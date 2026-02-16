Los cinco mejores momentos del sorprendente NBA All-Star Game
El NBA All-Star Game ha recibido fuertes críticas por parte de los aficionados desde hace varios años, pero en las últimas temporadas ese señalamiento se intensificó notablemente. Como resultado, la liga experimentó con el formato e introdujo este año el concepto Team USA vs. World, en honor a los Juegos Olímpicos de Invierno en curso. Había un escepticismo considerable rumbo al All-Star del domingo respecto a este nuevo formato y sobre si realmente era posible solucionar los problemas de esfuerzo y desinterés que habían marcado la era moderna del evento.
Bueno, lo lograron. El 2026 NBA All-Star Game fue un éxito rotundo. Todos los jugadores seleccionados se lo tomaron en serio y jugaron con una intensidad razonable, un salto enorme respecto a las actuaciones mínimas de años anteriores. Aún mejor: los partidos resultaron tremendamente competitivos y el margen final fue de apenas unos cuantos puntos en casi cada encuentro.
En conjunto, fue muy cercano a lo que cualquier aficionado deseaba al iniciar el fin de semana: una exhibición inspirada, impulsada por el esfuerzo, que mostró las extraordinarias habilidades de las múltiples superestrellas de la NBA. El duelo por el campeonato quedó un poco corto porque los jugadores se exigieron tanto en el formato de round-robin, pero es un “problema” que la liga seguramente está feliz de tener.
En pocas palabras: fue realmente espectacular. En honor al mejor All-Star en la memoria reciente, aquí están cinco de los mejores momentos de la noche del domingo.
Victor Wembanyama cumple su promesa y lidera un competitivo Game 1
Nadie dentro del entorno de la NBA había sido más vocal en su frustración por la falta de esfuerzo en el All-Star Game que Wembanyama. Prometió que el partido de este año sería competitivo, y era fácil creer que él lo intentaría; lo más complicado era confiar en que sus compañeros y rivales responderían de la misma manera. Afortunadamente, Wemby tuvo la oportunidad de cumplir su palabra de inmediato al saltar a la duela en el Game 1 con Team World frente a Team Stripes.
Y sí, lo dio todo. El resultado fue un gran partido que marcó el tono del resto de la velada. Wembanyama terminó con 14 puntos, seis rebotes y tres bloqueos en un duelo que se extendió al overtime y que resultó genuinamente emocionante. Fue la primera señal clara de que lo del domingo sería algo distinto.
Final vibrante en el Game 2 entre los equipos estadounidenses
El segundo partido de la noche enfrentó a Team Stars contra Team Stripes, ambos conformados por jugadores estadounidenses. Siguió la línea de competitividad y esfuerzo marcada en el primer encuentro. Y también replicó la paridad en el marcador, con un juego muy cerrado durante la mayor parte de sus 12 minutos. Los últimos 60 segundos, en particular, ofrecieron baloncesto de alto voltaje.
Team Stripes entró al último minuto con ventaja de cuatro puntos. Entonces Anthony Edwards capturó un rebote tras un fallo de Kawhi Leonard y recorrió la cancha de costa a costa para una elegante bandeja. Después robó el balón a Donovan Mitchell y encestó un triple que puso a Team Stars arriba por uno con 19 segundos por jugar. Team Stripes sostuvo la posesión para el tiro final; LeBron James asistió a Mitchell en la pintura, quien descargó hacia De’Aaron Fox para un triple sobre la bocina. Fue sencillamente extraordinario.
Kawhi Leonard anota 31 puntos en el Game 3
El último partido del formato round-robin fue de vida o muerte: Team World y Team Stripes se enfrentaron con el boleto a la ronda de campeonato en juego. Y eso dio pie a una inesperada aparición del Kawhi Leonard vintage.
La superestrella de los Clippers, jugando ante su público local, entró en combustión absoluta para guiar a Team Stripes a la ronda por el campeonato. Firmó 31 puntos con un impresionante 11 de 13 en tiros de campo y dominó en todas las formas que ya conocemos. Conectó varios stepback jumpers, registró un par de robos y, en general, volvió a lucir como esa fuerza singular que alguna vez fue considerada entre las mejores del planeta. Ver a Leonard hacer eso frente a cinco de los mejores jugadores internacionales fue una experiencia fantástica.
Una de las mejores actuaciones que verás en un All-Star… en un partido donde, esta vez, los jugadores realmente estaban compitiendo.
Ant siendo Ant
Anthony Edwards fue nombrado MVP del All-Star Game tras liderar a Team Stars al triunfo. Sumó 32 puntos totales en los tres partidos que disputó, fungiendo como la principal fuente ofensiva del equipo ganador de la noche. Anotó 13 unidades en el Game 1, donde Team Stars prevaleció en overtime (más sobre eso en un momento), y además encestó un triple clutch con 13.3 segundos restantes en el tiempo reglamentario para empatar el partido ante Team World.
Por supuesto, también tuvimos varios momentos clásicos de “Ant-Man”, además de su deslumbrante actuación en la duela. Desde el salto inicial dejó claro que no rehúye desafíos: tomó el opening tip frente al fenómeno de 7’5”, Victor Wembanyama. Edwards no ganó ese duelo, pero jamás esquiva un reto. Incluso tuvo algunas palabras para el árbitro que lanzó el balón, porque desde su perspectiva, él debió haberlo ganado.
“Ya mide como ocho pies”, bromeó.
Edwards también reconoció a Wembanyama por marcar el tono competitivo en una entrevista tan divertida como sincera, ya con el trofeo de MVP en sus manos. En la final, LeBron James y Kevin Durant lo marcaron por lapsos, y la superestrella de los Timberwolves dejó claro que no quería que los OGs vencieran a su grupo de jóvenes dos veces en la misma noche.
“Quiero cocinarlos cada vez, tú sabes eso”, dijo.
“Wemby marcó el tono”.
El triple de Scottie Barnes en overtime para ganar el Game 1
El All-Star de los Raptors apenas sumó tres puntos en el primer partido de la noche, pero su única canasta llegó justo cuando Team Stars más la necesitaba.
Para inaugurar el nuevo formato, los 12 minutos de tiempo reglamentario no fueron suficientes para definir al ganador. Team Stars y Team World se fueron al overtime, donde el primer equipo en anotar cinco puntos se llevaba el triunfo. Fue una ráfaga intensa de baloncesto: Team Stars perdía 3-2 y no quería devolverle el balón al conjunto internacional con la posibilidad de sentenciar el encuentro.
Team World envió múltiples ayudas sobre Edwards, lo que obligó a la estrella de los Timberwolves a descargar el balón hacia un Scottie Barnes completamente solo más allá del arco. Barnes respondió con sangre fría, clavó el triple y cerró el partido.
Barnes añadió cinco puntos más en los siguientes dos encuentros de Team Stars, incluido otro triple en la final. Pero su disparo clutch en el duelo inaugural fue uno de los momentos más electrizantes de la noche. Además, si Team Stars no ganaba en ese overtime, no habría avanzado a la final y Edwards no habría sido MVP.
El cheque de Edwards ya va en camino, Scottie.