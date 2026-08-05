Las cinco mayores incógnitas que la NBA aún debe resolver tras la decisión de LeBron James
La muy esperada generación del Draft de la NBA 2026 escuchó su nombre de boca de Adam Silver y brilló durante la Summer League. LeBron James encabezó una clase de agentes libres que cambió de equipo. Giannis Antetokounmpo fue la gran superestrella traspasada de la franquicia donde había pasado toda su carrera, y Jaylen Brown sorprendentemente se unió a él. El panorama de los aspirantes al campeonato luce completamente distinto de una manera que nadie habría podido prever hace apenas dos meses, cuando Knicks y Spurs disputaban las Finales de la NBA. Ha sido un gran espectáculo.
A estas alturas, el polvo ya se ha asentado. Los ganadores y perdedores de los últimos meses son evidentes. Sin embargo, todavía quedan varias preguntas importantes por responder antes de que el panorama de la próxima temporada quede completamente definido: desde negociaciones prolongadas con agentes libres hasta decisiones contractuales que involucran a grandes estrellas.
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Estas son las cinco mayores incógnitas que aún debe resolver la NBA tras la locura que ha sido, hasta ahora, esta temporada baja.
¿Cuánto tiempo más se prolongará la situación entre Jalen Duren y los Pistons?
Después de algunas posturas firmes por parte del entorno de Jalen Duren al inicio de la agencia libre, ahora parece inevitable que el pívot All-NBA regrese a los Pistons de alguna manera para la próxima temporada. Diversos reportes señalaron que el agente libre restringido estaba interesado en opciones de sign-and-trade, luego de que Detroit presentara una oferta inicial baja durante las negociaciones contractuales. Sin embargo, desde entonces no ha habido ningún avance. Y eso no resulta sorprendente. Duren prácticamente no tiene margen de negociación después de una mala actuación en los playoffs y los equipos son extremadamente cautelosos a la hora de ofrecer contratos máximos a jugadores que todavía generan dudas.
Podría disputar el último año de su contrato sin firmar una extensión, aunque eso es muy poco común para jugadores con el perfil de Duren. Es evidente que tiene talento y margen de crecimiento, pero una lesión en el momento equivocado podría afectar seriamente su potencial de ingresos. Incluso si la oferta final de los Pistons queda muy por debajo de los aproximadamente 40 millones de dólares anuales que podrían ofrecerle como salario máximo, lo más probable es que termine aceptándola. Quizá sea un acuerdo por tres o cuatro años en lugar del máximo de cinco, pero firmarlo, incluso por debajo de la cifra que preferiría, le garantiza cobrar ahora sin hacer un sacrificio importante, más allá de retrasar la posibilidad de negociar otro gran contrato en el futuro.
Así que la verdadera incógnita es cuánto tiempo se prolongarán las negociaciones. En años recientes, otros agentes libres restringidos han esperado hasta septiembre o incluso principios de octubre para firmar nuevos contratos. El caso más parecido al de Duren es el de Alperen Şengün, quien firmó una extensión de novato por debajo del máximo (aunque aun así superior a los 30 millones de dólares anuales) un día antes del inicio de la temporada 2024-25.
Sin duda, la franquicia preferiría cerrar un acuerdo cuanto antes para dar tranquilidad a todas las partes, pero está claro que el proceso no se moverá por la presión pública, como ha quedado demostrado durante el primer mes de su agencia libre restringida. Será muy interesante conocer la cifra final del contrato, aunque por ahora no hay ninguna pista de cuándo llegará ese momento.
¿En qué momento Jonathan Kuminga dejará de esperar y firmará un contrato para demostrar su valor?
Jonathan Kuminga es, con bastante diferencia, el agente libre sin restricciones de mayor perfil que sigue disponible. Y todo indica que continúa sin equipo porque tiene... expectativas muy altas sobre el salario que debería recibir.
Los reportes más recientes sitúan las exigencias salariales de Kuminga entre 15 y 25 millones de dólares, cifras propias de un titular consolidado en la NBA. Y Kuminga todavía no ha demostrado ser ese tipo de jugador. El potencial está claramente ahí y tuvo buenos momentos con los Hawks frente a los Knicks durante los playoffs, pero aún no ha sido capaz de enlazar siquiera una larga racha de partidos rindiendo de forma consistente en ambos lados de la cancha, mucho menos una temporada completa o varias. El alero, que afronta su sexta campaña, promedió 12.3 puntos por partido saliendo desde la banca en Atlanta, cifra que aumentó ligeramente en la postemporada. Sin embargo, su tiro sigue siendo una incógnita, al igual que la intensidad defensiva que muestra noche tras noche.
