Cinco jugadores de rol que pueden definir las Finales de la NBA entre Knicks y Spurs
Las superestrellas siempre han dominado la NBA, pero los jugadores de rol son el alma de los contendientes al campeonato.
En la NBA actual es prácticamente imposible que incluso el mejor talento del baloncesto gane partidos por sí solo y arrastre a un equipo a la pelea por el título. Para competir seriamente por campeonatos, las estrellas deben estar rodeadas de jugadores que complementen sus talentos y que no solo estén dispuestos, sino ansiosos por asumir las tareas menos glamorosas dentro de la cancha. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio de hacer pantallas, pelear rebotes, perseguir al mejor anotador rival y abrir la duela sin tocar el balón durante minutos.
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Estos son los jugadores que pueden inclinar el resultado de partidos decisivos. También suelen encajar en ciertos arquetipos, desde jugadores utilitarios capaces de hacerlo todo, hasta especialistas en rebotes o tiradores de triples, y todo lo que hay en medio.
Knicks y Spurs lo saben muy bien. Los dos últimos equipos con vida en los Playoffs de la NBA de 2026 han cosechado los beneficios de contar con jugadores trabajadores que abrazan sus roles, tanto en un sentido existencial como dentro del plan de juego. Y para ser claros, no estamos hablando de tipos como De’Aaron Fox o Karl-Anthony Towns, jugadores con suficiente talento para ser primeras opciones en equipos menores, pero que hoy complementan a superestrellas como Jalen Brunson y Victor Wembanyama. Tampoco hablamos de titulares reconocidos ampliamente como élite en aspectos específicos del juego, como Stephon Castle o el dúo de alas Mikal Bridges-OG Anunoby.
No, un verdadero jugador de rol suele pasar desapercibido y su conjunto de habilidades está diseñado de forma muy específica para un aspecto del baloncesto. Saben qué hacen mejor y (más importante) qué necesita el equipo de ellos para ganar. Bajo las luces intensas de la postemporada, todo eso se magnifica, y una gran actuación en un momento decisivo puede asegurarles un lugar permanente en la memoria colectiva. En las Finales de la NBA eso es todavía más cierto, con la historia reciente salpicada de héroes como Payton Pritchard, Bruce Brown, Jordan Poole y Bobby Portis; yendo un poco más atrás, hablamos de Matthew Dellavedova o Shaun Livingston.
Mientras nos preparamos para el duelo de este año entre New York y San Antonio, aquí están cinco jugadores de rol que debes conocer, porque lo más probable es que uno de ellos tenga la oportunidad de cambiarlo todo con un gran tiro o una jugada defensiva decisiva.
Josh Hart, Knicks
Arquetipo: Utility forward
Estadísticas en playoffs: 11.4 puntos, 8.6 rebotes, 4.6 asistencias, 1.8 robos
Hart es lo más cercano que existe en la NBA a un verdadero jugador utilitario. A veces está en el quinteto titular; otras sale desde la banca. A veces los Knicks lo usan como bloqueador en prácticamente cada posesión ofensiva; otras, se le pide quedarse en la esquina para intentar sacar al centro rival de la pintura. Puede fungir como principal defensor sobre el balón y como ayuda defensiva en la misma posesión. Sin importar qué le pidan o cómo le pidan hacerlo, Hart suele responder.
A pesar de estar listado con 1.96 metros (6’5”), actúa como centro de facto para New York cuando Towns está en la duela, capturando casi nueve rebotes por partido en estos playoffs. Cuando cae su disparo, Hart puede producir grandes cifras anotadoras, y aun cuando no lo hace, llena la hoja estadística de otras maneras. Más allá de los números, es el corazón de este equipo de los Knicks. Conforme arrancan las Finales, vale la pena observar dónde intenta impactar más el partido, porque generalmente es justo donde New York necesita ayuda. Y como es el tirador menos amenazante del quinteto titular habitual, es probable que los rivales lo reten a lanzar cuando el juego esté cerrado. Tampoco sería sorpresa si mete esos tiros, sin importar lo que digan sus porcentajes.
Julian Champagnie, Spurs
Arquetipo: Quinto titular
Estadísticas en playoffs: 11.3 puntos, 5.8 rebotes, 1.3 robos, 39.3% en triples
Gracias a su extraordinaria actuación en el Juego 7 frente al Thunder, el mundo de la NBA ya sabe cómo Champagnie puede inclinar un partido. El alero de cuarto año encestó seis triples para impulsar —literalmente— a los Spurs a las Finales, su mayor cantidad de tiros de larga distancia en un partido durante estos playoffs. Es la pieza de conexión en el quinteto titular de San Antonio y, además, una gran historia. Champagnie comparte la cancha con cuatro selecciones de lotería siendo un agente libre no drafteado que, famosamente, fue cortado por los 76ers para que Mac McClung pudiera competir en el concurso de clavadas.
