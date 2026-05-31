Wembanyama lleva a los Spurs a las Finales de la NBA
El Paycom Center fue testigo esta noche de uno de los partidos más grandes de la historia reciente de la NBA. Los San Antonio Spurs derrotaron al Oklahoma City Thunder 111-103 en el Juego 7 de las Finales del Oeste y se clasificaron a las Finales de la NBA por primera vez desde 2014. El equipo más joven en llegar a esta instancia en décadas se medirá a los New York Knicks a partir del miércoles.
Wembanyama fue el mejor jugador de la cancha con 22 puntos, 7 rebotes y 1 bloqueo, y recibió el trofeo Magic Johnson como MVP de las Finales del Oeste al final del partido. Pero lo más llamativo de su actuación no fueron los números sino la manera en que los consiguió.
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El francés tuvo momentos de dificultad en la primera mitad con solo 8 puntos en los primeros dos cuartos, pero en el tercer periodo tomó el partido por las solapas con 10 puntos consecutivos cuando el Thunder amenazaba con ponerse al frente. Julian Champagnie fue el gran héroe de la noche desde la banca con 20 puntos y 6 de 10 en triples, el mejor partido de su carrera en playoffs. De’Aaron Fox aportó 15 puntos con 5 asistencias y 3 robos. Dylan Harper sumó 12 puntos con 7 rebotes en un papel clave desde la banca.
Por Oklahoma City, SGA fue monumental en la derrota con 35 puntos, 9 asistencias y 3 robos en 57% desde el campo. El canadiense luchó hasta el último segundo y redujo la ventaja a 5 con menos de dos minutos por jugarse, pero Wembanyama respondió desde la línea de tiros libres para cerrar el partido. Chet Holmgren terminó con solo 4 puntos en una noche muy difícil, y el Thunder jugó sin Jalen Williams y Ajay Mitchell por lesión, dos ausencias que pesaron demasiado en el partido más importante de la temporada.
Al final del partido, Wembanyama recibió el trofeo de manos de Magic Johnson y fue directo con sus palabras: “Ellos no saben cuánto los amo. Queremos cuatro más.” Es la frase de un jugador de 22 años que acaba de ganar su primera serie de Finales de Conferencia, que acaba de eliminar al campeón defensor y que llega a las Finales con la confianza de quien sabe que está en el mejor momento de su carrera.
La última vez que los Spurs estuvieron en las Finales fue en 2014, cuando demolieron al Miami Heat de LeBron James 4-1 con Kawhi Leonard como MVP. Esa fue la quinta y última vez que San Antonio ganó el título. Desde entonces pasaron 12 años de reconstrucción: el retiro de Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili, temporadas de lotería, picks de draft y la apuesta más grande de la historia de la franquicia en un centro francés de 19 años que llegó con la primera selección global en 2023. Hoy ese jugador tiene 22 años, el trofeo de MVP de las Finales del Oeste en las manos y un boleto a las Finales de la NBA. La franquicia que más sabe reinventarse lo hizo de nuevo.
Las Finales de la NBA que comienzan el miércoles tienen un ingrediente que va más allá de los equipos. Será la primera vez que los Spurs y los Knicks se vean en las Finales desde 1999, cuando San Antonio barrió a Nueva York en cinco juegos en la serie más corta y menos vista de la historia moderna del torneo. Esa serie fue un anticlimax: la temporada arrancó tarde por el lockout, los Knicks llegaron como el octavo sembrado y nadie quedó satisfecho.
Esta tiene todo para ser exactamente lo contrario. Los Knicks llegan con una racha de 11 victorias consecutivas en playoffs, el mejor equipo del Este en años. Los Spurs llegan con Wembanyama en el mejor momento de su carrera, con un equipo colectivo que eliminó al campeón defensor en siete juegos. Es la serie que la NBA necesitaba.