Se puede argumentar que terminará convirtiéndose en un jugador que justifique un salario de titular, considerando que apenas tiene 23 años. Pero el jugador que hemos visto hasta ahora claramente no vale una cifra cercana a esas cantidades. Esa parece ser la principal razón por la que sigue sin firmar contrato. Algún equipo (como los Lakers, que han sido vinculados con Kuminga) apostará por su potencial, pero no a ese precio.
Por ello, Kuminga tendrá que conformarse con un contrato más económico de alguna manera. Pero si realmente quiere asegurarse un acuerdo cercano a los 20 millones de dólares anuales en un futuro próximo, la única vía parece ser firmar un contrato para demostrar su valor. Aceptar un salario bajo esta temporada seguramente sería un golpe para un jugador joven tan seguro de sí mismo, pero necesita una campaña completa lejos del extraño ambiente que rodeó su situación en Golden State para demostrar que puede ser un jugador confiable y rendir al nivel de un contrato de ese monto. Kuminga lleva años insistiendo en que merece un papel más importante; ahora tiene que demostrarlo antes de cobrar como si ya lo hubiera conseguido.
¿Qué harán los Nuggets con Peyton Watson?
Los Nuggets se encuentran en una encrucijada con Peyton Watson y, hasta ahora, no han tomado una decisión.
Según reportes, hay sobre la mesa una oferta de 70 millones de dólares por cinco años, lo que sería un gran negocio para Denver. Watson no vale tanto como algunas de las cifras más altas que se han manejado en el mercado, pero su combinación de defensa disruptiva y una ofensiva aceptable definitivamente tiene más valor que 14 millones de dólares anuales, aproximadamente lo que perciben jugadores como Grant Williams y Corey Kispert. Es poco probable que acepte esa cantidad, a menos que las negociaciones lleguen al último momento.
El problema para los Nuggets es que, independientemente del contrato que firme Watson, este aumentará una nómina ya de por sí elevada debido a las penalizaciones del second apron. Al igualar la oferta de agente libre restringido de Spencer Jones, Denver superó esa línea, y el contrato de 12 millones de dólares del jugador incrementa las penalizaciones fiscales del equipo en 32 millones de dólares. Por ello, no sorprendería que incluso si Watson firma su oferta calificatoria de 6.5 millones de dólares, la opción más barata para retenerlo la próxima temporada, la factura fiscal de los Nuggets aumente en casi 60 millones de dólares adicionales.
Todo eso puede cambiar si la directiva decide traspasar algunos contratos para volver a situar al equipo por debajo del second apron, ya sea moviendo a Watson, Cam Johnson, Christian Braun o Aaron Gordon. Sin embargo, cuánto dinero deberán liberar dependerá, en cierta medida, del contrato que firme Watson. Además, los rumores sobre un posible traspaso del joven alero han sido constantes, por lo que enviarlo a otro equipo para evitar todos estos problemas financieros también parece ser una opción.
Watson es la pieza de dominó que debe caer para que realmente comience la offseason de los Nuggets. Si firma un nuevo contrato, las penalizaciones fiscales alcanzarán cientos de millones de dólares, y prácticamente ninguna franquicia de la NBA está dispuesta a pagar semejante cantidad por un solo equipo. En ese caso, un traspaso tendría que llegar después. La otra alternativa es que el propio Watson sea quien salga, lo que le daría a Denver un camino más sencillo para evitar esas sanciones económicas, aunque perder a un defensor de su nivel afectaría sus aspiraciones al título.
De cualquier manera, la organización debe tomar una decisión, porque los Nuggets no iniciarán la próxima temporada con el roster tal como está.
¿Se moverán las dos estrellas bien pagadas y prescindibles de los Kings?