En muchos sentidos, Champagnie es el jugador de rol estereotípico de un equipo finalista. No tendrá la asignación defensiva más complicada y probablemente no ejecute pick-and-rolls en toda la serie. Pero el jugador de 24 años es confiable y rara vez comete errores en cualquiera de los dos lados de la cancha. Estadísticamente es también el segundo mejor tirador de la rotación, y el espacio que genera será clave para darle a Wembanyama tanto margen de maniobra como sea posible. Y como quedó demostrado en el Juego 7, Champagnie puede incendiarse en un gran escenario y cambiarlo todo.
Miles “Deuce” McBride, Knicks
Arquetipo: Three-and-D guard
Estadísticas en playoffs: 6.9 puntos, 19.1 minutos, 42.9% en triples
McBride podría entrar al quinteto titular en algún punto dependiendo de cómo los Spurs decidan defender a Hart, pero de no ser así será el primer cambio desde la banca para New York como el mejor guardia defensivo del roster. McBride ha demostrado ser un gran complemento junto a Brunson gracias a su fuerte defensa sobre el balón y su letal puntería desde el perímetro. El jugador de 25 años encestó el 41.3% de sus triples en temporada regular y ha mejorado todavía más ese porcentaje en playoffs. Su tiempo en cancha ha fluctuado debido a dificultades para defender jugadores más grandes, pero cualquier jugador capaz de irse de 7 de 9 en triples (como hizo para completar la barrida sobre Philadelphia) encontrará minutos de alguna forma.
El papel de McBride ante los Spurs no es tan claro como hubiera sido frente al Thunder, considerando que San Antonio tiene una línea de guards más atlética y física. Pero probablemente tendrá muchas oportunidades para frenar a Fox o Devin Vassell. Incluso podría asumir un rol más grande si la ofensiva de New York vuelve a atascarse por defensivas volcadas completamente lejos de Hart. Pase lo que pase, es el mejor tirador desde la banca en estas Finales y además tiene un gran apodo, así que apostaríamos a que tendrá una noche grande en algún momento.
Luke Kornet, Spurs
Arquetipo: Backup big man
Estadísticas en playoffs: 4.5 puntos, 4.4 rebotes, 0.9 bloqueos, 13.1 minutos
Kornet ha estado más bajo los reflectores que la mayoría de los jugadores de rol porque es el principal (y único verdadero) suplente del mejor jugador de los Spurs. Cuando Wembanyama necesita descansar, recae en Kornet la responsabilidad de evitar una caída drástica en el juego interior, algo con lo que tuvo problemas durante buena parte de las Finales del Oeste. Pero los dos últimos partidos de la serie fueron sus mejores: resistió cada vez que el Thunder lo atacó y firmó un bloqueo espectacular en persecución en el Juego 7 que, para muchos, fue la jugada que envió a San Antonio a las Finales.
Los Knicks no serán un rival más sencillo. Kornet será un blanco constante de la despiadada ofensiva de New York y tendrá una tarea complicada peleando rebotes contra el suplente Mitchell Robinson. A diferencia de otros jugadores de esta lista, no serán sus mejores partidos los que definan la serie, sino sus peores. Qué tanto se desplomen los Spurs cuando Wembanyama esté sentado parece destinado a ser un factor enorme en las Finales, y eso depende casi por completo de Kornet. Para bien o para mal, será una pieza importante de la serie.
Landry Shamet, Knicks
Arquetipo: Bench sniper
Estadísticas en playoffs: 5.7 puntos, 1.5 triples por partido, 60% en triples
Shamet es una inclusión peculiar incluso entre los suplentes de esta lista, porque hace una sola cosa y la hace muy bien: tirar triples. Más aún, existe la posibilidad de que ni siquiera juegue en las Finales. Está claramente detrás de ocho jugadores en la rotación de los Knicks y es una de varias opciones que Mike Brown utiliza cada noche para llenar algunos minutos.
Y aun así, da la sensación de que New York no habría llegado hasta aquí sin la extraña habilidad de Shamet para anotar disparos oportunos. Entró a jugar con nueve minutos restantes y los Knicks perdiendo por 20 en el Juego 1 de las Finales del Este; Shamet terminó encestando 3 de 3 desde el triple y no abandonó la cancha hasta que New York completó una remontada épica. Luego se fue de 4 de 5 en el Juego 3 y de un perfecto 4 de 4 para sellar la barrida. ¡Quizá simplemente odia a Cleveland! Pero es imposible ignorar la capacidad de Shamet para entrar completamente frío y convertir tiros decisivos cuando se intenta proyectar quién puede cambiar el rumbo de las Finales. No aparecerá de la nada para meter 30 puntos, pero tres unidades de Shamet en el momento correcto pueden marcar toda la diferencia, algo que los Knicks conocen muy bien después de las Finales del Este.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/06/2026, traducido al español para SI México.