por si todavía no está claro, Flagg es extraordinariamente bueno. No “bueno para ser un novato” ni “bueno para ser la principal opción de un equipo malo”. Es bueno se mire por donde se mire. Y, obviamente, todavía tiene bastante que mejorar con apenas una temporada como profesional a sus espaldas. Flagg fue un pésimo tirador de tres puntos, perdió muchos balones y tuvo dificultades para realizar jugadas defensivas de impacto. Todas eran debilidades que esperábamos ver antes de su llegada a la NBA y no tenían nada de extraordinario para un novato. Todo lo demás fue sencillamente extraordinario.

Piensa en los grandes saltos de calidad que hemos visto en la segunda temporada de jugadores que rindieron al nivel de Flagg durante su año de novato. Dončić pasó de promediar 21 a 28 puntos por partido y terminó entre los cinco primeros en la votación para el MVP. LeBron disfrutó de un salto estadístico similar, al tiempo que aumentó enormemente su eficiencia. Pasaron de ser buenos jugadores capaces de tener grandes noches a convertirse en grandes jugadores que estaban indiscutiblemente entre los mejores que la NBA podía ofrecer. Talentos imposibles de contener con un plan de juego. Espectáculo imperdible. Éxito de taquilla. Elige la descripción que prefieras. Sabes quiénes son los jugadores que tienen ese factor especial, y todo lo que Flagg mostró en su primera temporada apunta a que se unirá a ese grupo más pronto que tarde. Lee el artículo completo aquí.

Kevin Durant, Rockets

Durant es uno de los mejores anotadores en la historia de la NBA. Lo era hace tres años, lo es hoy y lo seguirá siendo dentro de 50 años.

Sin embargo, durante la temporada baja, la directiva no hizo mucho para solucionar el que se considera el mayor problema del equipo: la falta de ofensiva alrededor de Durant. Incorporó a jugadores más capaces de manejar el balón y aportar en ataque, como Marcus Smart y Bogan Bogdanovic. También recibirá de vuelta a Fred VanVleet, quien se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior. Pero, en los momentos decisivos, la fórmula será prácticamente la misma que la temporada pasada: darle el balón a Durant y dejar que haga su trabajo. Los Rockets creen firmemente que esa estrategia puede llevarlos a ganar si se combina con una gran defensa, un nivel atlético superior al promedio en todo el roster y el compromiso de dominar los rebotes ofensivos.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/10/2026, traducido al español para SI México.