Los Kings cuentan con un joven prospecto muy prometedor en Darius Acuff Jr. para construir el futuro de la franquicia, pero la próxima temporada pagarán un total combinado de 94 millones de dólares a Zach LaVine y Domantas Sabonis. Más allá del aspecto financiero, ambos siguen siendo jugadores útiles en la NBA, aunque también representan un obstáculo para el objetivo de Sacramento de desarrollar al nuevo núcleo del equipo. Se trata de dos figuras consolidadas, dominantes con el balón, que esperan asumir un papel protagónico en la ofensiva.
Acuff comparte un perfil similar como base enfocado en anotar. Todos los novatos necesitan minutos para alcanzar su potencial, pero los armadores, en particular, requieren mucho ensayo y error durante sus primeros años para adaptarse al juego de la NBA. Sabonis encaja un poco mejor en ese contexto, pero tanto él como LaVine seguirán quitándole posesiones a Acuff mientras permanezcan en el roster.
Sin embargo, desprenderse de ellos no es una decisión sencilla. Ambos presentan importantes limitaciones defensivas, lo que reduce considerablemente el número de equipos interesados en adquirirlos con sus actuales salarios. Siempre existe alguna franquicia dispuesta a asumir un contrato complicado si recibe activos a cambio, pero Sacramento debería estar en una etapa de acumulación de activos y no de desprenderse de ellos. Además, ahora existe un nuevo factor que influye en este tipo de decisiones: las nuevas reglas de la lotería del Draft.
Los Kings probablemente serán un equipo de bajo rendimiento la próxima temporada, pero si terminan entre los tres peores récords de la liga, serán castigados con menores probabilidades en la lotería. Las habilidades de LaVine y Sabonis se traslapan demasiado con las de Acuff como para ser la combinación ideal; sin embargo, si su producción le permite al equipo conseguir las victorias suficientes para evitar esa reducción en las probabilidades del Draft, ¿vale la pena mantenerlos? Esa es la clase de preguntas que ahora deben plantearse franquicias como Sacramento.
Bajo esa perspectiva, será interesante observar el proceso de toma de decisiones de la directiva de los Kings. Y si ambos terminan en el mercado de cambios, también conoceremos cuánto consideran los equipos contendientes que sus cualidades ofensivas realmente pueden marcar una diferencia.
¿Realmente Anthony Davis firmará una extensión con los Wizards?
Los Wizards realmente quieren mantener a Anthony Davis en el equipo. Eso ha quedado claro después de que la organización lo ha expresado públicamente en varias ocasiones e, incluso, según reportes, se negara a considerar ofertas de intercambio en medio de la saga de LeBron James, algo que llamó mucho la atención. Washington pudo haber obtenido un enorme beneficio de un equipo como los Warriors, desesperados por adquirir a AD, pero en lugar de ello se mantuvo firme en que el estelar pívot formará parte del proyecto en el futuro.
Por supuesto, no sabemos si Davis quiere lo mismo. La única manera en que el público podrá conocer qué tan comprometido está con los Wizards será viendo su firma en una extensión de contrato. A Davis le queda un año de contrato antes de una opción de jugador para la temporada 2027-28, y conseguir un nuevo acuerdo con un equipo distinto fue uno de los puntos clave mencionados durante las negociaciones de traspaso que lo involucraron en febrero. Sin embargo, desde que llegó a Washington, ha habido muy pocas noticias sobre ese tema, aunque las negociaciones oficialmente no pueden comenzar hasta mediados de agosto.
En este momento, Davis no encaja con Washington en términos de aspiraciones al campeonato. Sin embargo, la directiva claramente considera que tener veteranos talentosos es muy valioso para ayudar en el desarrollo de un joven núcleo que ahora incluye al pick número uno AJ Dybantsa. No obstante, para que esto funcione hacen falta dos partes. Si Davis no quiere formar parte de un equipo joven (o no le convencen las cifras que está viendo en una posible extensión), no firmará un nuevo contrato. Eso significaría que podría convertirse en agente libre el próximo verano y, sin duda, sería uno de los principales candidatos a ser traspasado durante la próxima temporada. Si, por el contrario, firma una extensión, toda esa incertidumbre y las posibilidades de un movimiento desaparecerán de inmediato.
El hecho de que firme o no un nuevo contrato es una incógnita con importantes repercusiones, sin importar cuál sea la decisión que tome Davis.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/08/2026, traducido al español para SI México.